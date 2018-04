Windows Mobile 6.5 oficiálně. Od teď jim říkejte Windows phone

Šestý říjen se nepochybně zapíše do historie systému Windows Mobile jako velký milník. Právě na toto datum totiž připadlo oficiální představení systému Windows Mobile 6.5. Ruku v ruce s novou verzí OS přichází i dříve avizované přejmenování platformy na Windows phone. Právě takovým názvem bude uživatele vítat každé zařízení při startu.

Ačkoli jsou Windows Mobile 6.5 postavena na stejném jádře jako předchozí verze, oblékla poměrně citelně inovovaný grafický kabátek. Vše je lépe uzpůsobené k ovládání palcem a tak bude nutno tasit stylus jen zřídkakdy.





Velkou obměnou prošla hlavní obrazovka Dnes, která je skutečně "finger-friendly". Všechny základní funkce zařízení prezentují moduly, mezi kterými se přepíná klepnutím nebo tahem prstu. Vše potřebné je snadno na dosah. Stavová a nástrojová lišta jsou průhledné a tak nijak neruší obrázek na pozadí. Microsoft navíc připravil jednoduchou webovou aplikaci pro vytvoření unikátní tapety k vyjádření individuality.

Nová je nabídka Start, která se přestěhovala na zvláštní obrazovku, v níž jsou nainstalované aplikace a zástupci nastavení přístroje. Vše je rozvrženo v šestiúhelníkové síti. V nabídce se snadno stránkuje tahy prstu, samozřejmostí je pak možnost libovolného přetvoření továrního pořadí programových zkratek.

Vítaným vylepšením je zámek telefonu, zařízení lze zamknout jedním klepnutím na displej přímo ze Start nabídky. V režimu zámku pak systém upozorňuje na nové zprávy nebo zmeškané hovory rozličnými šoupátky. Samozřejmostí je zobrazení data, času a operátora, jejichž služeb telefon aktuálně využívá.

Omlazením prošly i některé klíčové aplikace, především Internet Explorer 6, který korektně zobrazí drtivou většinu webových stránek ve shodné kvalitě jako desktopová varianta. Vylepšení zaznamenal i Media Player Mobile, který nově videa přehrává i v režimu fullscreen, samozřejmostí pak je automatické pozastavení reprodukce v případě příchozího hovoru, po jeho skončení se přehrávání opětovně spustí.

Některá zařízení nabídnou už přeinstalované aplikace pro snadnou správu komunikaci skrze oblíbené sociální služby Facebook a MySpace. Samozřejmě nechybí možnost tyto aplikace nainstalovat na libovolné zařízení s Windows Mobile.

Novinkou jsou také MSN widgety, tedy malé internetové aplikace, pro sledování pohybů akcií na burze, počasí ve vybraných lokalitách nebo sportovních výsledků. Příchod nových mobilních Windows znamená i spuštění dvou nových služeb, Microsoft MyPhone a Windows Marketplace for Mobile.

Služba MyPhone umožňuje bezdrátovou synchronizaci důležitých dat v telefonu se vzdálenými servery Microsoftu. Kromě PIM (SMS/emaily, kontakty, kalendář, úkoly) lze synchronizovat i multimediální obsah telefonu, tedy například pořízené snímky, videonahrávky nebo skladby oblíbených interpretů. Ke všem synchronizovaným datům má pak uživatel přístup přes intuitivní webové rozhraní.





Windows Marketplace for Mobile je elektronický portál, který umožňuje vyhledávání, stahování a nakupování nových aplikací přímo na displeji zařízení. Market bude nejprve v angličtině, česká podoba by měla být k dispozici začátkem příštího roku. Do té doby budou moci čeští uživatelé stahovat jen volně šiřitelné aplikace. Integrace platebního systému proběhne souběžně s nástupem jazykových mutací.





Windows Mobile 6.5 budou podobně jako předchozí 6.0/6.1 distribuována ve dvou modifikacích. Verze Professional je určena telefonům s dotykovým displejem, edice Standard pak zařízením bez dotykové obrazovky. S verzí Classic pro ryzí kapesní počítače bez telefonního modulu se již nepočítá.

První zařízení s novým systémem budou v prodeji již během příštího týdne, v nejbližších dnech by rovněž měly vyjít plánované WM 6.5 aktualizace pro oblíbené telefony HTC (Diamond2, TouchPro2, Snap). Na novou verzi povýší i kompletní kolekce Samsung Omnia druhé generace, spekuluje se i o upgrade pro původní model (i900).