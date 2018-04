Windows Mobile 6.1 přijdou 1. dubna. Nebo snad jde o aprílový žert?

Microsoft zvolil pro tuto příležitost vskutku zajímavé datum, které může evokovat myšlenku aprílového žertíku. Doufejme, že to tentokrát vyjde a jednotliví výrobci dají postupně upgrade na WM 6.1 pro svá nejnovější zařízení volně ke stažení. A co vše vylepšená verze mobilních Windows přinese?

Vestavěnému prohlížeči byla přidána funkce zoomu a snadnějšího posouvání obrazu. Nově bude možné také kopírovat text z Internet Exploreru a ten následně vkládat do libovolné editace textu (poznámky, psaní SMS, emailu). Celé uživatelské prostředí bude krůček blíže graficky vyšperkovaným Windows Vista. Svižnost odezvy by se přitom měla zvýšit. Začátečníci jistě ocení nový plugin Getting Started, který uživatele provede základními funkcemi daného zařízení.

WM 6.1 tedy nebudou zcela novým systémem, ale jen lehce modifikovanou verzí s několika vylepšenými a několika zbrusu novými funkcemi. Snaha Microsoftu podle všeho směřuje k co možná nejpohodlnějšímu a neintuitivnějšímu ovládání chytrých zařízení. Zatím není jasné, zda budou ROM s novou verzí uvolňovány zdarma nebo za poplatek. Sami se přikláníme k variantě číslo jedna. Nehledě na to, že na stránkách XDA-Developers je možné již docela dlouho stáhnout WM 6.1 ROM pro několik zařízení (HTC Wizard, Universal, Artemis,…).

Přečtěte si také: