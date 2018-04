Windows Mobile 2005, změřte si rychlost PDA a další (Palmare 12. týden)

Týdenní souhrn článků na Palmare.cz

období pondělí 21. března - pátek 25. března 2005

pondělí

Změřte si rychlost PDA, zjistěte, co za přísady je v jídle a další (PalmareFreeware 121)

Další aplikace z naší freewarové rubriky čekají na vaše stažení. Můžete si přečíst například o programu Reflax, který prověří nejen váš reflex, ale i schopnost koncentrace. MovieList poslouží k evidenci filmů, Speedy zase změří rychlost vašeho palmu.

úterý

TapText - vkládejte naprosto cokoli (recenze programu)

V dnešní recenzi si představíme program TapText, pomocí něhož můžete automaticky vkládat přednastavené texty, jako jsou například adresa, emaily, atd. Program má i mnoho dalších funkcí, a proto stojí za vaši pozornost.

Windows Mobile 2005 utekl a je mezi námi!

Windows Mobile 2005, známý pod kódovým jménem Magneto, se již objevil mezi uživateli. Jaké jsou první reálné screenshoty z tohoto očekávaného operačního systému?

středa

Test databázových aplikací - SmartList To Go (čtvrtý díl a závěrečné shrnutí)

V dnešním dílu testu databázových aplikací si představíme program SmartList To Go. Ten pochází od tvůrců populárního Documents To Go, je však alespoň podobně kvalitní, jako tato aplikace?

čtvrtek

Kalendář s andělíčky, 3D Mahjongg, akvárium a hledání podle čísla (Programy pro Symbian)

Další přehled programů pro Symbian je zde. Classic Calendar přidá do kalendáře obrázky světoznámých malířů. Lookup vám pomůže vyhledávat v telefonním seznamu podle čísel a nikoliv jmen a Mahjongg Deluxe 3D přenese tradiční čínskou hru do trojrozměrného prostoru.

pátek

Palte hlava nehlava v Buru-buru nebo sbírejte body v šipkách Smart Darts (Hry do kapsy 136)

Začaly nám Velikonoce, a tak je vhodná doba užít si v prodlouženém víkendu kromě pomlázky a velikonočních radovánek i nějakou novou gamesku pro vaše PDA. Horkým tipem pro Pocket PC může být třeba nová střílečka v první osobě Red Sector.