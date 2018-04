Windows Mobile 2003 Second Edition - chcete upgradovat?

Co nového ve WM 2003 SE

Přestože se v zimě šuškalo o Windows Mobile 2004 s významnými změnami (například v kancelářské suitě Pocket Office), Microsoft nakonec vydal jen upgrade v podobě Windows Mobile 2003 Second Edition. Neznamená to ovšem, že by se uživatelé nedočkali očekávaných a významných změn.

Nejvýznamnější novinkou WM 2003 SE je bezesporu podpora displeje. Zvládá nyní nejen nové VGA rozlišení 480x640 pixelů, které se začíná objevovat v nových handheldech, ale i 240x240 a 480x480 pixelů, což vytvoří výrobcům flexibilní možnosti pro vývoj budoucích zařízení (třeba handheld s klávesničkou může lépe fungovat s čtvercovým displejem). Majitele PDA s klasickým rozlišením zase jistě potěší podpora změny orientace zobrazení (naležato) přímo v systémových preferencích.

Transcriber nyní podporuje zkratky, menu Start nabídne nejčastěji spouštěné aplikace a nová verze nyní obsahuje jako součást podpory Wi-Fi WPA (WiFi Protected Access).

Chcete upgradovat?

Případný upgrade starších modelů na novou verzi operačního systému bývá leckdy zdlouhavou záležitostí a nezbývá než doufat, že se velcí výrobci z minulých upgradů dostatečně poučili. Dnešní údaje jsou ale čerpány z neoficiálních zdrojů, přestože byl příchod Windows Mobile 2003 SE avizován dopředu.

Hewlett-Packard

Podle neoficiálních informací - serveru Ipaqabilities prý HP zvažuje vydání ROM update pro současné iPAQy řady H2200 a vyšší (H2200, H4100, H4300, H5100 a H5500). Update by se měl objevit na firemních stránkách podpory HP, neví se ale ještě přesně kdy to bude a jestli bude upgrade zpoplatněn. Budoucí typy iPAQů budou obsahovat WM 2003 SE. Je pravděpodobné, že update nebude možný na zařízeních s 16 MB ROM a z výše vyřčeného jakoby vyplývá, že HP nebude upgradovat iPaqy řad H1900, H3XXX a H5400.

Berme to ovšem zatím pouze jako zcela neoficiální informace.

Dell

Stránky AximSite přinesly informaci, že Dell vybaví WM 2003 SE své budoucí Aximy, neplánuje však upgrade stávajících handheldů. Později ale Dell svoje tvrzení zmírnil a eventuální upgrade si zřejmě promýšlí.

Toshiba

Server PocketParadise přinesl neoficiální informaci o tom, že Toshiba hodlá zdarma upgradovat své modely e805 (s VGA displejem) do května, v červnu se prý čeká i verze pro e405.