Windows Mobile 2003 pro Fujitsu Siemens Pocket LOOX 600 - dokončení

Při testování Pocket LOOX 600 s Window Mobile 2003 jsem mimo svých subjektivních dojmů použil velmi kvalitní testovací nástroj Spb Benchmark v1.0, pro doplnění je v článku i obrázek ze staršího GXmark v1.1. Spb Benchmark měří různé stavy Pocket PC od rychlosti procesoru přes rychlost sběrnice až po výdrž baterií a rychlost paměťových karet.



Výsledky syntetických testů jsou zřejmé. Pocket LOOX 600 na nová Pocket PC s WM2003 a novými verzemi procesorů Intel XScale zkrátka nemá. Příčin je hned několik, těmi nejzásadnějšími je jen 100 MHz sběrnice a na dnešní dobu dost pomalý grafický čip. Starší architektura Pocket LOOXe 600 se zkrátka musí nějak projevit a právě na syntetických testech je dobře vidět, jaký obrovský rozdíl je mezi starším modelem LOOX 600 a novou modelovou řadou LOOX 610. I tak se ale Pocket LOOX 600 nemá za co stydět a upgrade na WM2003 z něj udělá softwarově o něco modernější a v některých případech i rychlejší zařízení.



A jak bych hodnotil WM2003 jen vizuálně bez syntetických testů? Docela dobře. Nemyslím si, že by Microsoft dokázal v dohledné době Windows CE plně optimalizovat pro procesory s technologií XScale, k tomu zbývá ještě hodně dlouhá cesta. Přesto fungují WM2003 s novými aplikacemi o něco rychleji než Pocket PC 2002 a o to jde především.





Systémové testy Compaq iPAQ 3600 Series (2000, 206Mhz) Asus MyPal A620 (2003, 400MHz) Fujitsu-Siemens Pocket LOOX 610 (2003, 400MHz) T-Mobile MDA 2 (2003, 400MHz) Pocket LOOX 600 WM2003 Spb Benchmark index 1000 1573 1610 1324 946 CPU index 1000 1858 1813 1816 1227 File system index 1000 1092 1175 1029 666 Graphics index 1000 4034 3943 1179 1378 Platform index 1000 1277 1341 1033 714 Write 1 MB file (KB/sec) 794 1285 1282 1194 718 Read 1 MB file (MB/sec) 18.2 28.7 27.4 25.8 16.6 Copy 1 MB file (KB/sec) 790 1281 1279 1179 714 Write 10 KB x 100 files (KB/sec) 560 654 936 816 462 Read 10 KB x 100 files (MB/sec) 6.35 8.64 10.7 8.35 4.83 Copy 10 KB x 100 files (KB/sec) 476 500 830 713 396 Directory list of 2000 files (thousands of files/sec) 123 23.6 20.4 17.9 13.5 Internal database read (records/sec) 421 1549 1518 1354 1074 Graphics test: DDB BitBlt (frames/sec) 26.9 316 305 120 194 Graphics test: DIB BitBlt (frames/sec) 13.5 27.2 27.3 23 15 Graphics test: GAPI BitBlt (frames/sec) 216 752 722 134 176 Pocket Word document open (KB/sec) 31 44.2 41.6 37.8 24.7 Pocket Internet Explorer HTML load (KB/sec) 13.1 7.88 9.49 7.54 3.73 Pocket Internet Explorer JPEG load (KB/sec) 52.8 154 245 237 147 File Explorer large folder list (files/sec) 515 641 625 324 390 Compress 1 MB file using ZIP (KB/sec) 106 263 249 239 159 Decompress 1024x768 JPEG file (KB/sec) 319 613 609 598 434 Arkaball frames per second (frames/sec) 108 250 245 98.4 103 CPU test: Whetstones MFLOPS (Mop/sec) 0.046 0.076 0.077 0.076 0.061 CPU test: Whetstones MOPS (Mop/sec) 34.1 55.3 55.5 55 54.6 CPU test: Whetstones MWIPS (Mop/sec) 2.98 5.01 5.03 4.97 4.08 Memory test: copy 1 MB using memcpy (MB/sec) 70.4 103 99 105 61.9

Rychlost paměťových karet SD Compaq 128MB (HP iPAQ h5550 (2003, 400MHz)) LOOXstore (Fujitsu-Siemens Pocket LOOX 600 (2003, 400MHz)) CF SanDisk 64MB (Fujitsu-Siemens Pocket LOOX 610 (2003, 400MHz)) CF PQI 512MB (Pocket LOOX 600 WM2003) Storage card index 32.2 17.5 64.8 92.2 Writing 1 MB file (KB/sec) 12.3 102 121 391 Reading 1 MB file (MB/sec) 0.933 0.366 0.61 0.893 Copying 1 MB file to storage card (KB/sec) 213 111 581 933 Copying 1 MB file from storage card (KB/sec) 682 253 547 418 Writing 100 of 10 KB files (KB/sec) 9.02 51.1 64 202 Reading 100 of 10 KB files (MB/sec) 0.726 0.215 0.531 0.647 Copying 100 of 10 KB files to storage card (KB/sec) 13.4 55 90.4 249 Copying 100 of 10 KB files from storage card (KB/sec) 375 126 393 251 Directory listing: 2000 files (thousands of files/sec) 14.4 0.391 14.1 8.53

Je určitě škoda, že upgrade pro Pocket LOOX 600 byl nabízen jen v rámci časově omezené akce, neboť operační systém Windows Mobile 2003 přináší řadu na první pohled drobných, ale poměrně užitečných vlastností. Fujitsu Siemens Computers se ohledně technické podpory už oficiálně věnuje pouze aktuálnímu modelu Pocket LOOX 610 a starší model LOOX 600 byl tiše odsunut na vedlejší kolej. Možná vás bude také zajímat, jak to vypadá s nedávno ohlášeným upgrade Windows Mobile 2003 Second Edition. Zde vás zatím zklamu, ale v současné době není známo, zda bude upgrade WM2003SE dostupný pro Pocket LOOX 600 nebo pro model Pocket LOOX 610.A na úplný závěr ještě několik dalších informací o novém LOOXu a Windows CE. Ve vývoji je řada Pocket LOOX 4xx s kódovým označením, která by měla být k dispozici na konci pololetí tohoto roku. Pocket LOOX 4xx není nástupce modelu LOOX 610, nýbrž se jedná o zcela novou řadu s novými užitkovými vlastnostmi, ale bohužel stále bez VGA displeje. Nezahálí ani Microsoft, který uvolnil jednu z ranných verzí Windows CE 5.0 (kódové jméno), zatím ovšem pouze ve formě preview kitu. Windows CE 5.x jsou určeny nejen pro Pocket PC, ale také pro set-top boxy či jiná multimediální kapesní zařízení.