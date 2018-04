Windows Mobile 2003 pro Fujitsu Siemens Pocket LOOX 600 - 1. díl

Upgrade stávajícího operačního systému pro kapesní počítač Pocket LOOX 600 od Fujitsu Siemens Computers si můžete stáhnout zdarma na stránkách technické podpory Fujitsu Siemens Computers. Jedná se ale pouze o upgrade Windows CE 3.x pro Pocket PC 2002, upgrade na aktuální verzi Pocket PC 2003 alias nově Windows Mobile 2003 se nazývá Royalty Upgrade a v současné době je již placený. Royalty Upgrade se bohužel už oficiálně nedodává, několik posledních kousků ale stále lze sehnat v dealerské síti Fujitsu Siemens Computers. Cena upgradu je něco kolem 990 Kč bez DPH.



Při upgradu je třeba dodržet několik zásad. Za prvé na USB portu nesmí být připojeno jiné zařízení než USB/flash kabel, který navíc nesmí být dále rozváděn přes USB HUB či jiné podobné zařízení. Při upgradu byste měli Pocket LOOX 600 napájet přes AC adaptér a nesmíte používat dodávanou kolébku. Flash software vás sám provede celým procesem a pokud dodržíte názornou obrázkovou dokumentaci (je součástí samotného nástroje Flash Tool), provede se upgrade se vším všudy během necelých 10 minut.



Aby to však nebylo zase tak jednoduché, tak provedením placeného Royalty Upgrade na verzi WM2003 ještě s upgradem paměti flash Pocket LOOX 600 rozhodně nekončíte!

Microsoft totiž uvolnil několik nových patchů pro WM2003, které najdete ke stažení zdarma opět v sekci technické podpory Fujitsu Siemens Computers - jedná se o patche s koncovým číselným označením V427 a aktuální V452 pro anglickou verzi WM2003. Všechny tyto verze včetně celého WM2003 můžete v případě potřeby zpětně degradovat na původní verzi Pocket PC 2002 (naopak to pochopitelně neplatí), která je pro Pocket LOOC 600 rovněž zdarma v sekci technické podpory přístroje. Jak už bývá u Microsoftu běžné, nové patche opravují nebo inovují několik "drobnějších" věcí ohledně Shellu Windows CE, upravují práci s baterií, kontakty, bezpečnostními funkcemi a mimo jiné i mírně vylepšují rychlost práce se slotem pro karty Secure Digital. Adekvátní update je zdarma dispozici i pro Pocket LOOX 610.



Mimo upgrade operačního systému pro Pocket LOOX 600 na verzi Windows Mobile 2003 je zdarma nabízen upgrade firmware (momentálně ve verzi 1A18), který si můžete stáhnout v sekci technické podpory společnosti Fujitsu Siemens Computers. Postup při upgradu firmwaru pro Pocket LOOX 600 je podobný jako při upgradu operačního systému, rozdíly jsou pouze ve výrazně vyšším počtu hard resetů pomocí resetovacího tlačítka. Upgrade firmware řeší některé problémy s měřením kapacity baterie a plug-in modulem s druhou baterií a jeho instalaci do Pocket LOOXe 600 lze vřele doporučit.



Provedením upgradu navíc získáte i nový samostatný flash disk nazývaný LOOXstore. Tento Flash disk vznikl úsporou místa ve Flash ROM Pocket LOOXu 600 a je dostupný i u poslední (a zdarma dostupné) verze upgradu Pocket PC 2002 pro Pocket LOOX 600. LOOXstore má v PPC2002 kapacitu něco přes 6 MB, u WM2003 je to pak cca 4,7 MB volného místa. Výhoda interního flash média LOOXstore je zřejmá - data v něm uložená zůstanou zachována i po úplném vybití baterie Pocket LOOXe 600.



Česká lokalizace



Jak jistě dobře víte, česká lokalizace pro Windows Mobile 2003 pro Pocket LOOX 600/610 a mnoho dalších Pocket PC se nazývá Language Extender (LEng) a pochází od společnosti Moravia Consulting. Stávající uživatelé lokalizace LEng ve verzi pro Pocket PC 2002 mají po upgrade LOOXu 600 na verzi WM2003 nárok na bezplatný upgrade lokalizace LEng. Součástí softwarového balíku dodávaného k Pocket LOOX 600 prodávaného v České republice byl i samostatný software PenReader pro rozpoznávání ručně psaného písma, jehož update na aktuální verzi 4.x je rovněž k dispozici zdarma. Pro získání upgrade stačí jediné - napsat žádost na technickou podporu mailto:support@moravia-consulting.com s informací o sériovém čísle daného produktu a dohodnout se na stažení upgradu či jeho případném zaslání e-mailem. Pokud máte Pocket LOOX zakoupený v zahraničí a chcete českou lokalizaci LEng i PenReader, budete si muset tyto produkty koupit zvlášť například na serveru www.penreader.com nebo u české společnosti Kobe.



Podrobnější informace k LEng pro Windows Mobile 2003 provozovaném na Pocket LOOX 600 budou už jen stručné, neboť o LEng pro Pocket PC 2002 i PenReaderu jsme už psali několikrát. V LEng pro WM2003 je opět přeloženo úplně všechno včetně software Pocket Plugfree, image browseru, her, FSC Speed Menu a nápovědy (viz spousta screenshotů pod článkem), kterou ale nemusíte instalovat. Instalace je logicky pouze do interní paměti Pocket PC, na paměťovou kartu LEng nainstalovat nelze. Softwarová česká klávesnice je dle mého názoru hodně dobrá (graficky i funkčností) a můžete si u ní nastavit velikost písma i několik dalších věcí. LEng pro WM2003 samozřejmě podporuje tzv. gestures, což jsou speciální tahy perem vyvolávající různé znaky či akce. České rozhraní LEng můžete kdykoliv deaktivovat a ponechat si jen českou softwarovou klávesnici.



Plně lokalizovány jsou samozřejmě také specializované doplňkové programy v paměti Flash ROM, které pro Pocket LOOX 600 dodává společnost Fujitsu Siemens Computers. Mimo balíku Pocket Plugfree se především jedná o LOOXbackup, který u WM2003 najdete pod novým pojmenováním FSC Backup. Zálohu některých důležitých systémových souborů lze provést jak na paměťové karty, tak i na flash médium LOOXstore. Systém práce s jednotlivými internetovými či intranetovými připojeními je u WM2003 trochu jiný než u Pocket PC 2002 a formou wizardů si můžete nadefinovat libovolné připojení.



Stabilita stávajících aplikací ve WM2003 je vcelku vysoká. Ne že by nikdy programy a hry nepadaly, ale to dělaly i na Pocket PC 2002. Největší výhodu mají pochopitelně nové verze programů a her, které jsou určeny přímo pro WM2003. Takových programů je stále víc a lze o nich prohlásit jen jediné - valná většina těch nejznámějších a nejpoužívanějších funguje na Pocket LOOXu 600 s WM2003 bez sebemenších problémů.