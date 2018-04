Windows Marketplace, obdoba AppStore, se pomalu odhaluje

Portál ke snadnému vyhledávání, stahování a nakupování aplikací chce mít po vzoru Applu každý producent mobilního OS. V posledních dnech se objevuje spousta informací o chystaném Windows Marketplace for mobile určeném majitelům telefonů s Windows.

Microsoft se rozhodl k aplikaci totožného obchodního modelu, a tak americkému gigantu připadne z každé prodané aplikace 30 % z prodejní ceny; téměř tři čtvrtiny se tak připíšou na účet programátorů.

„Prostřednictvím Windows Marketplace for Mobile hodláme dále navázat na naši dlouhodobou spolupráci s předními tvůrci aplikací pro Windows Mobile telefony. Díky portálu Marketplace si bude moci svůj telefon každý snadno obohatit o nové nástroje,“ řekl Andy Lees, senior viceprezident divize Mobile Communications Microsoftu.

„Ve skloubení nového Windows Marketplace, našich vynikajících vývojových nástrojů a samotných telefonů s Windows vidím pro všechny vývojáře obrovskou,“ dodal Lees.

Tvůrci aplikací, kteří se rozhodnou své programy distribuovat přes Marketplace, obdrží z každé prodané kopie 70 % podíl. Cenu programu přitom stanoví sami. Stejně tak se mohou rozhodnout k bezplatné distribuci.

Každý, kdo bude své aplikace uživatelům nabízet přes chystaný portál, se nevyhne registraci a s ní souvisejícímu poplatku ve výši 100 USD. Registraci bude přitom nutno každým rokem obnovit. Studenti-programátoři, kteří vývojové nástroje stáhnou v rámci programu DreamSpark, budou od těchto poplatků osvobozeni.

Před zařazením do nabídky bude nutné podat žádost na schválení; roční poplatek přitom zahrnuje pět takových žádostí. Aplikace budou před zařazením do nabídky důkladně testovány, důraz se bude klást zejména na jejich co nejlepší kompatibilitu s WM zařízeními.

Marketplace bude k dispozici v 29 zemích světa, což vývojářům zajistí vybudování dostatečně silné mezinárodní klientely.

Představení Windows Marketplace for mobile:

Registrace vývojářů bude spuštěna na jaře tohoto roku, první žádosti na zařazení do nabídky budou moci tvůrci zasílat již v létě. Nástrojem jim přitom nebudou jen známé vývojové aplikace a prostředí jako Win32, Microsoft Foundation Classes (Visual C++), Visual C#, Visual Basic .NET, ASP.NET; využít budou moci i AJAX (asynchronní JavaScript a XML).

Tak zní oficiální vyjádření Microsoft přímo ze sídla společnosti v Redmondu ve státě Washington. Tento týden se ovšem objevily spekulace, že by Marketplace mohl být jen optimalizovanou webovou stránkou a nikoli opravdovou aplikací typu App Store pro telefony Apple. Tomu ostatně napovídá i spuštěný web, jehož základní náhled v rozlišení 240 x 320 obrazových bodů kopíruje stále ještě nejrozšířenější, i když pomalu ustupující rozlišení displejů u současných Windows Mobile telefonů.

Pro příznivce Windows Mobile zařízení by tato forma portálu byla nepochybně velkým zklamáním a mimoto, takovou službu již některé společnosti nabízejí. - čtěte Palm spustil svůj software store.

Obchod formou webové stránky by rovněž nemohl podporovat pokročilé funkce, jako je automatická identifikace zařízení nebo nabídka nové verze již nainstalovaného programu.

Pro telefony s Windows Mobile je aktuálně dostupných více než 20 000 aplikací, ovšem vinou nutné certifikace každé z nich jich bude při „otevření“ portálu v nabídce jen zlomek. Pro Microsoft bude v následujících měsících důležité, aby nápad portálu mezi vývojáři a uživateli zaujal. Pokud se tak nestane, mohl by být jen dalším v řadě již existujících distribučních kanálů.

Jen doufejme, že portál nakonec nebude jen optimalizovaným webem ve stylu Palm store. V takovém případě by se totiž celý projekt mohl s obřím úspěchem, jaký zaznamenal konkurenční App Store, nejspíše rozloučit.

Zdroj: Microsoft, WMPowerhouse