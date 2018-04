Windows komunikátor za 4500 korun. ZTE xiang nás mile překvapil

ZTE xiang alias TMN Bluebelt je klasickým Windows Mobile komunikátorem ze staré školy. Pohání ho totiž Windows Mobile 6.1 prakticky bez jakýchkoli úprav. Zapomeňte na různá, pro prsty přívětivá uživatelská prostředí, zapomeňte na širokou nabídku programů. Hlavním trumfem tohoto přístroje je jeho cena. A také klávesnice.

ZTE xiang je přístrojem, kterých najdeme vcelku pomálu – Windows Mobile komunikátory s qwerty klávesnicí pod dotykovým displejem můžeme spočítat snad na prstech jedné ruky. Nejtypičtějšími zástupci této kategorie jsou Samsung SGH-i780 a Palm Treo Pro. A oběma se může ZTE svou výbavou směle rovnat, přitom u portugalského operátora TMN stojí pouhých 179 eur bez úvazku, tedy asi 4 600 korun. To je na smartphone s GPS, wi-fi a podporou sítí třetí generace výborná cena.

Není divu, že se přístroji v Portugalsku prodejně daří – první měsíc po startu prodeje se zájem ustálil na více než 200 prodaných kusech denně. To znamená za měsíc prodaných asi 6 000 kusů, což rozhodně není v malé zemi, jakou Portugalsko je, špatný výsledek.

Slušný hardware

ZTE xiang je poháněn procesorem Qualcomm MSN7225 s taktem 528 MHz, disponuje 256 MB Flash ROM (asi 100 MB je dostupných uživateli) a 128 MB RAM. To nejsou žádné rekordní hodnoty – především hodnota RAM budí trochu rozpaky. Jenže pro běh holých Windows Mobile 6.1 bez jakýchkoli grafických nadstaveb je to plně dostačující konfigurace – Bluebelt je vcelku svižný přístroj.

Po konstrukční stránce je Bluebelt také velmi solidním zařízením. Není to sice žádný drobeček – s rozměry 114 x 66 x 12 mm a hmotností 139 gramů jej v kapse jistě pocítíte. Ale u přístrojů dané kategorie nejde o nic neobvyklého, xiang je třeba tenčí než BlackBerry Bold. Zpracování je na velmi dobré úrovni, i když jednu výjimku jsme přeci jen našli – na hraně okolo konektorů na levém boku telefonu se začínala loupat vrstva měkčeného povrchového materiálu. To ale mohlo být tím, že daný přístroj toho již měl dost za sebou.

Po vzhledové stránce Bluebelt rozhodně nenadchne, ale na druhou stranu asi ani neurazí. Přístroj vypadá umírněně a to je přesně to, co cílová skupina vyžaduje. Kombinace stříbrné čelní plochy, modrého pásku kolem dokola na bocích telefonu a tmavě hnědé zadní části působí dokonce velmi elegantně. Půdorys telefonu je ale prakticky přísný obdélník se zaoblenými rohy, ani rozložení tlačítek nijak nepřekvapí. Fantazii tentokrát nechali návrháři doma, což je ale možná dobře.

Daleko důležitější je fakt, že se jim povedla klávesnice a také blok s ovládacími tlačítky. Klávesnice je výborná, má přesně takovou tuhost, aby zabezpečila jasnou odezvu na stisk tlačítka a přitom nemohlo dojít ke stisku nechtěnému. Rozměry telefonu se podepsaly na tom, že každé tlačítko tu má docela dost prostoru.

Kritice ale musíme podrobit displej komunikátoru. Dotykový zobrazovač má úhlopříčku 2,36 palce a rozlišení 320 x 240 bodů. To je pro Windows Mobile vlastně klasika, ale displej v dnešní době již technicky opravdu zaostává. Navíc jeho čitelnost na přímém slunci není vůbec dobrá. Ne že by nešly údaje z displeje rozluštit, ale chce to trochu snahy.

Jen základní software

Po softwarové stránce ničím TMN Bluebelt nepřekvapí. Windows Mobile jsou zde prakticky ve své nahotě, vrcholem výbavy tak je kancelářská sada Office Mobile. Operátor TMN k telefonu ještě dodává licenci navigace NDrive – tím se stává cena přístroje ještě atraktivnější. Zapomenout nesmíme také na to, že zákazník dostane v balení s telefonem 4 GB paměťovou kartu.

Ovládání telefonu se nese zcela v duchu klasických Windows Mobile. Nejvhodnější je asi telefon ovládat přes klávesnici. Pokud toužíte po ovládání přes dotykový displej, je vzhledem k jeho rozměrům a uživatelskému prostředí záhodno použít stylus. Ten se nachází v levém horním rohu.

TMN Bluebelt nedisponuje žádnou výraznou softwarovou výbavou. Chybí tu aplikace, na které jsme běžně zvyklí – třeba Google Maps, prohlížeč Opera a další. Jenže to je jen malý detail – zmíněné programy totiž není problém doinstalovat (mapy jsou zdarma, Opera ve své betaverzi také). Ostatně, tímto způsobem lze také vyřešit otázku uživatelského prostředí – komu se nechce platit za SPB Mobile Shell, jistě nalezne nějakou freewarovou alternativu. Třeba napodobenin TouchFLO od HTC existuje celá řada.

Další překvapení

Za danou cenu se dá jistě očekávat, že bude ZTE xiang alespoň někde ošizeným přístrojem. Jenže světe div se, žádné zásadní nedostatky se nekonají. Dokonce i 3,2megapixelový fotoaparát s automatickým ostřením a přisvětlovací diodou je schopen podávat vcelku dobré výkony. Jen občas vyrobí pohybově deformované snímky – to bývá tradiční problém Windows Mobile přístrojů. Pokud se ale strefíte, výsledná fotografie není vůbec špatná.

Standardní mini USB konektor je u Windows Mobile komunikátorů prakticky samozřejmostí, jack konektor už ale ne. Radost trochu kazí jen fakt, že je zde přítomen ve 2,5 mm variantě. V balení s telefonem však mají být k dispozici odpovídající sluchátka, takže pro základní poslech hudby to postačí. Kdo ale sakra vymyslel umístění konektoru na levém boku, ten by měl občas alespoň zkusit dát telefon s připojenými sluchátky do kapsy. Mimochodem, xiang má i FM rádio.

Ani ve výdrži baterie není Bluebelt nijak ošizen. Ostatně, akumulátor s kapacitou 1 300 mAh je řekněme odpovídající dané kategorii. A tak vydrží ZTE bez problémů fungovat dva dny v plném provozu, včetně občasného využívání wi-fi nebo GPS. Pří mírnější zátěži nejsou tři dny zásadním problémem.

Za ty peníze

ZTE xiang není žádný krasavec. Zato je to ale správný dříč. Výbava je na danou cenu téměř pohádková a nebýt displeje, asi by nebylo nač si stěžovat. A že ZTE chybí spousta softwaru, který je třeba u přístrojů HTC standardem? Inu, drtivou většinu programů lze stejně zdarma doinstalovat a i uživatelské prostředí si lze prostřednictvím různých aplikací překopat doslova k obrazu svému. ZTE xiang rozhodně není komunikátor pro neznalého a nezaujatého uživatele. Je to přístroj pro ty, kdo s Windows Mobile umí zacházet a vědí, jak na ně. Pro takového uživatele je ale ZTE xiang doslova darem z nebes.

Tedy byl by, pokud by se dal u nás koupit. Podle všeho je portugalská varianta standardně blokována, takže dovoz z tamní dovolené by se vyplatit nemusel. A zatím to nevypadá, že by se přístroje ujal i některý z našich operátorů. Škoda – takové třikrát dražší BlackBerry Bold s téměř stejnou výbavou by vedle něj v nabídce působilo přinejmenším komicky. A to je prosím Bold opravdu výborný přístroj.