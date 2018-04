Windows CE pro handheldy

Handheldy mohou nabídnout vysokou užitnou hodnotu a konektivitu s vaším kancelářským počítačem, přičemž se vám vejdou do dlaně. Když právě nejste v kanceláři, můžete přesto produktivně využívat čas, protože důležitá data nosíte při sobě. S handheldem můžete využívat známé rozhraní MicrosoftŽ WindowsŽ a velmi podobné programy, které v tomto systému používáte. Svým cenným časem nemusíte plýtvat, protože se nemusíte pracovat s novými nástroji. Handheldy se systémem Windows CE 2.0 vám umožní pracovat s prvky rozhraní, které už používáte v operačním systému Windows 95 a Windows NTŽ 4.0, například s tlačítkem Start a s Průzkumníkem. Handheld se systémem Windows CE 2.0 je nyní značně vyspělý - podporuje 4 nebo 16 odstínů šedé, 16 nebo 256 barev, a nabízí nové možnosti přizpůsobení displeje potřebám uživatele, například změnu rozložení nabídek a tlačítek či skrývání hlavního panelu. Systém Windows CE, Handheld PC Professional Edition Operační systém Handheld PC Professional Edition přináší další možnosti, pohodlí a flexibilitu tak, jak to dřívější mobilní počítače nedokázaly. Handheld PC Professional Edition s nově zavedenou podporou normálních monitorů, dalšími aplikacemi a schopnostmi plnohodnotného prohlížeče Internetu dává lidem, kteří často cestují, vše potřebné, aby jejich kancelářská činnost probíhala hladce, a to ať pracují v přímo v kanceláři, doma nebo na cestě. Novinky Systém Handheld PC Pro Edition přináší do tohoto odvětví některé novinky, k nimž patří: Širší výběr hardwaru. Nyní jsou podporované normální VGA a Super VGA obrazovky, klávesnice, USB, delší životnost baterií, alternativní ukazovací zařízení (dotykový displej a myš) a přídavné procesory.

Nový e-mail klient. Microsoft Pocket Outlook™ e-mail klient podporuje hutné internetové standardy (IMAP4 a POP3), umožňuje přímý přístup do e-mailového serveru Microsoft Exchange a jiných, které podporují internetové standardy, synchronizaci hierarchie složek se serverem, internetový standard k získávání adres (LDAP), konverzi e-mailových příloh a schopnost přílohy ukládat na externí paměťové karty.

Podpora nových databází. Nyní je podporovaný Pocket Access a datové objekty ActiveXŽ (ADO) - to vývojářům poskytuje obvyklé databázové programátorské rozhraní umožňující přístup k databázovým strojům ODBC, jako je třeba Microsoft SQL Server™.

Vylepšená synchronizace. Windows CE Services 2.2 nyní poskytuje konfigurovatelné možnosti zavádění systému na dálku, které umožňují hromadnou instalaci a snazší nastavení služeb Windows CE pro operační systém Windows NTŽ.

Nové a vylepšené aplikace. Kromě toho, že do systému H/PC Pro Edition byly přidány aplikace Pocket Access, InkWriterŽ a Voice Recorder (diktafon), byly vylepšeny i stávající aplikace Pocket Word, Pocket Excel a Pocket PowerPointŽ. Podle informací firmy Microsoft; translation (c) Portfolio Praha