Windows CE není pouze hardware Když se řekne Windows CE asi se vám vybaví kapesní PC s tímto operačním systémem. Kapesní PC nebo počítače bez klávesnice však není všechno, co Windows CE znamená. Zatímco tento mladý, z pohledu mnohých velmi rozporuplný systém hledá svou pozici na počítačovém trhu, počet uživatelů pomalu, ale jistě roste. Jen v Čechách již koluje přes osm set HPC a PPC přístrojů. Pro majitele těchto zařízení už není výraz "Windows CE" pouze symbolem na hardware. Statistika uveřejněná na Mobil Serveru v rubrice Svět CE, dokumentuje, že 77 procent uživatelů přijde na letošní Invex a bude se zajímat, jak mohou rozšířit funkčnost svého kapesního miláčka. To vyvolává zákonitou otázku, co připraví firmy prodávající zařízení s Windows CE pro své stávající zákazníky. Nedělejme předčasné závěry a nechejme se překvapit, co najdeme na stáncích firem zastupujících HP, Compaq, Philips, Casio a další výrobce. První vlaštovkou z nabídky českých firem je CD-ROM Česká jazyková podpora pro uživatele Windows CE, který vydala společnost Portfolio Praha. Disk obsahuje přehlednou kolekci informací pro nové i stávající uživatele. Lokalizační software od firmy ArtSoft umožní používat operační systém v českém jazyce. Úplná česká nápověda pro Windows CE zbavuje uživatele obav, když si neví rady. Několik desítek článků s technickými informacemi odpoví na časté otázky typu jak připojit HPC k monitoru, co dělat, když se chci připojit do lokální sítě a podobně. Na CD-ROMu je také archiv Světa CE, kde jsou zveřejněny informace o novinkách pro systém CE, tak jak přicházely v průběhu roku 1998. Uživatelé však nejvíce ocení kolekci programů z Internetu. Přes 100 MB softwaru je roztříděno a přehledně uspořádáno do patnácti hlavních kategorií. Každý program je opatřen stručným českým komentářem, a proto se uživatelé mohou snadno orientovat v dostupných programech. Bez ohledu na to, jaké zařízení s Windows CE má uživatel k dispozici, jedno je společné: Bez dostatečného množství softwaru je každé HPC nebo PPC jen hybridní hračkou, a na to je třeba vždy pamatovat. Český Internet a Windows CE

