Windows CE hezky česky Firma Portfolio Praha je dodavatelem české jazykové podpory pro operační systém Windows CE 2.0. Česká podpora umožňuje použití Windows CE na českém trhu a je podmínkou prodejnosti zařízení, která tento systém v sobě obsahují. V tomto dokumentu Vás seznámíme s vlastnostmi a přednostmi naší jazykové podpory . Naší lokalizaci poznáte snadno, česky je i tlačítko "Začít" Úplná lokalizace systému

Nyní s Vámi Windows CE komunikuje v češtině. Česky jsou menu programů, texty v oknech, nápisy na tlačítkách a hlášení systému. Nyní můžete systém Windows CE používat mnohem účinněji, protože všemu rozumíte. Nápověda v českém jazyce

Veškerá (1) nápověda je v češtině. To je pro Vás záruka, že můžete kdykoli hledat pomoc ke všem částem systému (2) . Snadno rychle a hlavně česky. Systémová nastavení pro české uživatele

Jednoduchý výčet: datum je v češtině, názvy dnů, měsíců a časových období jsou v češtině, měna je česká (Kč). Nastavení sytému je české (Czech). To umožní, aby každá aplikace pracovala správně česky(3). Podpora Faxu a SMS

Faxujte v češtině. Vaše faxy vypadají profesionálně a jsou srozumitelné. Faxovací program je nyní v češtině. SMS aplikace s Vámi komunikují česky. Nejmenší instalace s množstvím volitelných komponentů

Minimální instalace zabírá pouze 285 KB paměti. Můžete zvolit jaké komponenty chcete instalovat. K dispozici máte různá rozložení klávesnice, můžete přidat další soubory nápovědy nebo rozšířit množství podporovaných aplikací v češtině. Největší počet programů v češtině

Kromě lokalizovaného systému získáte českou lokalizaci pro množství dalších aplikací: faxovací program bFax, rychlé hledání pomocí bFind, Microsoft Voice Memo, Pocket BizCalc, Compaq Voice Memo, My Ericsson mobile phone, VGA control panel, Quick Notes 2.0 a další. Vynikající technická podpora uživatelů

Protože se nejdéle (4) a nejvíce zajímáme o Windows CE, shromáždili jsme množství neocenitelných informací, které jsou dostupné uživatelům naší jazykové podpory. Nové informace jsou publikovány na Mobil Serveru (http://www.mobil.czhttp://mobil.idnes.cz/telefony.aspx?r=telefony&c=A991101_0003822_telefony). CD-ROM zdarma!

To je vynikající nabídka. Pro registrované uživatele (přes přiloženou poukázku) je připravena největší kolekce informací v češtině: Přes 100 MB softwaru z Internetu s českými popisy a komentáři, plná česká nápověda pro Windows CE a všechny publikované informace Světa CE (http://www.mobil.czhttp://mobil.idnes.cz/telefony.aspx?r=telefony&c=A991101_0003822_telefony). Kvalitní řešení

S naší lokalizací není potřeba instalovat doplňková písma (5) . Každé instalované písmo zabírá cenný prostor, který musíte zaplatit. Navíc můžete používat libovolný font bez obavy, že výsledek nebude česky. Pro přenos na PC není potřeba instalovat žádné doplňky na straně stolího PC. Pokud aktualizujete software na stolním PC, nemusíte se obávat, že by lokalizace na kapesním PC přestala pracovat. Více informací - Přehled technických parametrů programu 1 (pro registrované uživatele)

2 (neplatí pro doplňkové aplikace)

3 (pokud aplikace podporuje standardy Microsoftu)

4 (od dubna 1997)

5 (pro lokalizaci aplikací Microsoft)