Dospělá Windows 10 přijdou i na smartphony. Otevřou jim nový svět

Jedním z dlouho očekávaných oficiálních oznámení od Microsoftu bylo potvrzení, že nová Windows 10 budou fungovat i na chytrých telefonech. Tohoto potvrzení jsme se dočkali na začátku vcelku dlouhé tiskové konference. Ihned ze začátku jsme se také dozvěděli, že podobně jako uživatelé klasických stolních Windows 8.1 a Windows 7, dostanou i uživatelé telefonů s Windows Phone 8.1 aktualizaci s novým operačním systémem.

Windows 10 mají být velkým krokem kupředu napříč platformami, a tudíž i na mobilních telefonech. Systém přináší řadu vylepšení a především jeden důležitý fakt: vývojáři už budou moci připravovat doopravdy univerzální aplikace. Ty poběží jak na PC, tak na tabletech a mobilních telefonech. Přitom by měla zůstat zachována kompatibilita stávajících aplikací, které nejsou na toto spojení připraveny.

Microsoft to sice nepotvrdil, ale to nejspíš znamená, že na smartphonech s Windows budeme moci spouštět jak stávající aplikace z Windows Marketplace, tak nové univerzální aplikace, které vývojáři připraví a v obchodě publikují. Klasické (takzvané legacy) aplikace z běžných Windows na telefonech samozřejmě nepoběží. Joe Belfiore, vedoucí týmu, který má fungování Windows napříč platformami na starosti, se chlubil tím, že jak nová Windows 10, tak nové univerzální aplikace znamenají, že na různých zařízeních běží stejný kód.

To by možná o možnosti spustit i staré aplikace na mobilech napovídalo, ale nebude tomu tak. Aplikace totiž budou muset být napsané podle určitých pravidel, tak, aby se mohly automaticky danému zařízení přizpůsobit. A otázkou je, jak bude mít Microsoft vyřešeno spouštění kódu na zařízeních s různými hardwarovými platformami. Mobilní procesory jsou stále většinou založeny na ARM architektuře, zatímco ty v PC a řadě tabletů jsou kompatibilní s x86 architekturou. Mimochodem, mobilní uživatelské prostředí Windows bude určeno pro zařízení s úhlopříčkou menší než 8 palců.

Kalendář pro Windows 10 v rámci Otlooku

Belfiore během prezentace ukázal univerzální aplikace z dílen Microsoftu. Pochopitelně půjde o klíčové programy jako třeba sadu Microsoft Office nebo e-mailový klient Outlook. Belfiore předvedl, že tyto aplikace mají na obou platformách naprosto stejné funkce i schopnosti, jen se u nich liší uživatelské prostředí, které je přizpůsobeno velikosti a povaze zařízení. Podobně univerzální bude i fotoalbum, které nově dostane třeba funkci automatického vylepšování obrázků.

Univerzální aplikací bude třeba i kanál Xbox Live, který umožní sdílet své herní zážitky s ostatními uživateli a dokonce umožní i streaming her z konzole Xbox na displeje dalších zařízení (byť telefony tu zmíněny nebyly, ale na tablet to půjde). O vysoký herní výkon se postará nový DirectX12, který kromě zvýšení výkonu slibuje i výrazné snížení spotřeby, a to právě i na mobilních telefonech. Stejná scéna se stejnou grafikou má vyžadovat zhruba o 50 % méně energie.

Mezi tzv. „universal apps“ se zařadí i nový prohlížeč, který zatím Microsoft představil jako Project Spartan. I ten bude tedy fungovat i na mobilních telefonech. Můžeme se těšit opět na řadu nových funkcí, které usnadní třeba sdílení stránek či určitých výstřižků z nich. Přímo do prohlížeče bude vestavěna asistentka Cortana, která bude například napovídat při vyhledávání a zobrazovat další užitečné informace. To znamená, že uživatelé nebudou muset přepínat do vyhledávací aplikace, ve které Cortana funguje, nebo ji nebudou muset v některých případech vyvolávat hlasem.

Podpora pera v prohlížeči Spartan.

I v mobilních telefonech bude nativně zabudována podpora další velké novinky, Windows Holographic. Ačkoli dovedou brýle Windows HoloLens fungovat zcela bez počítače nebo mobilního telefonu, dá se předpokládat, že propojením s ním získají ještě mnoho dalších funkcí.

Windows 10 přinesou spoustu zajímavých funkcí, tentokrát univerzálně napříč platformami. Potvrzuje se, že půjde o největší revoluci v oblasti operačních systémů od Microsoftu. A jejich univerzální zaměření by mohlo výrazně pomoci i jejich většímu rozšíření v mobilním světě. Ačkoli jsou mnohé funkce pouze implementací toho, co již konkurence v podobě Googlu nebo Applu na mobilních i dalších zařízeních nabízí nějakou dobu, právě univerzální fungování napříč platformami bez jakýchkoli zádrhelů je zásadní novinkou.

Tento propojený svět si budeme moci vyzkoušet již brzy. Nová testovací verze Windows 10 pro počítače a tablety bude k dispozici příští týden, po Superbowlu (tedy po 1. únoru 2015) pak bude uvolněna právě i první testovací verze Windows 10 pro mobilní telefony. Jakmile to půjde, okamžitě novinku vyzkoušíme.

V závěru prezentace nejprve šéf Microsoftu Satya Nadella několikrát zopakoval, jak firma chce, aby lidé Windows milovali a jak mají být Windows 10 tou nejzbožňovanější verzí všech dob. A Tery Meyrson pak slíbil, že s Windows 10 přijdou i zbrusu nové špičkové smartphony s operačním systémem od Microsoftu. Potenciál tu tedy je, snad ho tentokrát Microsoft nepromarní.