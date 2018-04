Microsoft nechává Windows pro telefony ladem, není to priorita

Pro fanoušky operačního systému Windows pro mobilní telefony byla nedávná vývojářská konference Build velkým zklamáním. Kdo se těšil na případné představení Surface Phonu, měl smůlu, jenže to se dalo čekat. Bohužel smutek zavládl i v řadách těch fanoušků, kteří alespoň doufali v další vylepšení ne zrovna optimálního systému Windows 10 Mobile.

Microsoft se však během svých prezentací soustředil na oblasti jsou Holo Lens, chatovací boti a také na to, jak jeho vývojáři budou schopni spolupracovat s dalšími systémy. Dospělá Windows 10 například nově dostanou funkcí pro zobrazování notifikací ze smartphonů s operačním systémem Android. Microsoft během Buildu zúčastněným vývojářům také vysvětloval, jak ideálně vyvinout aplikaci a tu pak pomocí několika jednoduchých kroků publikovat nejen ve Windows Store, ale třeba také v Google Play nebo Apple App Store. Mobilní Windows z hlediska pro ně specifických novinek přišla zkrátka.

Microsoft se očividně více soustředí na to, aby jeho služby a aplikace fungovaly na všech nejrozšířenějších výpočetních platformách a vývoj té vlastní, Windows 10 Mobile, nechává trochu v pozadí. Redaktorům serveru The Verge to potvrdil i šéf divize Windows, Terry Myerson. „Jsme oblasti čtyřpalcových displejů plně oddáni a přijde čas, kdy se na ni budeme soustředit, ale v současnosti je to jen součást naší rodiny,“ připustil Myerson.

Myerson sice tvrdí, že mobilní oblast je pro Windows nadále důležitá, ale s vlastním operačním systémem tu firma nebude hrát roli průkopníka. Vývojáři se podle něj soustředí především na obrovskou uživatelskou základnu dospělých Windows a ti, kdo si chtějí vyzkoušet něco zcela nového a revolučního, mohou zkoumat možnosti Xboxu a Holo Lens.