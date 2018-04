WinCE šicí stroj - PalmOS herní převrat - a další

Kvalitní textový editor na obzoru!

Firma SoftMaker vyvíjí očekávaný produkt SoftMaker Office pro zařízení s WinCE - jejich textový procesor TextMaker je nyní ke stažení pro klávesnicové počítače s WinCE. Důležité ale je, že se vyví jí i verze pro handheldy s PocketPC. Projekt náhrady kancelářských PocketWord a PocketExcel by mohl být v mnohém směru opravdu průlomový, takže držme palce!

Na PPC platformě je totiž velmi kuriózní situace - zatímco majitelé PalmOS počítačů dnes mohou vybírat z řady kancelářských balíků, majitelé PPC sice dostanou svůj základní soft v ceně, ale textových editorů je na trhu jako šafránu. Neplatí to ale o spreadsheetech - alternativy PocketExcelu existují a jsou velmi dobré!

Windows Powered Smartphone 2002 během několika týdnů!

Podle Infowordu bychom se měli v několika příštích týdnech dočkat oficiálního uvedení Windows Powered Smartphone 2002 (kódové jméno Stinger) od Microsoftu. Telefony založené na tomto software ale přijdou na trh později - řádově se očekávají asi za 6 měsíců.

Handspring vykázal ztrátu, je ale přesto spokojen!

Ztrátu ve výši 15,4 milionů USD vykázal za poslední kvartál Handspring, přesto ale není zklamán - je to méně než očekávali analytici a asi čtvrtina ztráty vykázané za stejné období v roce 2001. Zdá se, že se naplňuje předpověď CEO firmy Donny Dubinsky (na snímku), že firma bude na konci letošního roku zisková!

Firma má v posledních dnech za sebou vyhraný patentový soudní spor s firmou NCR, má novou strategii průniku do průmyslové sféry i do malých a středních podniků a zejména dokázala v prvním pololetí konsolidovat a obnovit svoji řadu výrobků - na trh dala komunikátory Treo 180 a 270 i nový organizer Treo 90 a postupně stahuje svoje starší výrobky řady Visor. Nedávno se vynořily rovněž zvěsti o možném sloučení Handspringu s firmou Palm, Inc. ty se však zatím nepotvrdily.

WinCE šicí stroj?

Jakkoliv přehnaný se jeví nadpis této aktualitky, není tak daleko od věci. Jeden z největších výrobců šicích strojů v USA Bernina of America ohlásil vývoj systému artista 200E - ten je založen na Windows CE a nabízí přes 850 typů stehů a mnoho dalších zajímavých novinek - dotykový ovládací displej, modem s propojením do Internetu - třeba na myartistaPortal s možností stáhnout si třeba vzory na výšivky, tipy a triky pro šití a další věc. Stroj má i PCMCIA slot a USB port i komfortně zpracovaný "help" - návod k použití...

A jestli si budou moci americké švadlenky na své mašině zahrát nějakou hru, přečíst knihu, posílat emaily, či surfovat po internetu? Inu - technicky to možná půjde, ale v zemi tvrdého kapitalismu asi těžko budou mít na takové věci čas...

Herní převrat v PalmOS ....

... právě za pomoci handheldů s HiRes rozlišením firmy Sony chystá RGanimation! Projekt je sice zatím pouze ve stádiu příprav, ale vše zní až neskutečně lákavě - firma a dokonce vyvíjí systém využívání vibrací a jejich zapojení do hry - handheld tak bude připomínat vibrační ovladač k Sony Playstation a případnou havárii vaší lodi, či kontakt s meteoritem ucítíte i ve své dlani! Firma slibuje využití midi hudby v Clié řady T a NR s vylepšeným audio. A grafika? No, promiňte mi poněkud delší obrázky, ale nemohl jsem prostě odolat....

A díky Jindrovi H. za informaci! Až uslyšíte o Space Journey, vězte, že tato hra by mohla skutečně znamenat převrat v PalmOS hrách!