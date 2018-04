WiMAX se ujal u amerických operátorů

Na projektu s ním spolupracuje asijský Samsung a obě společnosti se dohodli na úzké laboratorní spolupráci. Plošné testy mají za úkol zajistit kompatibilitu s ostatními poskytovateli služeb společnosti Sprint, o bližších dlouhodobých záměrech ale operátor prozatím nemluví.

Berry West, šéf technologické větve Sprintu, si od spolupráce se Samsungem slibuje především dosažení užší specifikace budoucích služeb s přihlédnutím na splnění všech klíčových vlastností této datové technologie. "Vyhodnocujeme různé možnosti 2,5 GHz aplikací, přičmž udržujeme strategické vztahy s partnery a dbáme na ekologické důsledky, které jsou velice důležité pro další rozvoj moderních datových technologií", říká West.

Sprint již dříve oznámil své záměry o utvoření pevného standardu sítí WiMAX pro mobilní použití a snahu tuto technologii postavit vedle již dobře známeho UMTS TDD, které u nás nedávno představil T-Mobile. Do jeho plánů mu hraje i již hotová specifikace služby WiMAX 802.16-2004, která je ale podle něj pouze slepou cestou. Ať je to ale jak chce, na výsledky testovaní amerického Sprintu si budeme muset ještě pár let počkat.