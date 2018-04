WiMax: Naděje na rychlé a levné bezdrátové připojení

Až dosud existovalo množství argumentů, proč se do této oblasti nepouštět. Bezdrátové systémy, které by mohly soupeřit s DSL, kabelovými modemy a pronajatými linkami, byly drženy v hrsti náklady, komplexností a proprietárností systémů. Ale WiMax, nová sada technologií založená na standardech, by podle výrobců i analytiků mohla tuto fragmentovanou oblast sjednotit a umožnit snížení cen.

Pro zákazníky může bezdrátové připojení znamenat rychlou a snadnou instalaci, nižší cenu než některé konkurenční služby a širokopásmový přístup k internetu i v místech, kam se DSL nedostane. První příklady z praxe ukazují, že tato vize se stává realitou.

„Zavolala jsem jim v pátek a v úterý už to bylo nainstalované,“ pochvaluje si například Tamara Indianerová, manažerka jedné z poboček americké společnosti Lincoln Investment Planning. Její pobočka měla po nedávném stěhování problémy se získáním připojení prostřednictvím SDSL (Synchronous DSL). Jeden z operátorů tvrdil, že je příliš daleko od ústředny, další podle Indianerové trval na tom, že bude na instalaci potřebovat 2-3 týdny. Proto se nakonec obrátila na společnost TowerStream, která v některých lokalitách USA nabízí připojení prostřednictvím technologie WiMax.

Uvedený operátor používá produkty procházejí od Aperto Networks, přičemž vzhledem k zatím nedokončené standardizaci vycházejí pouze z aktuální verze návrhů. To ale Indianerové nijak nevadí. Její pobočka získala připojení za 500 dolarů měsíčně, což je sice více než za službu SDSL, ale méně, než by zaplatila za linku T-1. Pobočka má nyní k dispozici připojení s kapacitou 1 Mb/s pro každý směr.

Představitelé TowerStream se podle vlastních slov těší, až bude dokončena kompletní standardizace WiMax, a dosáhne se tak interoperability produktů různých výrobců a poklesu ceny jejich zařízení. Výrobci i poskytovatelé služeb doufají, že existence standardů sníží náklady na vývoj a umožní volnou konkurenci množství výrobců, což mimo jiné přinese i větší možnost volby.

Přicházející standard

WiMax Forum, skupina pracující na propagaci přijetí standardu označovaného rovněž 802.16 výrobci, předpokládá, že začne s certifikací produktů na interoperabilitu koncem tohoto roku. Jde o stejný krok, který tolik pomohl popularitě Wi-Fi - a řada odborníků, mimo jiné například představitelé společnosti Intel, se při předvídání úspěchu WiMaxu odvolávají právě na úspěch Wi-Fi. Čím je Wi-Fi v LAN (lokální síti), tím se má stát WiMax v metropolitních sítích a v oblasti poslední míle.

Mezi technické vlastnosti, které umožňují 802.16a spolehlivé fungování, patří: * podpora pro licencovaná i nelicencovaná pásma pod 11 GHz * vysoká efektivita využití dostupného spektra, která snižuje náklady poskytovatele komunikačních služeb a zlepšuje přínosy pro uživatele * korekce chyb, která zajišťuje spolehlivý přenos * podpora pro pokročilé anténové technologie umožňující zlepšit dosah a přenosovou kapacitu * kódování, které zlepšuje výkonnost v mizejících prostředích (s útlumem) * podpora adaptivní modulace, která umožňuje vyměnit velkou šířku pásma za větší dosah, což umožňuje dosáhnout zákazníky vzdálené až 50 km Technologie 802.16a nabízí také nízké zpoždění a prioritizaci datového provozu, což umožňuje její využití i v tak citlivých aplikacích, jako hlasový provoz přes VoIP nebo optimalizovaný přenos videa. To je obzvláště důležité pro firmy, které od svého poskytovatele širokopásmového datového připojení vyžadují rovněž zajištění hlasových služeb.

Zpočátku má WiMax využívat specifikaci 802.16d a podporovat připojení k pevně daným lokacím typickou rychlostí od 300 Kb/s do 2 Mb/s, a to až na vzdálenost 50 kilometrů. Pozdější verze, která bude založena na standardu 802.16e (měla by být dokončena přibližně za rok), je navrhována tak, aby podporovala i mobilitu terminálů.

Někteří analytici i představitelé průmyslu však tvrdí, že v případě WiMaxu je situace výrazně komplikovanější než u Wi-Fi, a neměli bychom tedy podléhat laciným přirovnáním. V oblasti, kam míří WiMax, podle nich existuje silná konkurence ze strany dalších technologií. A existuje zde také řada nezodpovězených otázek ohledně frekvenčního pásma, které bude moci WiMax v různých oblastech světa využívat. Objem výroby, se kterým úzce souvisí rozšíření produktu, závisí právě na zodpovězení těchto dvou otázek.

Optimismus i pesimismus

Společnost Intel i někteří další výrobci dávají najevo velká očekávání. „Ve třetím čtvrtletí příštího roku budou stát koncová zařízení podporující WiMax pro domácnosti i firmy méně než 500 dolarů,“ předvídá Kevin Suitor, viceprezident pro vývoj obchodu společnosti Redline Communications, která vyrábí vybavení založené na standardu 802.16. „A v roce 2007 přijde na méně než 200 dolarů,“ dodává. V dalších letech podle jeho názoru bude již WiMax běžně umožňovat mobilitu a podpora této technologie bude běžná i v noteboocích. Přitom nepřijde na víc než na 50 až 100 dolarů.

Někteří pozorovatelé a zástupci výrobců však neočekávají, že se bude opakovat historie známá z Wi-Fi. „Objem výroby a pokles ceny rozhodně nemusí kopírovat vývoj známý z Wi-Fi,“ říká například Tad Neeley, analytik společnosti RHK. "Cenová křivka bude podle mého názoru daleko podobnější tomu, co lze pozorovat v oblasti kabelových a DSL modemů,“ vysvětluje.

Na rozdíl od Wi-Fi, které primárně využívá jedno frekvenční pásmo (2,4 GHz), které je takřka na celém světě nelicencované, je WiMax založen na standardech, které dovolují využití jakéhokoli frekvenčního pásma mezi 2 GHz a 11 GHz. „WiMax Forum pak využití upřesňuje vydáváním profilů pro různá frekvenční pásma,“ říká Francois Draper, muž zodpovědný za členství ve WiMax Foru a viceprezident pro prodej a marketing u společnosti Wavesat, která vyrábí čipy WiMax.

Ačkoli nejsou první profily očekávány dříve než v září, návrhy využití se pohybují v okolí tří pásem: Jedno okolo 5,8 GHz, které je v mnoha zemích nelicencováno; druhé kolem 3,5 GHz, které je v řadě regionů licencované a například v severní Americe nedostupné; třetí pak okolo 2,5 GHz, které je v řadě zemí včetně Severní Ameriky licencované. WiMax Forum před několika týdny oznámilo vznik pravidelně pracujících skupin, které mají za úkol globální harmonizaci správy těchto pásem.

„Shoda mezi vládami ohledně problémů s alokací kmitočtového spektra je komplikovaná, v úvahu je třeba brát jak způsob rozdělování kapacity mezi různé subjekty, tak i spektrum samotné,“ říká Nitin Shah, analytik RHK. "Diverzita spektra a způsobů přidělování limituje, nebo dokonce brání vyšší rychlosti přijetí WiMax,“ varuje.

Licencované frekvence jsou podle výrobců i analytiků nezbytným předpokladem pro operátory, kteří chtějí poskytovat služby založené na WiMax s garantovatelnou kvalitou. „To ovšem celý obrázek dále komplikuje, protože do hry vstupuje byrokracie, politika a otázka alokace frekvencí,“ říká Shah.

Technický pohled

Kromě alokace spektra jsou ovšem ve hře i další otázky, konkrétně dostupnost levných čipů s podporou WiMax. Představitelé společnosti Intel tvrdí, že jsou schopni dosáhnout integrace potřebné k tomu, aby se trh mohl posunout výrazně kupředu. Podle Joe Englishe, šéfa marketingu Intelu pro WiMax, bude jeho společnost respektovat rozhodnutí WiMax Fora ohledně frekvencí pro stacionární i mobilní variantu WiMax. Intel také předpokládá integraci podpory WiMax do své řady Centrino vedle Wi-Fi, a to počínaje druhou půlí roku 2006, přičemž ke skutečně masivnímu nasazení by mělo dojít o rok později.

Novinky ze světa technologie WiMax lze nalézt na stránkách WiMax Fora - www.wimaxforum.org Podrobné informace o WiMax a jeho využití se nacházejí mimo jiné v dokumentu na adrese www.intel.com/ebusiness/pdf/wireless/intel/80216_wimax.pdf Po roce 2007 by měla být podpora WiMax běžná i v noteboocích WiMax Forum předpokládá, že certifikace produktů pomůže popularitě WiMaxu stejně, jako dříve pomohla Wi-Fi. Díky využití licencovaných frekvencí umožní WiMax operátorům poskytovat služby s garantovatelnou kvalitou.

Obavy

Vizí společnosti je existence jediného čipsetu Centrino, který bude nastaven tak, aby podporoval všechny frekvence, na kterých bude WiMax používán kdekoli na světě. „Tak bude moci být vyráběn v dostatečném množství na to, aby bylo dosaženo nízké ceny,“ říká English.

Někteří poskytovatelé služeb jsou ovšem znepokojeni tím, že by se tyto předpovědi nemusely naplnit. Například společnost Covad Communications spatřuje podle Rona Marquardta, svého technického ředitele, v bezdrátových technologiích nástroj, s nímž může připojit zákazníky, kteří jsou jinak kvůli regulaci nebo z jiných důvodů nedostupní prostřednictvím DSL. „Naše společnost by ráda používala produkty založené na technologii WiMax, protože nabízí mnohé přínosy, ale stoprocentně přesvědčeni ještě nejsme,“ říká Marquardt.

Neotec, brazilské konsorcium mobilních operátorů, by chtělo nabídnout bezdrátový širokopásmový přístup k internetu za cenu okolo 20 dolarů měsíčně a jeho představitelé tvrdí, že k tomuto cíli by mohla vést právě cesta, která se obejde bez drahého kladení kabelů. Konsorcium již testovalo proprietární systém využívající licencované spektrum v okolí 2,5 GHz a nyní se upíná k technologii WiMax, protože očekává nižší ceny produktů vyplývající ze standardizace a velkého objemu výroby.

Zásadní otázkou tedy je, nakolik se do politického rozhodování ohledně spekter promítnou různé obchodní tlaky. Jen skutečně důsledná standardizace spolu s dostupností odpovídajících pásem může zřejmě zajistit, že WiMax přinese to, co se od něj očekává.

Autor: Stephen Lawson, redaktor Computerworldu

Zveřejněno se souhlasem týdeníku Computerworld .