WiMAX je jen začátek - Nové rodiny technologií pro rychlý bezdrátový přenos dat

Zdá se, že operátoři již upouštějí od využívání technologie Wi-Fi pro komunikaci na delší vzdálenosti. Wi-Fi se vrací tam, odkud vzešla, tedy do lokálních bezdrátových sítí, ať již mají formu klasické firemní sítě, malé sítě v domácnosti, nebo veřejného hotspotu. Do firem, domácností i do veřejných hotspotů je ovšem zapotřebí nějak dopravit internetovou konektivitu. Připojení pomocí pronajatého okruhu, ADSL či kabelové televize je známé, v úvahu připadá i bezdrátové připojení v licencovaném pásmu, například 3,5 GHz nebo 26 GHz. U nás bude ještě několik let možné využívat spoje bod-bod v pásmu 10,4 GHz, všechna tato řešení jsou však proprietární a poměrně nákladná. Výrobci jako Intel, Nokia a Proxim chtějí společně s organizací IEEE změnit situaci. Přišli proto se standardem 802.16 a lobistickou skupinou nazvanou WiMAX.

Nový standard s poměrně novou modulací

Nejdříve se v prosinci roku 2001 objevil standard IEEE pro bezdrátový přenos dat mezi fixními terminály a základnovou stanicí označený číslem 802.16. Tento standard přišel s tehdy poměrně novou modulací OFDM, která se později objevila také v bezdrátových lokálních sítích standardu 802.11a a 802.11g i u proprietárnách řešení, jako je i u nás známý Angel firmy Netro využívaný Českými radiokomunikacemi. Standard IEEE 802.16 vyžaduje přímou viditelnost mezi základnovou stanicí a terminálem a využívá licencovaná frekvenční pásma v rozsahu 10 - 66 GHz. V lednu 2003 byl schválen další standard 802.16a, který využívá frekvence 2 - 11 GHz, nevyžaduje přímou viditelnost a dosahuje přenosové rychlosti až 70 Mb/s na vzádelnost až 50 km. Intel demonstroval WiMAX na posledním ročníku filmového festivalu Sundance bezdrátovým přenosem filmů ve vysokém rozlišení v reálném čase na obří panely LCD.

Nadšení firem a analytiků pro vysokorychlostní fixní bezdrátové připojení se může zdát zvláštní, za ideální technologii budoucnosti přece bývají považována optická vlákna. Jejich součaná přenosová kapacita je impozantní a do budoucna ještě poroste, náklady na kladení kabelů však nejsou malé (uvádí se 300 dolarů na jednu stopu délky, tedy asi 980 dolarů za metr zakopaného optického kabelu) a ve venkovských oblastech s malou hustotou osídlení působí prohibitivně.

Okres Houston ve státě Georgia se má stát místem prvního pilotního projektu pokrytí venkovské oblasti, sponzorem je společnost Intel.

Superrychlá síť může být i mobilní

Investované úsilí i finance a dobré výsledky testování 802.16a inspirovaly tvůrce standardů k dalšímu kroku. Vytvořili standard IEEE 802.16e, který je určen mobilním uživatelům. Využívat by měl licencovaných pásem v rozsahu 2 - 6 GHz, opět je využita modulace OFDM a není nutné zachovat přímou viditelnost. Ještě před 802.16e se navíc objevil standard 802.20, který byl od začátku optimalizován pro mobilní uživatele a paketový přenos dat pomocí protokolu TCP/IP. Oba standardy, 802.16e i 802.20, se oproti technologiím sítí třetí generace odlišují nízkým zpožděním přenášených dat a důrazem na datovou komunikaci. To by paradoxně nemuselo být na škodu ani hlasovým přenosům, již téměř 10 let se hlas stěhuje na internetový protokol.

Nebo je všechno špatně?

Intel je velmi renomovaná a respektovaná společnost, v poslední době však dělá ve strategických rozhodnutích chyby. Ignorovala tak například standard 802.11g pro rychlejší přenosy dat v sítích Wi-Fi na 2,4 GHz. Místo něj se zaměřila na standard 802.11a, který Wi-Fi rozšiřoval do pásma 5,3 a 5,8 GHz, tato technologie se však neujala, a tak v praxi měli uživatelé hardware od Intelu k dipozici v praxi pouze starší a pomalejší standard 802.11b. Je tedy možné, že i další vývoj bezdrátových sítí by mohl probíhat jinak než podle představ Intelu, slibně se rozvíjejí technologie Ultra Wideband i různá rozšíření rychlosti u Wi-Fi. Nejpravděpodobněji však budou rodiny standardů 802.11, 802.16 a 802.20 koexistovat vedle sebe. Jednou z prvních vlaštovek může být projekt Nomad Digital Rail, v rámci kterého by měly být britské vlaky vybaveny mobilním připojením do internetu standardu 802.16e a ve vlaku pak distribuovat konektivitu pomocí Wi-Fi.