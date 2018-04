Do prodeje jde mobilní zombie, smartphone s mrtvým systémem Windows 10

Britský výrobce Wileyfox produkuje levné smartphony s Androidem zejména pro svůj domácí trh. Nyní ovšem začal prodávat model Pro, který používá systém Windows 10 Mobile. Přitom vývoj tohoto systému je i podle samotného viceprezidenta Microsoftu u konce (Microsoft konečně přiznal, že jsou Windows na mobilech mrtvá).

Smartphone Wileyfox Pro je tak takovým mobilním zombíkem - na trh přichází s již odepsaným systémem. Na ten tím pádem nejsou dostupné ani základní aplikace třetích stran známé z konkurenčních platforem. Wileyfox ovšem cílí především na firemní zákazníky, kterým stačí omezený výběr aplikací.

Přestože Microsoft svůj mobilní systém bez oficiálního vyjádření ukončil už před více než rokem, tak Wileyfox slibuje podporu pro svůj smartphone minimálně 18 měsíců od uvedení trh. Šalamounsky pak britský výrobce vyřešil podporu systému - uvádí, že platí do října 2020. To ovšem platí pro běžná počítačová Windows 10. Microsoft by přitom měl oficiálně svůj mobilní systém omezeně podporovat do června 2019.

Wileyfox Pro je jednoduchý model, jehož prodej bude zahájen 4. prosince a stát bude 190 liber. V přepočtu vyjde tedy na zhruba 5 500 korun. Jeho pětipalcový displej má jen HD rozlišení (720 x 1 280 obrazových bodů). Hlavní fotoaparát je osmimegapixelový, přední pak dvoumegapixelový.

V telefonu je použit blíže neurčený čtyřjádrový procesor. Operační paměť má kapacitu 2 GB, uživatelská pak 16 GB a lze ji rozšířit pomocí paměťových karet až o 128 GB. Podporovány jsou LTE sítě. Wileyfox Pro je jedním z mála současných smartphonů, který má stále vyměnitelnou baterii.