WikiLeaks: Evropská navigace Galileo je podle Němců stupidní nápad

V telegramu z října 2009, odeslaného americkou ambasádou v Berlíně do Washingtonu, uvádějí američtí diplomaté vyjádření ředitele firmy OHB Technology Berryho Smutnyho. Ten se pustil do zásadní kritiky Galilea. Podle něj jde nejvíc na ruku Francouzům a jejich vojenským zájmům. Telegram získal server WikiLeaks a zveřejnil ho norský deník Aftenposten.

Berry Smutny označil investice do systému mimo jiné za "vyhozené peníze evropských daňových poplatníků", které budou sloužit především francouzským národním zájmům. Jeho firma přitom získala 566 milionů eur (asi 13,8 miliardy korun) za to, že vyvine 14 satelitů pro systém Galileo.

Smutny dále tvrdí, že "nadbytečnou" alternativu k GPS si vymohli zejména Francouzi po konfliktu v Kosovu, ve kterém prý americká armáda "manipulovala s GPS, aby podpořila své vojenské operace." Nyní prý Francouzi chtějí využívat Galileo hlavně ve svůj prospěch.



Ironií prý zůstává, že se na evropském navigačním systému významně finančně podílí Německo, a to i přesto, že "některé jaderné rakety Francie jsou zaměřeny na Berlín". Po zveřejnění telegramu se Berry Smutny vyjádřil ve smyslu, že kauzu nebude komentovat. Bylo to údajně jen neformální vyjádření v hovoru s americkými diplomaty.

Galileo se snaží konkurovat americkému systému GPS, provozovanému Ministerstvem obrany Spojených států amerických. Měl by poskytovat stejné služby, to znamená především navigaci pro řidiče. Mezi jeho další funkce by mělo patřit přijímání nouzových signálů od lodí nebo letadel, ale i aplikace šité přímo na míru potřebám evropských států, jako je třeba ovládání mýtných systémů. Galileo slibuje větší přesnost, a to maximálně s odchylkou jednoho metru. Spuštění systému se plánuje na rok 2014.