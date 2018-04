Wicos: bezdrátová bondovka za rozumnou cenu

Pokud při telefonování používáte lehkou hands-free sadu, jistě mi dáte za pravdu, že v naprosté většině případů jsou s ní problémy. Kabel často někde překáží a mnoho pouzder není vymyšleno pro připojení konektoru. Naštěstí čím dál tím více mobilů začíná mít implementován čip bezdrátové sítě Bluetooth a začíná se rozmáhat také nabídka kompatibilních bondovek. V dnes už poměrně širokém sortimentu i cenovém rozpětí si dokáže vybrat skoro každý. Zaujmout vás může třeba právě Wicos 202.

Podle klíče používaného marketingovými specialisty bychom novinku mohli zařadit do kategorie „stylových“. Hovoří pro to elegantní vzhled, stříbrná barva i kompaktní provedení. Má to však jeden háček. V rámci této skupiny přístrojů bychom totiž nenašli jediný kompatibilní mobil, naprostá většina tzv. stylových telefonů není Bluetooth vybavena. Zřejmě proto, abyste je mohli stále dávat na odiv okolí.

Bondovka má velmi dobře vymyšlený základní tvar šasi a hlavně váží méně než 22 gramů. Jen pro srovnání, konkurenční Sony Ericsson HBH-15 vás zatíží 32 gramy, mnohem dražší SE Bluespoon deseti gramy a WNI BT headset rovněž 22 gramy. Ani při delším telefonování tedy nepocítíte, že vám brzy odpadne boltec, což byl hlavní problém prvních bezdrátových hands-free sad. Mnoho uživatelů potěší také vyndavací držák, díky němuž si můžete vybrat, zdali budete telefonovat z pravého či levého ucha, a pružné uchycení mikrofonu. Ten pak není přecitlivělý na slušné zacházení, i když v tomto případě je to trochu otázkou. Dílenské zpracování nepatří k těm nejlepším, a tak při větším výkyvu nožičky s mikrofonem dochází k rozevírání plastu šasi.

Ovládání bondovky bylo vyvíjeno především s ohledem na jednoduchost. Všechny úkony zvládá jedno centrální, dostatečně velké tlačítko. Jeho delším podržením Wicos zapnete, krátkým stiskem mu nařídíte vytáčení posledního volaného čísla nebo vyzvednutí hovoru, přibližně sedmisekundové podržení znamená snahu o spárování s mobilem. K regulaci hlasitosti pak slouží kolečku umístěné na boku přístroje. Mohlo by však být trochu promyšlenější. Slouží totiž pouze k ovládání vestavěného zesilovače bondovky a navíc neumožňuje úplné stažení výstupu. Zdánlivě jde sice o detail, ale problém je v tom, že pokud máte na mobilu nastavenu maximální úroveň hlasitosti, nedokážete hands-free dostatečně ztlumit.

Pochvalu si zaslouží použití Li-Polymerového akumulátoru. Výrobcem udávaných 72 hodin pohotovostního režimu, respektive tři hodiny hovoření je vcelku reálných a patří k lepšímu průměru. Pro úsporu energie můžete navíc bondovku při neaktivním spojení vypínat. To však doporučujeme dělat zejména u mobilních telefonů Sony Ericsson, které si s tím poradí - na rozdíl od některých konkurenčních značek - naprosto bez problémů.

Představovaný Wicos 202 zaujme pěkným vzhledem, ale na druhou stranu by si zasloužil lepší dílenské zpracování. Potěší výdrží, která u Bluetooth bondovek patří spíše k těm lepším, i snadným ovládáním. Bez problémů se dorozuměl s mobilními telefony Nokia i Sony Ericsson. V současnosti ho pořídíte za velmi přijatelných 3 990 Kč včetně DPH.

Výrobek byl zapůjčen ze specializovaného obchodu Bluetooth shop.