WiBro - svět již vyhlíží sítě čtvrté generace

V záplavě novinek z veletrhu CeBIT nám málem unikla informace, že Samsung plánuje v polovině roku 2006 komerčně spustit v Jižní Korei novou mobilní síť WiBro (Wireless Broadband). Podle informací ze serveru TheInquirrer má Samsung již podepsanou smlouvu se třemi tamními operátory a technologii testuje v Japonsku i USA.

WiBro se řadí mezi technologie 3,5G podobně jako například HSDPA (High Speed Downlink Packet Access). Zatímco HSDPA je v základu jen vylepšeným kódováním stávajícího standardu pro sítě třetí generace UMTS, WiBro funguje samostatně. V tabulkových hodnotách WiBro předčí HSDPA i EV-DO Eurotelu. Při stahování může totiž dosáhnout rychlosti až 18,4 Mbps a při odesílání dat až 6,1 Mbps. Tato rychlost se ovšem vztahuje na celý sektor, jeden uživatel může pro sebe získat maximálně 3 Mbps download a 1 Mbps upload. WiBro i HSDPA tak představují mezistupeň k plánovanému přechodu na sítě čtvrté generace, které by měly v budoucnu nabídnout rychlosti až 100 Mbps i při mobilním připojení.

WiBro HSDPA EV-DO WLAN 802.11b WLAN 802.11a,g Max. rychlost

(Mbps) DL:18,4

UL:6,1 DL:14

UL:2 DL:3,1

UL:1,2 11 54 Šířka kanálu 9 MHz 5 MHz 1,25 MHz 20 MHz 20 MHz Přístupová metoda OFDMA TDMA, CDMA CDMA CSMA/CA CSMA/CA Mobilita střední velká velká malá malá Pokrytí střední velké velké malé malé Využití veřejné, firemní veřejné veřejné domácí, firemní domácí, firemní Porovnání technologií pro rychlá data, UL: Uplink, DL: Downlink, Zdroj: ITU

Z hlediska pokrytí a mobility patří WiBro mezi plně mobilní HSDPA a spíše stacionární WLAN. Při datovém přenosu nebo probíhajícím hovoru se uživatel může pohybovat maximální rychlostí 60 km/h, ale rychlost se v takovém případě samozřejmě sníží. WiBro používá modulace QPSK, 16QAM a 64QAM. Dosah základnových stanic se pohybuje maximálně okolo jednoho kilometru. WiBro operuje na frekvenci 2,3 Ghz a jedním z požadavků na technologii je možnost roamingu mezi WLAN i dalšími celluárními systémy.

Technologicky vychází WiBro ze standardu 802.16, který je znám hlavně díky systému WiMAX. Původní idea, že by se z WiMAXu zrodil jediný globální standard pro bezdrátový broadband tak bere zasvé. Svět by se mohl v budoucnosti rozdělit na dva ostrovy, které budou používat rozdílné technologie pro vysokorychlostní bezdrátový přístup k internetu. Server Wireless Trends uvádí, že právě obava z tohoto rozštěpení podpořená o zájem perspektivní Číny o WiBro vedla LG s Intelem v listopadu minulého roku k zahájení prací na sloučení obou těchto technologií.

Zdroj: Samsung

Jediný standard by totiž značně usnadnil pozici výrobcům infrastruktury i koncových terminálu, kteří by se tak vyhnuli zdvojení investicím do vývoje rozdílných platforem. Uživatel by pak mohl využívat jediný přístroj kdekoliv na světě a i jeho cena by mohla být díky menším investicím výrobců nižší.