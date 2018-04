Wibree – Nokia připravila konkurenci pro Bluetooth

Technologie Wibree umožňuje přenosovou rychlost 1 Mbps a dosah 10 metrů. To není nic převratného oproti Bluetooth, které má ve specifikaci 2.0 přenosovou rychlost 2,1 Mbps a Bluetooth třídy 1 má dosah 100 metrů.

Předností Wibree má však být energetická nenáročnost, která by měla být až desetkrát nižší než u Bluetooth. Výhodou jsou také menší rozměry čipů pro Wibree. To umožňuje využít čipy s novou technologií v hodinkách nebo jako senzory monitorujících zdraví. Počítá se i s použitím v mobilních telefonech, které by s novými úspornými čipy dosahovaly delší provozní doby.

Wibree pracuje na frekvenci 2,4 GHz. Nokia na vývoji nové technologie spolupracuje se společnostmi Broadcom, CSR, Epson, Nordic Semiconductor, Taiyo Yuden a Suunto. S prvními výrobky podporující tuto technologii bychom se měli setkat ve druhém čtvrtletí příštího roku. K dispozici bude také dvojčipové řešení, které bude umožňovat práci jak s Wibree tak s Bluetooth.