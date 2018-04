Wi-Fi v černém – recenze komunikátoru E-Ten M600+

Ačkoli je E-Ten výrobcem menším, na domácím tchajwanském trhu HTC nedá soupeřům nic zadarmo. Jak je na tom tady v Evropě? Přečtěte si naši recenzi.

E-Ten má oproti HTC nevýhodu v tom, že je méně známým výrobcem. Ačkoli se jeho produkty prodávají i u některých světových operátorů, většina si zvykla spolupracovat s HTC nebo třeba Asusem. Přesto najdeme některé produkty E-Tenu v nabídkách britských operátorů. Nyní se E-Ten snaží získat pozici na evropském volném trhu, postupně by pak mohl zaujmout i operátory. Marketingově tedy musí HTC masivně dohánět, po technické stránce mu ale příliš nechybí.

Katalog mobilů: Stájový kolega E-Ten G500 a potenciální konkurent MDA Compact II. Kapitoly recenze: vzhled

displej

baterie

telefonování

organizace

zábava

shrnutí Stručná charakteristika: Komunikátor s Windows Mobile a podporou Wi-Fi.

Je jedině škoda, že se E-Ten M600+ dostal k nám do redakce poměrně pozdě, nejedná se totiž o úplně nejnovější zařízení, takže ve srovnání se současnou špičkou někdy ztrácí. Případné nedostatky v oblasti hardwaru se E-Ten snaží vynahradit přídavným softwarem. U jeho komunikátorů jsme si již zvykli ve standardní výbavě vídat vychytávky, které u Windows Mobile standardně nenalezneme.

Vzhled a konstrukce – lepší než minule

E-Ten M600+ se prodává v černé barvě, která profesionálnímu zaměření produktu docela sluší. Design přístroje má podobný koncept, jako dříve recenzovaný G500, je ovšem jednodušší a kompaktnější. Vzhledově tak M600+ neurazí, ale ani nenadchne. Černá barva je občas doplněná stříbrnou, kterou jsou vyvedeny ovládací prvky a některé detaily.

Na čelní ploše tak najdeme stříbrná ovládací tlačítka a navigační klávesu, na levém boku pak spoušť fotoaparátu, posuvný ovladač hlasitosti, tlačítko hlasového ovládání a resetovací spínač. Úplně dole najdeme pod krytkou schovaný konektor na sluchátka typu miniJack. Jedna jednoduchá i s ovládáním dostanete v balení. Pravý bok je překvapivě úplně prázdný, na vrchní straně najdeme slot pro klasické SD karty, infraport a titěrné vypínací tlačítko, které se ale překvapivě dobře mačká.

Ve spodní části se ukrývá datový konektor, do kterého se stejně jako u G500 připojuje pouze datový kabel, nabíječka se musí připojit teprve do konektoru v kabelu. To silně znesnadňuje nabíjení na cestách. Ocenili bychom, kdyby byly datový a nabíjecí konektor oddělené, nebo kdyby se v balení nacházela i klasická cestovní nabíječka.

V pravém spodním rohu se nachází i stylus. Nevíme, kdo toto řešení přinesl jako první, ale za jeho „vynález“ by zasloužil minimálně pár ran rákoskou. E-Tenu toto řešení ale nijak zásadně nevytýkáme, vypadá to, že je to prostě nový standard a opětovná ukázka toho, jak výrobci uživatelům odmítají naslouchat. Stylus je stejný, jako u G500, tedy teleskopický.

Zadní strana telefonu se chlubí čočkou fotoaparátu se zrcátkem a přisvětlovací diodou, nemůže chybět mřížka hlasitého reproduktoru. Většinu zadní plochy tvoří kryt, pod kterým se nachází baterie o solidní kapacitě 1440 mAh.

Kryt samotný je asi jediným zdrojem pazvuků na celém přístroji. Jinak se tentokrát zásadní problémy ve zpracování komunikátoru vyhnuly. Celé tělo je plastové, kvalita materiálů je vcelku dobrá. Na současnou špičku sice E-Ten nemá, ale musíme si uvědomit, že M600+ není nejnovější zařízení. Pokud jej ale budeme srovnávat například s Qtekem S200, zjistíme, že zpracování je docela srovnatelné. Snad jen použité plasty by mohly působit hodnotněji. V otázce zpracování se ale máme na co těšit u nových modelů E-Tenu.

V přímém porovnání s konkurencí E-Ten neobstojí ani z hlediska rozměrů. Ty zhruba odpovídají HTC TyTN a jejich konkrétní hodnoty jsou 111,7 x 60,7 x 22 mm. V čem je tedy problém? HTC TyTN totiž při stejných hodnotách nabízí plnohodnotnou vysouvací klávesnici a podporu sítí třetí generace. Navíc TyTN, který ve své konstrukci využívá i kovové materiály, váží naprosto stejně, jako M600+. Konkrétně 176 gramů.

Ještě si dovolíme malou poznámku k obsahu balení. Kromě telefonu s baterií a stylem v něm najdete i napůl kožené, napůl plátěné horizontální pouzdro. Pouzdro má magnetické zapínání a na pásek se nepřidělává pomocí klipu, ale přezkou na patentky. To zaručuje, že pouzdro drží pevně a jistě, ale také se špatně sundává. K pouzdru ještě patří malé poutko. S přístrojem se rovněž dodává synchronizační kolébka, která se dá k počítači připojit buď pomocí datového kabelu nebo USB – USB kabelem. Naše balení neobsahovalo CD s lokalizací, v prodejní verzi jej ale pochopitelně naleznete.

Displej a ovládání – klasika Windows Mobile

Hlavním ovládacím prvkem M600+ je dotykový displej s obligátním rozlišením 320 x 240 bodů. Na něm se setkáme s notoricky známým prostředím Windows Mobile 5.0. M600+ byl v době svého uvedení jedním z prvních přístrojů s AKU2, dnes se již začínají objevovat zařízení s novějším balíkem AKU3. Běh systému je zajištěn procesorem Samsung taktovaným na frekvenci 400 MHz a operační pamětí o velikosti 64 MB. Paměť flash ROM má hodnotu 256 MB, uživateli je ve skutečnosti přístupných megabajtů 188. I přesto je to hodnota, která drtivou většinu konkurence převyšuje.

Trochu problematické je u E-Tenu ovšem ovládání. M600+ citelně chybí hardwarové kontextové klávesy. Při ovládání přístroje si tak budete muset vystačit se dvěma funkčními klávesami, klávesou pro ukončení a přijetí hovoru a pětisměrným ovladačem, jehož problémem jsou malé rozměry. Funkčním klávesám, klávese fotoaparátu a hlasového ovládání lze přiřadit libovolné funkce. Ty druhé dvě možná ponechá většina z Vás bez povšimnutí, klávesám funkčním ale jistě mnozí přiřadí funkce Start a OK. S touto konfigurací se pak dá komunikátor částečně ovládat jednou rukou, sahání na displej se ale občas nevyhnete.

M600+ navíc postrádá i dvě aplikační klávesy nad displejem, které jsme měli možnost vidět u G500, což je veliká škoda. Drobným zjednodušením ovládání je malý launcher nacházející se pod položkami Today obrazovky. Pokud se přes ni proklikáte až sem, můžete stiskem prostředního tlačítka spouštět vybrané programy. Ty si sem můžete libovolně přidávat. Pochopitelně lze rovněž upravovat položky v nabídce Start. Kombinací těchto prostředků, hlasového ovládání a speciálních aplikací od E-Tenu lze docílit slušné ovladatelnosti. Občas ale bude spuštění některých funkcí trvat déle, protože chvíli zabere, než se k nim dostanete.

Baterie - když je potřeba, vydrží

Vysoká kapacita baterie, konkrétně 1440mAh, nemusí být vždy doprovázena výbornou výdrží. Obzvláště když uvážíme přítomnost bezdrátových technologií. Jejich časté používání pochopitelně sráží výdrž někam na hranici jednoho dne, ale při běžném používání je E-Ten daleko velkorysejší. 10 - 15 minut hovoru denně, pár zpráv a chvilka hraní při čekání na metro znamená, že M600+ vydrží na jedno nabití tři dny. Při našem testování pak prokázal, že ani dlouhé hovory při nižším stavu baterie nemusí být problém. S ukazatelem kapacity zhruba ve třetině jsme uskutečnili téměř hodinový hovor a telefon během něj nezkolaboval.

Telefonování a zprávy – usnadnění od E-Tenu

Kvůli chybějícím ovládacím klávesám se E-Ten alespoň snaží některé činnosti usnadnit. Psaní zpráv tak ulehčují aplikace SMS sender a MMS composer, které spustí přímo editaci daného typu zprávy a ušetří tak minimálně jedno stisknutí tlačítka. Správa zpráv včetně e-mailů je pak shodná s běžným Windows Mobile, jejich psaní rovněž. Protože se jedná o komunikátor bez klávesnice, ke psaní zpráv pochopitelně bude zapotřebí stylus. K dispozici jsou všechny pro Windows Mobile běžné způsoby zadávání znaků.

Co se volání týče, to si s M600+ můžete užívat ve všech čtyřech pásmech GSM, podpora sítí třetí generace chybí. Adresář přístroje je tradičně velmi propracovaný. E-Ten k němu přidal několik vylepšení, takže telefon umí vytáčet rovnou třeba Skype kontakt místo telefonního čísla. Vyhledávání v adresáři výrobce vylepšil aplikací Smart Dialing, která umí hledat zadáváním znaků přímo z telefonní aplikace, takže teď již nelze mít žádné námitky. Vytáčení kontaktů také usnadní aplikace speed dial, do které si můžete přiřadit nejčastěji volané kontakty. Samozřejmá je kompletní synchronizace s Microsoft Outlookem, E-Ten navíc díky balíku AKU2 nabízí technologie Push Email a Direct Push. Pomocí té druhé lze se vzdáleným serverem synchronizovat nejen email, ale i kontakty, položky kalendáře a podobně.

E-Ten také nabízí dvě aplikace, které u konkurence často chybí. Těmi jsou vyzváněcí profily a filtrování hovorů v podobě programů Scenarios a CallFilter. U profilů je škoda, že jsou ale pevně dané a jejich nastavení nelze měnit.

Vyzvánět tak například vždy budete melodií, kterou si předvolíte v nastavení zvuků. Samozřejmostí je podpora MP3 vyzvánění, polyfonie, byť 192hlasá je víceméně zbytečná. O zvukovém projevu platí to samé, co jsme řekli již v recenzi G500. Je kvalitní a nelze mít žádné zásadní výtky.

E-Ten ale nepřestává překvapovat softwarovými vylepšeními. To poslední se nám opravdu líbí. Jelikož je komunikátor vybaven Wi-Fi, díky aplikaci Skype Receiver Switch může E-Ten v těchto sítích fungovat jako Wi-Fi telefon se vším všudy. Přístroj lze dokonce nakonfigurovat tak, aby při přítomnosti Wi-Fi signálu preferoval volání přes VoIP, automaticky tak začne vytáčet Skype kontakt místo telefonního čísla, nebo alespoň upřednostní volání přes standardní SIP protokol. Tleskáme.

Organizace a data - Wi-Fi na dlouho

Rozebírat organizační schopnosti operačního sytému Windows Mobile 5.0 by bylo nošením dříví do lesa, takže si jen připomeňme, že nechybí nic podstatného. Úkoly, poznámky, hlasové poznámky, špičkově propracovaný kalendář nebo bohatě konfigurovatelný budík, to vše jsou přednosti operačního systému.

Pojďme se tedy věnovat spíše datovým funkcím. Jak jsme již konstatovali, podpora sítí třetí generace chybí, bohužel absentuje i EDGE. V sítích mobilních operátorů si tak budete muset vystačit jen s GPRS třídy 10. Mimo ně je ale situace lepší. Na krátké vzdálenosti, připojení k počítači a příslušenství je zde Bluetooth specifikace 2.0. Pro rychlejší a komplexnější datování pak využijete již zmiňovanou podporu Wi-Fi 802.11b. Chybí rychlejší standard g, což má ale pozitivní vliv na výdrž baterie.

Surfování po internetu zajišťuje Internet Explorer, problémem pochopitelně není stahování souborů. Nechybí tradiční možnost práce s dokumenty ve formátu Microsoft Office.

Zábava – co jen Windows dovolí

Opět se budeme opakovat, když konstatujeme, že v oblasti zábavy jsou možnosti operačního systému velmi široké. Nijak se nemusíte omezovat na dvě tradiční vestavěné hry Bubble Breaker a Solitarie. Pro přehrávání videa a multimédií jistě najdete i lepší nástroje než vestavěný Windows Media Player, ale ten pro začátek postačí. Škoda jen, že k připojení Vašich vlastních sluchátek budete potřebovat redukci z jack 2,5 mm na klasický 3,5 mm.

Velkého vylepšení oproti předchozím modelům E-tenu se dočkal vestavěný fotoaparát. Ten totiž nabízí rozlišení 2 megapixely a ačkoli za špičkou fotomobilů zaostává, vytváří konečně vcelku použitelné obrázky. Mezi komunikátory se jedná rozhodně o jeden z nejlepších fotoaparátů.

Při zhoršených světelných podmínkách potěší přítomnost přisvětlovací diody, která funguje téměř jako blesk – nesvítí totiž pořád, blikne opravdu jen při expozici. M600+ má i zrcátko pro autoportréty. Škoda jen, že chybí automatické zaostřování. Možnosti nastavení fotoaparátu jsou tradičně bohaté a opět poplatné operačnímu systému. Ještě dodejme, že natáčet lze i video a to v maximálním rozlišení 320 x 240 bodů.

Shrnutí – lepší než minule