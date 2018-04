Wi-Fi sítě ovládly celý týden na Mobil.cz

Jestli nechcete promeškat žádný článek nebo aktualitu na Mobil.cz, máte tři možnosti. Můžete odebírat denní přehled článků a aktualit e-mailem. Ten ve své e-mailové schránce najdete každé ráno a získáte tak přehled o aktuálních článcích a aktualitách vydaných v uplynulém dnu. A nebo si můžete zobrazit archiv vydaných článků (jsou tam i aktuality), najdete jej na této adrese.

Týdenní souhrn článků Mobil.cz

pondělí, 25. října 2004

období pondělí, 25. října 2004 – pátek, 29. října 2004

Duel rychlého internetu: EDGE versus CDMA2000 1xEV-DO

Česká republika se za nedlouho připojí ke společenství několika málo zemí, kde se střetává EDGE a CDMA2000 1xEV-DO – rychlý internet postavený na GSM sítích versus rychlý internet postavený na CDMA2000. V případě ČR se bude jednat o duel Oskar+T-Mobile versus Eurotel. Na co se můžeme těšit a co nám ta či ona technologie přináší?

vydáno: pondělí, 25. října 2004

autor: Martin Zikmund ...další články tohoto autora

rubrika: Mobilní technologie

diskuse: 42 příspěvky, poslední: 28. října, 20:58:01



Philips 855 – véčko tak trochu jinak (recenze)

Nejnovějším modelem Philipsu, který se u nás prodává, je model 855. Jedná se o véčko, které se otvírá o celých 180 stupňů. V otevřeném stavu je tak úplně rovné. Netradiční koncepci doplňuje solidní výbava a dva barevné displeje.

vydáno: pondělí, 25. října 2004

autor: Jan Matura ...další články tohoto autora

rubrika: Philips

diskuse: 13 příspěvků, poslední: 27. října, 3:37:06



TELeKONOM -Telecom vyplatil státu necelé tři miliardy

Deutsche Telecom koupil UMTS licenci v Chorvatsku; Oskarovy obchody budou stát miliony; Návštěvnost internetu opět stoupla; RRTV jednala o výběrovém řízení na licence pro digitální vysílání; Motorola zvýšila zisk; Oskar testuje EDGE

vydáno: pondělí, 25. října 2004

autor: Jan Beránek ...další články tohoto autora

rubrika: Ze světa



Philips 855 - displeje, fotografie, porovnání (fotogalerie)

V druhé části recenze Philipsu 855 vám nabízíme 44 detailních fotografií displeje tohoto telefonu, prohlédnout si můžete i fotografie pořízené telefonem a také fotografie, na kterých nový Philips můžete porovnat s konkurencí.

vydáno: pondělí, 25. října 2004

autor: Jan Matura ...další články tohoto autora

rubrika: Philips

diskuse: 1 příspěvek, poslední: 25. října, 11:20:15



úterý, 26. října 2004

Sony Ericsson J200i a T290i - nové barevné low-endy (premiéra)

Sony Ericsson dnes představil dva nové modely, které spadají do low-endové kategorie. Model J200i je zcela nový model, T290i je pouze inovovaná verze modelu T230.

vydáno: úterý, 26. října 2004

autor: Adam Novák ...další články tohoto autora

rubrika: Sony, Ericsson

diskuse: 9 příspěvků, poslední: 27. října, 9:27:40



Najděte si nejbližší WIFI síť na Mobil.cz

Zajímáte se o bezdrátové sítě? Chtěli byste se levně připojit i v místech, kde není přístup k rychlému internetu? Vyzkoušejte novinku Mobil.cz a najděte si nejbližší WIFI síť ve vašem okolí.

vydáno: úterý, 26. října 2004

autor: Jan Beránek ...další články tohoto autora

rubrika: Bezdrátové sítě WiFi - IEEE 802.11b

diskuse: 14 příspěvků, poslední: 28. října, 19:41:45



Tajná novinka: Samsung D410 s dotykovým displejem

Samsung chystá inovovanou verzi modelu D410. Novinka by se měla jmenovat D428 a bude mít dotykový displej. Jinak se od sebe oba modely nikterak výrazně neliší. Otázkou je, jestli nový model bude v prodeji i v Evropě.

vydáno: úterý, 26. října 2004

autor: Jan Matura ...další články tohoto autora

rubrika: Samsung



Treo 650 oficiálně představeno - nechybí EDGE (premiéra)

PalmOne dnes oficiálně představil nový komunikátor Treo 650. Nové Treo má pozměněný vzhled včetně klávesnice. Hlavní inovací je podpora Bluetooth, EDGE a displej s vyšším rozlišením a podporou zobrazení 65 536 barev.

vydáno: úterý, 26. října 2004

autor: Adam Novák ...další články tohoto autora

rubrika: Ostatní

diskuse: 9 příspěvků, poslední: 27. října, 21:29:03



O Vánocích budou mobily za korunu

Příští rok by měl být pro telefonování a připojení k internetu příznivější. Volání v příštím roce zlevní jen v rámci balíčků, nižší cena za minutu nebude. Zajímavé ale budou vánoční ceny telefonů.

vydáno: úterý, 26. října 2004 11:44

autor: Vaše redakce ...další články tohoto autora

rubrika: Přehled hovorného a služeb

diskuse: 9 příspěvků, poslední: 27. října, 17:38:03



středa, 27. října 2004

Sagem myS-7 - těžký kalibr pro vaše podnikání (recenze)

Premiéra Sagemu na poli chytrých telefonů s operačním systémem Windows Smartphone se vydařila. Sagem myS-7 překvapí rychlým menu a kvalitou použitých materiálů. Telefon podporuje také karty ve formátu SD/MMC a poslouží i jako MP3 přehrávač.

vydáno: středa, 27. října 2004

autor: David Novák ...další články tohoto autora

rubrika: Sagem

diskuse: 5 příspěvků, poslední: 28. října, 0:12:13



Dvě novinky od Panasonicu - low-end A200 a 3G véčko Z800

Panasonic představil na veletrhu EPO COMM v čínském Pekingu dva nové telefony rozdílných kategorií. Panasonic A200 je základní model s barevný displejem, Panasonic Z800 je bohatě vybavené véčko, které dokáže pracovat i v sítích UMTS.

vydáno: středa, 27. října 2004

autor: Adam Novák ...další články tohoto autora

rubrika: Panasonic

diskuse: 4 příspěvky, poslední: 29. října, 3:23:54



Připojte se k WIFI síti, můžete ušetřit

Jestliže jste si našli v naší nové databázi WIFI sítí poskytovatele, nezbývá vám nic jiného, než se připojit. Kolik vás to bude stát a co k tomu potřebujete? Jaký je rozdíl mezi komerční a neziskovou sítí?

vydáno: středa, 27. října 2004

autor: Jan Beránek ...další články tohoto autora

rubrika: Bezdrátové sítě WiFi - IEEE 802.11b

diskuse: 12 příspěvků, poslední: 28. října, 0:25:56



Sagem myS-7 - co se vejde na displej (fotogalerie)

Podobně jako všechny telefony s operačním systémem Windows Mobile for Smartphone i Sagem myS-7 nabízí velmi kvalitní zobrazení. Aktivní TFT displej dokáže zobrazit až 65 000 barev a jeho rozměry jsou 35x44 mm.

vydáno: středa, 27. října 2004

autor: David Novák ...další články tohoto autora

rubrika: Sagem

diskuse: 5 příspěvků, poslední: 28. října, 0:12:13



Vánoční nadílka od Eurotelu bude pestrá

S čím přichází Eurotel od prvního listopadu? Ježíšek v modrém si pro vás připravil balíčky s volnými minutami, zlevněné aktivace a pár nových telefonů. Jak tedy vypada konkrétní nabídka našeho největšího operátora?

vydáno: středa, 27. října 2004

autor: Jan Beránek ...další články tohoto autora

rubrika: Služby operátorů

diskuse: 6 příspěvků, poslední: 29. října, 10:51:41



čtvrtek, 28. října 2004

Samsung SGH-E330 - integrovaná anténa, dva displeje a fotoaparát

Nový Samsung SGH-E330 má elegantní zaoblené tvary, které neruší vyčnívající anténa, dva barevné displeje a fotoaparát s bleskem. Svými tvary novinka vychází z modelu SGH-X460.

vydáno: čtvrtek, 28. října 2004

autor: Adam Novák ...další články tohoto autora

rubrika: Samsung

diskuse: 8 příspěvků, poslední: 29. října, 9:29:58



Naprogramujte si mobilní hru

Nadílka JAVA aplikací pro tento týden se nese ve znamení nových her jako Robocop nebo zajímavě vypadající novinka Battle of Empires 2 - Fate of Warriors. Kromě toho nabízíme i další SMS aplikaci pro uživatele Oskara.

vydáno: čtvrtek, 28. října 2004

autor: Filip Marvan ...další články tohoto autora

rubrika: J2ME

diskuse: 11 příspěvků, poslední: 29. října, 0:12:09



Jak se bude nakonec prodávat Telecom, a kdy?

Telecom zvýšil zisk díky Eurotelu; Vláda možná odloží rozhodnutí o prodeji Telecomu; Komise pro privatizaci doporučuje prodej přes trh; Telecom a Eurotel mají společnou mediální agenturu

vydáno: čtvrtek, 28. října 2004

autor: Jan Beránek ...další články tohoto autora

rubrika: Z domova

diskuse: 1 příspěvek, poslední: 28. října, 22:40:45



pátek, 29. října 2004

Nové megapixelové Mitsubishi má diodový displej

Mitsubishi představilo dva zajímavé telefony, které jsou vybavené megapixelovým fotopaprátem. Model M760 je telefon vysouvací koncepce, druhá novinka M800 je véčko s originálně řešeným vnějším displejem.

vydáno: pátek, 29. října 2004

autor: Adam Novák ...další články tohoto autora

rubrika: Ostatní



Philips 568 – první Philips který umí nahrávat video

Philips tento týden představil nový mobil klasické koncepce, který umí nahrávat video. Novinka by neměla být drahá, přesto má slušnou výbavu a decentní design. Telefon bude mít i poněkud odlišné ovládání, než jiné telefony výrobce.

vydáno: pátek, 29. října 2004

autor: Jan Matura ...další články tohoto autora

rubrika: Philips



Jak poučit nováčky v síti a zabezpečení (Stavíme síť na malých městech)

Připojujeme nové členy sdružení. Jak se starat o provoz sítě? Jak zajistit klidný provoz na síti? Několik dalších praktických rad a zkušeností při síťování na malých městech.

vydáno: pátek, 29. října 2004

autor: Jan Beránek ...další články tohoto autora

rubrika: Bezdrátové sítě WiFi - IEEE 802.11b

diskuse: 158 příspěvků, poslední: 29. října, 3:42:15



Údaje o počtu příspěvků v diskusi jsou platné k okamžiku vydání přehledu.