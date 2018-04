Wi-Fi ještě neukázalo všechny své trumfy

Alespoň podle některých řečníků, kteří vystoupili na WiFi/VoWiFi Planet Conference and Expo. Tímto rozšířením, s kterým bychom se měli začít potkávat do dvou let jsou takzvané VoWiFi služby (voice over Wi-Fi).

O co jde? Jak jste nejspíš správně odtušili, tato zkratka je až nebezpečně podobná jedné, která je už známa delší dobu. Tou je VoIP. VoIP - voice over internet protocol - je technologie pro přenášení hlasu po internetu tedy v IP sítích. Znamená to tedy jen jediné - k Wi-Fi už dorazily hlasové služby.

Má VoWiFi budoucnost?

VoWiFi je blízkým příbuzným VoIP služeb, a i když ještě nejsou úplně dořešeny všechny problémy konverze, zvláště co se týče bezpečnosti, některé americké vzdělávací a zdravotnické organizace zkouší pomocí VoWiFi nahradit stávající telefonní sítě.

Už před dvěma lety předpovídaly analytické firmy, že se do konce roku 2006 prodá přes půl milionu VoWiFi telefonů do roku 2006. Takové číslo se nemusí zdát díky popularitě VoIP vůbec nadsazené.

Kdy se to rozjede?

Investoři plánují do výše zmíněných dvou let VoWiFi spustit. Tři největší američtí výrobci bezdrátových telefonů v tomto „novém“ způsobu telefonování budoucnost také vidí, a tak brzy přispěchali s příslibem nových telefonů, které budou umět telefonovat jak přímo přes Wi-Fi, tak i v tradičních mobilních sítích.

Odpůrci Wi-Fi technologie zmiňují staré známé nedostatky, se kterými se vždycky zabodují – těmi jsou bezpečnost a relativně malý dosah (myslí se samozřejmě pro zařízení typu notebooků či pda).

Výrobci, sice argumentují, že Wi-Fi je použitelné i ve větších vzdálenostech od vysílače, ale dosah je pořád dosti limitovaný a těžko si lze představit, že každý majitel takovéhoto zařízení bude sebou nosit i své mobilní síto kvůli kvalitě signálu, ačkoli by to bylo nepochybně vtipné.

Prosadí se volání přes Wi-Fi?

Výhodou pro VoWiFi je nejen to, že půjde jen o zavedení již fungujícího řešení do prostředí Wi-Fi, ale také, že pro mobilní telefony nejsou viry a jiné internetové hrozby tak aktuální jako pro osobní počítače, na kterých stále s převahou vládne jeden operační systém. Přesto jsou na cestě antivirové ochrany, jak pro samotné telefony tak i pro poskytovatele samotné.

A jak to bude dál? Budoucnost VoWiFi bude spjatá s nástupcem Wi-Fi – WiMaxem, který poskytne větší dosah i vyšší kapacitu. Bude ale nutné zajistit zpětnou kompatibilitu zařízení, což znamená pro výrobce do přístrojů přidávat kromě Wi-Fi i podporu WiMaxu.