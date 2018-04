Používáte SMS, nebo messengery? WhatsApp operátorům esemesky nezabije

Nejrůznější messengery (česky řekněme kecálky), tedy aplikace pro (bezplatnou) textovou komunikaci, jsou mezi uživateli mobilů stále populárnější. Popularita roste ruku v ruce s nárůstem penetrace chytrých mobilů na trhu. Na druhou stranu to není žádná novinka a klasické SMS přežily předchůdce moderních messengerů (kde je dnes legendární ICQ) a zcela jistě přežijí i WhatsApp a jeho konkurenty. Operátoři navíc vydělají na datovém připojení.

Z tohoto pohledu se tak může zdát, že akvizice WhatsAppu Facebookem byla předražená. Těžko hodnotit, možná ano, možná ne. Ale zde se hraje o něco jiného. Nejrůznějších messengerů je na trhu velké množství (Snapchat, WhatsApp, Kik, Viber, meseenger od Facebooku, služba iMessages od Applu pro iPhony a další) a jejich tržní podíl je v každé zemi jiný. Někde vede jeden, jinde druhý a všeobecně platí, že hodně uživatelů používá víc messengerů zároveň. S moderními smartphony to není žádný problém a pro uživatele žádná komplikace.

Akvizici WhatsAppu tak můžeme brát jako jeden z rozhodujících kroků k vytvoření jasného lídra trhu. Po propojení s Facebookem bude WhatsApp velmi silný s obří uživatelskou základnou. To je v tomto byznysu rozhodující, protože kde bude víc lidí, tam si uživatel najde víc kontaktů a bude tento systém používat.

Používáte messengery nebo spíš SMS? celkem hlasů: 1425

Hlasování skončilo Čtenáři hlasovali do 0:00 26. února 2014. Anketa je uzavřena. Používám obě služby 573 Používám především messengery 446 Používám především SMS 350 Textově z mobilu nekomunikuji 56

SMS to mají v tomto směru jednodušší. SMS pošlete na každé mobilní číslo a je velmi pravděpodobné, že příjemci dojde téměř za všech okolností. Limitem je vlastně jen zapnutý mobil a drahé posílání multimédií. U Messengerů musí být protistrana připojená k internetu, buď k nějaké wi-fi síti nebo na mobilní připojení. To asi není zásadní problém v rozvinutých zemích, kde je ochota zákazníků platit si datové připojení poměrně slušná, ale v rozvojových zemích, o které se teď firmy perou, to může být mnohem problematičtější. Celkově problematické je i zatím datové připojení k internetu v roamingu.

WhatsApp neprodáme, říkal před měsícem jeho šéf. Teď bude miliardář Spoluzakladatel a šéf společnosti WhatsApp Jan Koum na konferenci DLD v německém Mnichově (20. ledna 2014)

Všeobecně platí, že SMS rozhodně nevymřou. Jsou nejuniverzálnější a na moderních smartphonech se komunikace přes ně téměř neliší od komunikace přes messengery. Doručení je jisté, navíc SMS lze použít i pro formální komunikaci, k čemuž se messengery příliš nehodí.

Například v Česku má datový tarif jen zhruba třetina uživatelů, takže dvě třetiny lze textovou komunikací oslovit jen pomocí SMS. Na západ od našich hranic bude situace pro messengery o něco lepší, druhým směrem všeobecně spíš horší.

A že jsou SMS dražší? Jak kdy a jak kde. Dříve byly SMS opravdu poměrně drahé a messengery na ně zaútočily. Jenže ve světě (tom západním především) dříve a v Česku od loňska přišly na trh neomezené tarify, v kterých jsou neomezené esemesky v ceně paušálu. Ano, v některých tarifech jen v rámci sítě, ale i to poměr sil na trhu textové komunikace opět vyrovnalo.

Důkazem jsou například statistiky vánočních SMS v Česku. Ač jejich móda je už dávno za zenitem, tak loňský rok byl překvapivě rekordní. Do roku 2009 počet vánočních SMS stoupal, pak začal mírně klesat. Loni přišly na trh neomezené tarify a trend se obrátil. Statistiky najdete v tomto článku. Celkově počet odeslaných SMS spíš stagnuje, nebo jen mírně klesá.

Operátoři se tak náporům messengerů ubránili, i když za cenu snížení ceny SMS. Na druhou stranu stále roste počet lidí, kteří si pořídí datový tarif. Jestli potom přesunou část textové komunikace na messengery, už nemusí operátory tak trápit. Celkově jim sice příjmy klesly, ale to je spíš trend celého telekomunikačního trhu a právě více zákazníků s mobilními daty jim může zisky výrazně zvednout. To vše navíc v kontextu nových sítí LTE, které jsou primárně datové.

Akvizice WhatsAppu Facebookem tak může být pro operátory výhrou. S každým novým zákazníkem messengerů mají šanci na další příjmy z mobilních dat. Teď ještě aby se akvizice vyplatila i samotnému Facebooku. Podle analytiků a zahraničních komentářů to nemusí mít efekt, zákazníci messengerů jsou přelétaví a za rok může být situace na trhu úplně jiná. Přesná data bohužel chybí.