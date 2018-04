Tajné služby budou krátké nejen na Snowdena, ale i na WhatsApp

Open Whisper Systems informovala o obchodním partnerství obou firem ohledně využívání šifrovacího systému TextSecure v úterý večer. Ten budou obsahovat nejnovější verze aplikace WhatsApp, kterou od října vlastní sociální síť Facebook (více čtěte zde). Fungovat bude zatím jen na telefonech využívajících operační systém Android. Zprávy v rámci skupinového chatu nebo zprávy z médií v něm zatím kódovány nebudou.

Šifrovací systém je odlišný od těch, které tradičně používají běžní poskytovatelé elektronické komunikace. Jejich kódovací systémy sice chrání vzkazy před zvědavci, avšak podle listu The Wall Street Journal mohou společnosti Google, Yahoo nebo Facebook zprávy stále dešifrovat k obchodním účelům nebo na žádost úřadů.

WhatsApp nyní obsah zpráv v podstatě skryl. Díky systému TextSecure totiž zůstane zašifrován po celou cestu z jednoho mobilu na druhý a přečíst si je bude prakticky nemožné i pro společnost samotnou, napsal web wired.com. WhatsApp, který má v současnosti více než 600 milionů uživatelů po celém světě, tvrdí, že s dešifrováním vzkazů nebude úřadům schopen pomoci.

„Jsme teprve na začátku, domníváme se však, že jde o největší projekt end-to-end encryption v dějinách,“ uvedla na svém blogu nezisková společnost Open Whisper Systems. Jako end-to-end encryption se označuje princip, kdy jsou zasílaná data zašifrována na straně odesílatele a přečíst si je opět může jen příjemce.

O výhodách kódovacího systému hovořil během březnového festivalu hudby a nových technologií South by Southwest v americkém Austinu Edward Snowden. Bývalý spolupracovník americké tajné služby loni předal novinářům materiály, které ukázaly, že americká tajná služba řadu let masově sledovala elektronickou komunikaci statisíců lidí po celém světě (více se dočtete zde). V USA byl kvůli úniku tajných dokumentů obviněn a hrozí mu až 30 let vězení.