Weby operátorů jsou beznadějnou pastí pro zákazníky

V testu internetových stránek operátorů, které prostudovala redakce Mobil.cz, zvítězila prezentace operátora O2, jehož stránky jsou nejpřehlednější. Zájemce se ale na ně nejdřív musí vůbec dostat. Logická adresa O2.cz totiž nefunguje, je potřeba použít komplikovanou adresu s koncovkou .com. Účastníci testu často nedokázali zadané úkoly dokončit, a to ani s naší nápovědou.

Hodnotit weby operátorů pouze podle vzhledu by jistě nebylo příliš fér. Rozhodli jsme se tedy rozdělovat pomyslné body především na základě praktičnosti a přehlednosti nabízených informací.

Internetové stránky naší hlavní trojice jsme nepodrobovali testování pouze my, ale vybrali jsme i desítku respondentů z řad běžných uživatelů napříč všemi věkovými skupinami a s různým dosaženým vzděláním.

Výsledek byl mnohem horší, než jsme předpokládali. Respondenti se ztráceli nejen při hledání dané služby. Někdy zkrátka nebylo vůbec v jejich silách najít důležité podmínky pro jejich využívání, různé limity a podle toho odstupňovanou cenu. Předtím jsme se však podívali na stránky trochu jiným pohledem a zjišťovali jsme, jestli všechny nabízejí podle nás podstatné funkce. Zmapovat veškeré nabízené služby by však několikanásobně překročilo rozsah tohoto článku, a proto jsme se raději zaměřili na hlavní aspekty jednotlivých webů.

Zábavný začátek



Mezi nejdůležitější funkce bezesporu patří internetový obchod pro nákup mobilních telefonů nebo různých tarifů a balíčků služeb. Tuto obdobu běžného kamenného krámku nabízejí samozřejmě všichni operátoři a s funkčností služby jsme spokojeni. Obdobně se dá mluvit o multimediálním obsahu a u každého z naší trojice vždy najdete zajímavou hru, video či vyzvánění, které vám bude zasláno formou MMS.

Ani tato kategorie nemá jasného vítěze a v počtu nabízených melodií či her si nemají operátoři co závidět. Pokud bychom však odhlédli od grafického zpracování, kde jasně vede O2 Active, body bychom nejspíše přiřkli T-Mobilu a jeho t-zones společně s bohatou nabídkou videí ve video zóně. T-zones navíc poskytuje přístřeší známé hitparádě t-music, kterou rovněž můžete sledovat na TV Óčko či naladit na rádiu Evropa 2.

Špatně si nevede ani Vodafone, kterému však chybí v této kategorii šmrnc a celá tato část webu působí velmi fádně. Navíc je sekce multimédií v kategorii Internet do mobilu, kde by ji nejspíše nikdo nehledal.

Nesmí se však zapomínat, že stránka O2 Active není pouze přehledem multimédií a her do mobilního telefonu, ale rovněž nabízí přehled zpráv, televizní tipy, přehled filmových novinek v kinech, seznamku, inzeráty, emailovou schránku a mnoho dalšího.

Hlavně prakticky

Po zábavné části přichází na řadu praktická stránka věci, která je zastoupena především různými druhy "Samoobsluh", kde si může uživatel nastavit veškeré služby a nemusí kvůli každé maličkosti volat na infolinku operátora či si danou službu relativně složitě aktivovat pomocí SMS kódu. Tuto službu nabízejí všichni operátoři s různou mírou podrobností u každého z nastavení a prakticky si nemají co závidět.

Pokud bychom se přesunuli na část nastavení vašeho mobilního telefonu například pro připojení na internet či nastavení MMS, lze opět na všech stránkách najít podrobné návody, které vás odnavigují krok po kroku nabídkou telefonu. Samozřejmostí jsou už v dnešní době zprávy, které automaticky a hlavně zdarma nastaví váš telefon.

Tarify, ceny a podmínky

Jedna z nejdůležitějších kategorií, pokud se chystáte přejít k jinému operátorovi či pouze chcete změnit současný tarif, obsahuje cenové podmínky využívání služeb daného operátora. Ani v jednom případě bohužel nejsou nabídky prosté a jasné a vždy si vyžádají dost času, abyste se začali v tabulkách s nejrůznějšími balíčky a speciálními akcemi dobře orientovat a posléze se vůbec rozhodli, jestli je výhodnější tarif či předplacená karta. Nehledě na nutnost brát v potaz různé limity a především podmínky účtování.

Tímto končí srovnání všech hlavních součástí stránek operátorů z pohledu Mobil.cz. V redakci jsou samozřejmostí daleko větší znalosti problematiky než u běžného uživatele. V tomto souboji žádný z webů nijak výrazně nepropadl, ale rovněž nenabízí onu pověstnou lehkost, s jakou bychom sami informace nejraději hledali.

Krátký test mezi našimi respondenty však ukázal, že pro ně někdy výše uvedené funkce a nabídky spadají spíše do kategorie "nedosažitelné".

Představení aktérů a úkolů

Jak jsme zmínili v úvodu, testu se účastnila desítka respondentů s nejrůznějším dosaženým vzděláním a rozdílným věkem. Každý z nich samozřejmě běžně používá mobilní telefon, a pokud si potřebují zařídit nějakou konkrétní službu, většinou využijí služby infolinek. Přesto však každý z nich již párkrát zabrousil na stránky svého operátora, aby zjistil například aktuální ceny volání či si našel vhodnější tarif.

Všichni respondenti měli samostatně splnit čtyři na první pohled jednoduché úkoly. My jsme pouze stopovali čas, sem tam poradili a hlavně sledovali, kam je pátrání po informacích zanese. Startovní čarou byla vždy domovská stránka operátora, kterou si však aktér musel nejdřív najít, což dělalo největší problémy u stránek O2.

Čtveřice úkolů byla následující:

Koupit telefon Nokia 6300 s libovolnou předplacenou kartou Ruční nastavení MMS pro telefon Nokia 6300 Podmínky a návod pro přenos čísla od jiného operátora Najít neomezené připojení na internet přes mobil včetně poskytované rychlosti a s tím související podmínky FUP

Z desítky účastníků jsme na závěr pro zachování přehlednosti vybrali tři reprezentativní vzorky. V tabulce u článku můžete najít průměrné dosažené časy všech aktérů.

Účastník 1 - Petr, 56 let, VŠ, elektroinženýr

Vodafone

1) Během hledání narážíme na již neplatné nabídky telefonů a hlavně na nepřehledná menu. Po necelých čtyřech minutách musíme panu Petrovi poradit. 5:06

2) Tato část se obešla bez větších problémů. 1:36

3) Opět prakticky bez zaváhání. 0:32

4) Hned v úvodu nacházíme pro běžného uživatele naprosto zbytečný a matoucí výpis portů pro jednotlivé aplikace. Zato ani po více jak pěti minutách se nám nepodařilo najít podmínky FUP a přenosové rychlosti. Nesplněno

O2

0) Pan Petr si neví rady s nalezením domovské stránky O2 a místo špatně zapamatovatelné adresy www.cz.o2.com, raději poradíme stránky www.ceskytelecom.cz, které ho již správně přesměrují.

1) Vyhledání telefonu i tarifu ve stále rozumném čase. 2:02

2) Žádné zdržení. 1:32

3) Pan Petr využívá nabídku „Často hledané výrazy“, kterou chválíme a která svůj účel plní na výbornou. 0:30

4) Kategorie „související odkazy“ prakticky nijak nesouvisí s horní nabídkou a pan Petr se začíná po špatném kliknutí na odkaz ztrácet. Po menší nápovědě si však udrží stále dobrý čas. 2:20

T-Mobile

1) Pan Petr se snaží nalézt telefon přes nabídku „Hledání“ s klíčovým slovem „Nokia 6300“. Z ní však dostane spoustu nepřesných, či dokonce naprosto irelevantních výsledků. Bloudění v této části webu raději vzdává a využije nabídku na hlavní stránce. 3:30

2) Opět se opakuje podobné nepřesné zobrazení vyhledávání v nabídce „Nastavení“. Po třech minutách panu Petrovi poradíme, ale i přesto tento úkol po více jak pěti minutách vzdává. Nesplněno

3) Tentokrát vše hotovo během okamžiku. 0:28

4) Pan Petr si stěžuje na trochu nejasné nabídky a rozlišení jednotlivých připojení podle koncového zařízení. Nakonec není schopen najít důležité podrobnosti o vybraném připojení. Nesplněno

Účastník 2 - Zdeněk, 24 let, student VŠ - fakulta stavební

Vodafone

1) Pan Zdeněk vybral omylem jiný model telefonu, ale po našem upozornění dokáže dát vše do pořádku. 2:30

2) Hned na začátku se podařilo panu Zdeňkovi přehlédnout nabídku ručního nastavení a bez naší pomoci by nejspíše ještě doteď hledal nastavení MMS přímo na stránce pro koupi telefonu. Nesplněno

3) Po nalezení nepříliš výrazné nabídky „Zvolte Vodafone“, se podařilo velmi rychle dostat do cíle. 1:30

4) Pan Zdeněk hodně dlouho bloudil po stránkách s hlavičkou „Internet do mobilu“ a stále se mu pletly různé druhy připojení. Nesplněno

O2

0) Opět ten samý problém s nalezení domovské stránky jako u pana Petra.

1) Nebýt špatně umístěného tlačítka pro vyhledávání v katalogu, vše mohlo být ještě rychlejší. 1:04

2) Vše bez větších obtíží. 1:34

3) Místo na stránku „Péče a podpora“ si zvolil pan Zdeněk „Speciální nabídky“, což způsobilo o něco horší výsledek. 2:05

4) Podmínky FUP spolu se souvisejícím odkazem na stažitelný dokument byly napsány příliš malým písmem, a proto došlo k značnému zdržení. 3:06

T-Mobile

1) Vše šlo velmi hladce. 0:47

2) Pan Zdeněk dlouho pátrá v sekci „Nastavení“ a snaží se správně vyplnit klíčová slova pro hledání a správnou kategorii. Po více jak třech minutách úspěšně dokončuje úkol. 3:36

3) Opět po přehlédnutí kategorie „Péče a podpora“ se pan Zdeněk dostává k cíli. 2:00

4) Podobné bloudění jako u pana Petra a další účastník našeho testu hledání po více jak pěti minutách vzdává. Nesplněno

Účastník 3 - Táňa, 33 let, SŠ s ekonomickým zaměřením

Vodafone

1) Od začátku jde všechno naprosto hladce. 1:26

2) Po problémech s hledáním nastavení konkrétně pro model Nokia 6300 paní Táňa dokončuje úkol v nepříliš dobrém čase. 2:54

3) Nabídka pro přenos čísla je velmi rychle nalezena. 0:36

4) Paní Táňa dlouho bloudí v nabídce „Internet do mobilu“, než se jí vůbec podaří nalézt neomezený tarif. I přesto však není již schopná najít podmínky pro FUP. Nesplněno

O2

0) Opět stejný zádrhel jako v předchozích případech s nalezením domovských stránek.

1) Ani tentokrát nedošlo k závažnějším časovým prodlevám. 1:19

2) Lehké zaváhání v počátku, ale naše drobná rada nakonec znamená velmi dobrý čas. 1:23

3) Opět paní Táňa plní tento úkol velmi rychle. 0:27

4) Omezení FUP a přenosové rychlosti včetně neomezeného tarifu nalezeny v téměř nejrychlejším čase v našem testu. 1:33

T-Mobile

1) Paní Táňa si pochvaluje velmi přehlednou nabídku tarifů, které si lze zvolit již při nákupu telefonu, a vše probíhá hladce. 1:10

2) Opět nastává souboj s vyhledáváním nastavení MMS a ani po naší radě se nedokáže paní Táňa dobrat cíle. Nesplněno

3) Přehlédnutí jedné z nabídek a následné bloudění na jiné stránce se službami operátora znamená relativně špatný čas. 2:15

4) Situace jako u předchozích respondentů se bohužel i tentokrát opakuje a ani paní Táňa nám nedokáže nalézt všechny potřebné podmínky pro připojení na internet. Nesplněno