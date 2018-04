Webstah - Avantgo pro Psiony?

Peripetie s prohlížečem AvantGo pro počítače Psion vede k vytváření různých náhražek a provizorních řešení. WEBSTAH je program, který běží v Psionu a nahraje vám do něj (tedy do cache) webové stránky k pozdějšímu off-line prohlížení.

Program je vytvořen v Javě a vyžaduje instalaci Java Virtual Machine, jedná se o adware produkt, to znamená že vás stojí asi 15-20 sekund při připojení k nahrání reklamy. Měl by umět nahrát vybrané stránky do hloubky pěti odkazů s maximem 80 stránek na jeden odkaz.

Na stránkách firmy jsou připraveny nabídky verzí pro Netbook a modifikovaných verzí pro Psiony 5mx a Revo (redukce se týká velikosti obrazovky a maximálního počtu uložených URL). Downloady zatím nejsou funkční - autor uvádí, že verze 0.83 je nyní ve vývoji a měly by být k dispozici "koncem července" (informace je z konce června).

Na stránkách naleznete rovněž několik screenshotů a odkazů na optimalizované stránky (doporučují se stránky optimalizované pro AvantGo).

Nezbývá, než se těšit - tento program vypadá velmi nadějně a zejména potěší tvorba verzí pro rozšířené 5mx a Reva. Produkt by mohl zpřístupnit uživatelům EPOC počítačů velké bohatství Avantgo stránek!