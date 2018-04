Nemáte doma signál? weBoost to vyřeší. Jednoduše a legálně

Potíže s klasickými zesilovači signálu mobilních operátorů jsou v podstatě dvojí – zaprvé je jejich domácí provozování v podstatě nelegální, zadruhé to nejsou zrovna uživatelsky přívětivá zařízení s jednoduchou instalací. Možná i proto je jejich provoz zakázaný. Mobilní operátoři sice dovedou uživatelům se špatným signálem v domácnosti sem tam pomoci, ale ne vždy je řešení vyhovující. Třeba domácí femtobuňka od Vodafonu je fajn věc, ale jen pokud máte na místě vysokorychlostní pevné připojení k internetu. A to třeba na chatě pravidlem nebývá.

Každopádně uživatelé se špatným signálem mají u nás jen velmi málo možnosti, jak svou situaci na daném místě vylepšit. Americká firma weBoost, která vystavovala na veletrhu CES, ale ukazuje, že to jde. Je tradičním výrobcem zesilovačů signálu a teď přišla s řešením, které funguje pro uživatele jednoduše a v USA a Kanadě je legální.

Řešení nazvané eqo, které mělo na CESu premiéru, upouští od tradičního modelu s externí anténou, kabeláží, samostatnou řídící jednotkou a vnitřní anténou, co vyžaduje relativně složitou a především odbornou montáž. Zesilovač signálu eqo je řešení takzvaně plug-and-play a sestává se ze dvou částí, které vlastně žádnou složitou instalaci nepotřebují. Výrobce slibuje zprovoznění do minuty.

Eqo má dvě části, samotný zesilovač signálu a pak anténu, která zajistí lepší pokrytí. Zesilovač signálu stačí umístit na místo, kde nějaký ten signál k dispozici je – typicky třeba do okna nebo prostě do místnosti, kde je příjem lepší než v ostatních částech bytu, kanceláře nebo jiného místa. Pak stačí někam postavit anténu a komplet se postará o to, aby bylo pokrytí celého prostoru vylepšeno.

Jedna sestava eqo dovede silným a stabilním signálem pokrýt plochu zhruba 110 m2, tedy bez větších potíží i rozměrnější byt, byť samozřejmě záleží na tloušťce stěn atd. Řešení od weBoost funguje univerzálně napříč sítěmi operátorů a umí zesílit i signál 3G a 4G sítí, takže jde s dobou. Díky tomu, že celý systém funguje automaticky, nemělo by docházet k nevhodným interferencím zařízení se sítí operátora.

U něj si musí uživatel zesilovač signálu zaregistrovat, to je jediná podmínka, kterou firma v USA a Kanadě vyjednala. Celá věc je tak jednoduchá a naprosto legální. Řešení weBoost eqo stojí 350 dolarů, tedy v přepočtu méně než 9 000 korun. K zákazníkům v USA a Kanadě se dostane v průběhu března letošního roku. Bylo by fajn, kdyby výrobce dovedl podobné podmínky fungování dohodnout i v Evropě, mnohým uživatelům by se jistě řešení eqo hodilo.