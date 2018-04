Web2DOC překladač WWW stránek do DOC formátu

Nejprve je třeba Váš Pilot/PalmPilot/PalmIII vybavit příslušným programem, které umí číst stránky ve formátu DOC. Abyste nemuseli pracně hledat na WEBu, nachystal jsem tady jeden pro Vás.



Jmenuje se AportisDoc. Pokud chcete, můžete ukázat ZDE a stáhnout si jej. (35kB)



Po vybalení z archivu ZIP si pomocí HotSyncu natáhněte tuto aplikaci do Vašeho PalmPilota. Bližší informace najdete také ZDE



Dalším krokem je stažení aplikace Web2DOC. Ukážete-li na obrázek pro stažení, můžete si jej stáhnout (890 kB).





Po stažení ZIP souboru jej rozbalte a pak si můžete Web2DOC nainstalovat do Vašeho PC.



V případě dotazů k jednotlivým aplikacím máte k dispozici náš PilotClub

Instalace:

Nastavení:

Zadání WWW stránky pro konverzi:

Smazání WWW stránky pro konverzi:

Prohlížení WWW stránky před konverzí:

Konverze WWW stránky do DOC:

Když jsem na začátku existence WWW stránek pro Pilota začal používat server Screwdriver jako překladač piloťáckých WWW stránek do formátu DOC, spousta z Vás to přivítala. Většina z Vás si na to tak zvykla, že si kromě piloťáckých stránek začala stahovat a překládat do DOC formátu také jiné stránky z Internetu.Kdo např. potřeboval denně nové zprávy z ČTK popřípadě z jiných zdrojů, udělal si vlastní WWW stránku s odkazy na své oblíbené WWW stránky a pouhým kliknutím na odkaz měl rázem ve svém PC přeloženou stránku ve formátu DOC. To pak bylo počteníčko v metru, v autobuse nebo tramvaji. Jenomže server několikrát nejel, u některých stránek se přeložily jenom hlavičky, prostě občas se vyskytly problémy.Pokud patříte mezi ty, kteří tyto problémy již měli nebo stále mají a jste příznivci Woken, pak se Vám nabízí zajímavý produkt, na který mne upozornil Jarda Luhan z PilotClubu. Tímto produktem je Web2DOC. Tento program se jako každý jiný nainstaluje do Vašeho PC. Umožní nadefinovat odkazy na WWW stránky, které chcete přeložit. Pak už jenom stačí kliknou na odkaz a Web2DOC se postará o přeložení konkrétní WWW stránky do DOC formátu. Jak asi sami tušíte, odpadají problémy se ScrewDriverem.Stejně jako i v ostatních případech si myslím, že je tento SW velice zajímavý. Pravda, je sice v beta verzi, ale i tak Vám jeho popis přináším na následujících řádcích:Po rozbalení z archivu stačí spustit program Setup, který vše v okamžiku zařídí. Pak už stačí jen kliknou na ikonku programu a spustit jej.Celý program tvoří základní okno, které vidíte na obrázku. Trošku jsem jeho obsah upravil, protože obsahoval odkazy napsané pravděpodobně čínsky (Web2DOC je made in Hong Kong)Ještě než s tímto programem začnete pracovat, můžete si nastavit Proxy server, jak ukazuje to menší okénko. Stačí, když kliknete na tlačítkopři pravém okraji okna programu Web2DOC. Stačí zadat URL na tento server včetně portu. Pokud si nejste jisti, zda Váš provider používá proxy, zeptejte se ho na to. Měl by Vám tyto údaje sdělit. Přístupové jméno a heslo může zůstat nevyplněno, není totiž povinné.Ta část okna, která má záhlaví Title je určena pro vytváření odkazů na Vám frekventovaně navštěvované stránky. Když kliknete na tlačítko, zobrazí se okno:Nyní zadáte potřebné údaje. Pokud "zafajfkujete" Download, dojde po kliknutí nake stažení WWW stránky a následnému překladu. Zafajfkování Download je indikováno červenou "fajfkou" vlevo od položky. Totéž se dá provést, pokud na příslušné položce kliknete pravým tlačítkem myši.Při práci jsem přišel na takovýto nedostatek. Pokud chcete do kolonky Name: zadat název delší jak 30 znaků, pak máte smůlu. Samozřejmě, že se to dá obejít. Web2DOC si všechna jména položek včetně URL zapisuje do souboru Web2DOC.ini, jak ukazuje obrázek:Nejprve ukončete práci s Web2DOC. Pak jak sami vidíte, stačí pouze otevřít soubor Web2DOC.ini a položku dopsat ručně, jak jsem to udělal já. Po uložení a znovuspuštění se Vám už zobrazí položka ve své plné délce.Smazání je velmi jednoduché. Stačí kliknout a vybrat nějakou položku ze seznamu a kliknout na. Pozor, nejste dotázáni na potvrzení. Pokud uděláte chybný výběr, máte smůlu. Rovněž nejde smazat více položek najednou. Možná z bezpečnostních důvodů :-)Pokud si ze seznamu vyberete příslušnou stránku a kliknete na. Dojde ke spuštění default prohlížeče WWW stránek a zobrazení stránky. Tato volba je podle mne pouze pro kontrolu, zda je WWW stránka přístupná, či zda vůbec stojí za překlad.K tomu slouží tlačítko. Kliknete-li na něj, Web2DOC si označí všechny položky v seznamu:Po jejich označení procházi postupně jednu po druhé, kontroluje, zda jsou "zafajfkovány" a tudíž určeny pro stažení a překlad. Jak můžete vidět na obrázku dole, pak Web2DOC právě stahuje jednu z vybraných stránek. Zkonvertované WWW stránky ve formátu DOC jako soubory s příponou .PRC, určené pro DOC readery najdete na disku, kde máte nainstalován Pilot(Palm) Desktop v adresáři s vašim jménem a podadresáři Install.Protože můžete mít v desktopu více uživatelů, dá se úplně při spodním okraji základního okna vybrat jméno uživatele, kterému se budou tyto stránky ukládat do adresáře Install. Během stahování WWW stránek je možné tento proces přerušit kliknutím na tlačítkoPři prvním HotSyncu se tyto soubory (viz obrázek) nahrány do Pilota a automaticky se zobrazí v seznamu natažených DOC souborů příslušného DOC readeru.Bohužel se mi během práce objevovaly různé hlášky. Několik z nich jsem dokázal odstranit. Web2DOC totiž potřebuje, abyste mu zadali kromě názvu WWW serveru i konkrétní název překládáné WWW stránky. I když mu zadáte například adresu WWW.MOBIL.CZ, kterou si můžete bez problému tlačítkem View prohlédnout (WWW prohlížeč to umí), příkaz GO Vám nepojede.Ptáte se proč? Pokud totiž uvedete pouze název WWW serveru, prohlížeč, ač to nezobrazí, automaticky hledá stránku se jménem INDEX.HTML. Pokud ten samý úkol chcete po Web2DOC, pak moc nepochodíte. Jako příklad uvádím obrázek jedné z hlášek:Mně se tento program velmi líbí. Jedním kliknutím si mohu stáhnout až desítku stránek. Definice těchto stránek je rychlá. Pokud se program ještě trochu dopracuje, zatím je v beta verzi, myslím, že by si mohl najít na Vašich počítačích místo.