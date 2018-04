Web se dostane na WAP

Jak často i dnes slyšíme, že WAP není k ničemu, protože v něm zkrátka není možné najít všechno jako na webu. Ti, kteří zatím WAP přehlížejí právě z tohoto důvodu, budou mít již brzy možnost přehodnotit svůj postoj k mobilnímu internetu. Na dohled je totiž doba, kdy se pomocí telefonů podporujících klasický WAP budete moci dívat i na webové stránky. Jakmile váš operátor implementuje do své sítě produkt Nokia Artuse WAP Gateway, přístup ke klasickému internetu přes mobily se otevře.

V současné době již tento produkt testuje finský operátor Sonera, který by ho měl již brzy zpřístupnit běžným uživatelům. Tento software, běžící na serveru operátora, dokáže z internetu načítané stránky ve formátu HTML konvertovat do WAPu. V praxi to, zjednodušeně řečeno, znamená odstranění obrázků a sjednocení stylu písma. Ve skutečnosti jde pochopitelně o složitější proces, ten ovšem jako uživatel nezaregistrujete. Potřebujete jen telefon s podporou WAPu verze 1.1 a vyšší.

Výhodou je, že tímto způsobem můžete přistupovat i ke stránkám s určitým stupněm zabezpečení, tedy například k nejrůznějším platebním branám apod. Mobilní telefon a Nokia Artuse WAP Gateway se totiž mohou spojit s použitím zabezpečeného protokolu WTLS (Wireless Transport Layer Security). Na cestě mezi WAP Gateway a požadovanými internetovými stránkami již putují data pomocí klasického zabezpečeného propojení, které byste používali, pokud byste k nim přistupovali přímo z počítače.

Zatím do značné míry omezený WAP získá díky tomuto novému softwaru nový rozměr. Jeho potenciál se po instalaci a spuštění u vašeho operátora přes noc několikanásobně rozroste. Přestože si Artuse WAP Gateway nedokáže poradit se všemi stránkami, mnoho z nich vám na WAP přinese. Hlavně aby fungovaly vyhledávače, protože hledání ve WAPu bude najednou mnohem širší...