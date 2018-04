Weather Browser Forecast - počasí v ČR zdarma do palmu

Od časů freewarového Infuzer Weather se v oblasti předpovědi počasí pro palmy hodně změnilo. Služba sice nadále funguje, po pilotním provozu došlo ale mezitím k jejímu zpoplatnění a k 31.8. k ukončení provozu této služby.

Zájemci o počasí pro palm mají přesto i tak víc možností, jak počasí do svého PDA dostat. Jednou z možností jsou dva programy - World Mate (World Mate Pro) a Weather Manager. Oba jsou za poplatek a umožní vám při hotsyncu (či samostatně) nahrát do PDA aktuální počasí. Existuje ještě možnost získávat počasí z webových stránek při on-line připojení, či při stahování do některého off-line prohlížeče (třeba AvantGo). Textovou verzi počasí můžete do palmu dostat i pomocí freewarové Outlook Weather, musíte ale jako desktop používat Outlook.

Další možností je nově použití programu Weather Browser Forecast, který je objektem dnešní recenze.

Program pochází z Běloruska a vytvořila jej firma SCR corp. Program sestává ze dvou modulů. Tím prvním je desktopová aplikace DWForecast. Ta vám umožní nalistovat si na serveru weather.yahoo.com město a zkonvertovat data pro něj do PalmOS formátu, který umí přečíst speciální prohlížeč WForecast. Oba programy obdržíte zdarma, neplatí se ani za data!

Práce s programem

Weather.yahoo.com generuje data za Českou republiku pro celkem 5 míst (Praha, Brno, Liberec, Ostrava, Plzeň) - to je určitě dost míst na to, abyste naši nedalekou lokaci a nahrávali si data (obyvatelé Hodonína a Břeclavi dají možná přednost předpovědi pro Senec..). Slovensko má Bratislavu, Senec, Trnavu a Košice, což je z hlediska geografického mírně divočejší kombinace, ale darovanému koni na zuby prostě nekoukej!

Lze samozřejmě stáhnout i víc měst. Funguje to tak, že v desktopovém programu vyberete server (je tam jen jedna volba, vše ale můžete nastavovat v souboru config), zemi a pak město. Určíte cestu do vašeho instalačního adresáře a vygenerujete soubor tlačítkem Retrieve data. To vše třeba opakovaně. Průběh stahování dat vidíte na obrazovce.

Pak již následuje HotSync a otevření prohlížeče v PDA. Ten má jedinou obrazovku a takřka žádné menu, takže jeho popis bude snadný. V pravém horním rozbalovacím okně si vyberete staženou lokaci (Brno, New York, Antaktida) a v pravém dolním okně zase zvolíte den, pro který chcete zobrazit údaje. Údaje jsou vlastně většina displeje.

V horní části je informace o tom, zde kdy máte stažená data a ze kterého serveru. Pod nimi je základní informační okno s údaji o minimální a maximální teplotě, slovní vyjádření předpovědi a pod ním schématický obrázek. Máte-li vybránu předpověď pro dnešek, zobrazí se ještě v levém dolním rohu podrobnější údaje o větru, vlhkosti, východu a západu Sluncem a viditelnosti. V nastaveních můžete ještě zvolit jednotky (C/F), zde asi necháte určitě stupně Celsiovy...

Závěr

Weather Manager Forecast je tady a vy ho můžete mít zcela zdarma. Data jsou i za Českou republiku, je jich dost a mají příjemnou grafickou podobu.

Vytknout musíme jednu zásadní věc - a tou je způsob získávání dat, zatím probíhající manuálně po spuštění aplikace DWForecast. Na tom ale autor ještě určitě zapracuje, vždyť je to jen první verze.