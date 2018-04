Populární Waze navigace je lepší. Poslechne a myslí na motorkáře

Navigaci Waze získala od nové aktualizace užitečnou funkci pro kompletní ovládání hlasem. Aplikace by měla nově naslouchat a podobně jako různí hlasoví asistenti reagovat na „probouzecí“ frázi. Ta v tomto případě zní „OK Waze“ a ve spuštěné aplikaci automaticky spustí vyhledávání – i do něj může uživatel hledaný cíl trasy zadat hlasově.

Novinka by měla být dostupná napříč různými jazyky a i v české verzi aplikace se v menu ukazuje, když jsme ji ale chtěli vyzkoušet, funkci se nám vyvolat nepodařilo. A to ani v případě použití několika testovacích telefonů nebo účtů. Aplikace jen po ručním klepnutí na ikonu hlasového vyhledávání ukáže hlášku, že „Chybí připojení k síti“. Přitom to k dispozici je. Je tedy možné, že novinky se budou objevovat postupně a hlasové ovládání v Česku zatím nefunguje naplno.

Totéž může platit i pro další inovace. Waze nově dostal vylepšené podklady, které pracují i se specifickými možnostmi pro motorkáře. Aplikace jednoduše dovede u některých cest rozpoznat, zda například nejsou vhodné pro automobil, ale motocykl je zvládne bez problémů. A tak může motorkáře takovou trasou „protáhnout“ a ušetřit mu nějaký ten kilometr nebo pár minut jízdy. Motocykl coby typ vozidla se dá zvolit v nastavení aplikace.

Zajímavou funkcí, kterou ale zatím určitě využijí jen řidiči ve vybraných místech v USA (22 států) a Kanadě (Montreal, Toronto, Vancouver), je možnost využití takzvaných carpool pruhů. V USA jsou tyto pruhy v místech s velkým provozem vcelku obvyklé a fungují na jednoduchém principu – dovolují jízdu pouze vozům obsazeným více osobami. Waze dovede při navigaci provoz v těchto pruzích nově zhodnotit – pokud aplikaci uživatel sdělí, že má vůz v potřebném obsazení, navigace podle toho může přepočítat trasu nebo změnit odhadovaný čas dojezdu.