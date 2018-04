Waypoint s GPS, psShutXP pro vypnutí PDA jako WinXP, Slownik 2.0 a další (Palmare 2. týden)

Týdenní souhrn článků na Palmare.cz

období pondělí, 10. ledna - pátek, 14. ledna 2005

pondělí

Vypínejte PDA jako Windows XP, šifrujte své poznámky a pište si, kde se vám zlíbí (PalmareFreeware 111)

Osm programů z naší freewarové rubriky čeká na vaše stažení. Můžete si přečíst o aplikaci visNotes, která se postará o zaheslování a šifrování vašich poznámek. Photolog pomůže s evidencí fotek a Emerald Sounds ozvučí PDA.

úterý

Cities - budovatelská strategie na pár minut (recenze)

Ve hře Cities se stanete inženýrem, který má za úkol postavit silniční síť v malém městě. Pokud jste fanoušky například Rubikovy kostky, určitě vás zaujme i hra, jejíž recenzi vám přinášíme.

Programování PocketPC naruby (9/12)

Patříte mezi uživatele PocketPC, kteří by si rádi také něco naprogramovali, řadíte se však k tzv. falešným začátečníkům? Pak právě vám je určen náš seriál věnovaný programování pro kapesní počítače s Windows Mobile. Dnešní díl věnujeme hlavnímu oknu aplikace.

středa

Slownik 2.0 - hledejte rychlostí blesku (recenze aplikace)

Možná si ještě vzpomínáte na slovník, který prorazil tím, že byl levný. Od svých soupeřů se kvalitou výrazně nelišil, přesto se našlo pár nedostatků. Nyní vám představíme jeho následovníka, verzi 2.0. V čem je lepší?

čtvrtek

PDA Waipoint - stvořeno pro GPS (popis zařízení)

Pokud jste hledali PDA opravdu uzpůsobené pro GPS, bylo tu pouze pár modelů. Zařízení Waypoint přichází s plnohodnotnými funkcemi kapesního počítače, avšak je uzpůsobeno také pro GPS - zejména speciálními tlačítky.

pátek

Vysbírejte všechny diamanty v Ball 2 a řešte zapeklité hádanky v adventuře Acedior (Hry do kapsy 126)

S dalším příjemným pátkem přichází nové číslo Her do kapsy. Fade-Team vypustil nejočekávanější logickou adventuru Acedior a Astraware vydalo novou multiplatformní hru Zuma. V rubrice Klasika si připomeneme akční gamesku Ball 2.