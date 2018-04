Wayfinder Navigator nyní i na komunikátoru BlackBerry

Praha, 14. prosince 2005 - Komunikátor BlackBerry je prvotně určen pro synchronizaci e-mailových zpráv, s nímž jeho výrobce Research in Motion sklízí ve světě značný úspěch a do České republiky se dostal až díky společnosti T-Mobile a její stejnojmenné službě. Díky Wayfinderu je nyní možné tento komunikátor jednoduše proměnit v navigační přístroj. Standardní verze navigace pokrývá celou Evropu a díky online připojení do databáze map a bodů zájmů má uživatel Wayfinder Navigatoru k dispozici vždy jak aktuální mapu požadovaného místa nebo informace o vlastní cestě, tak o např. restauracích, čerpacích stanicích nebo zámcích, jejichž počet dnes překračuje 3 miliony. Mapa navigačního systému je průběžně aktualizována, takže uživatel má vždy po ruce dokonale přesné informace. Body zájmu obsahují i aktuální telefonní čísla, takže uživatel nalezenou např. restauraci nejen vidí na mapě nebo se k ní může nechat dovést, ale může si i do restaurace rovnou zavolat. Propojení komunikátoru s GPS satelitním navigačním systémem probíhá prostřednictvím bezdrátového rozhraní Bluetooth.

Uvedení nové verze navigace Wayfinder pro komunikátor BlackBerry rozšiřuje jeho funkcionalitu a lze předpokládat, že se tímto krokem přístroj i navigační systém samotný přiblíží i dalším uživatelům.

Rozšíření funkcí o možnost navigace vítá i společnost T-Mobile, která má komunikátor BlackBerry ve své nabídce od října roku 2004. BlackBerry představuje profesionální řešení komunikace pro firemní zákazníky. Umožňuje především automatickou synchronizaci e-mailů, kalendáře a dalších kancelářských aplikací, což ocení především ti, kdo často pracují mimo svou kancelář. „Rozšíření stávajících funkcionalit o navigaci je vítaným prvkem v rozvoji této služby. Řada klientů je neustále na cestách a rychlá navigace v neznámém prostředí ušetří nejen starosti, ale čas,“ komentuje Pavel Dolejš, ředitel prodeje nehlasových služeb a služeb s přidanou hodnotou společnosti T-Mobile.

Nová verze navigačního systému Wayfinder pro komunikátory BlackBerry je k dostání od 5. prosince 2005.

Více na www.wayfinder.cz.