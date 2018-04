Wavecom útočí těžkým kalibrem

Rostoucí poptávka po datových službách mobilních sítí dokázala vyburcovat dosud relativně poklidný trh GSM modulů. Zatímco donedávna si vedoucí pozice uzurpovali vývojáři z německého Siemensu, tak v posledních měsících jim začínají místo na výsluní nekompromisně obsazovat konkurenční společnosti. Potichu, avšak o to důsledněji. Rozhodneme-li se v tomto okamžiku porovnat technické parametry všech běžně prodávaných produktů, pak nejvyšší ocenění musíme bez sebemenšího zaváhání udělit GSM modulům Wavecom. Potěšilo nás proto, že jsme k redakčnímu testování získali z jejich nabídky právě GSM modem WMOD2B.

Veškerá elektronika se ukrývá v malém hliníkové šasi, z něhož na bočních stranách vystupuje šuplíček čtečky SIM karty, červená indikační LED dioda a konektory pro připojení vnějších periferií. Aby se podařilo docílit praktických rozměrů 98 x 54 x 25 mm, zvolil výrobce netradiční, avšak velmi praktické provedení výstupu sériového rozhraní RS 232. Namísto běžně používaného devítipinového konektoru použil patnáctipinový, přičemž části nevyužité pro samotný přenos obsadil audio rozhraním a resetovacím vstupem. Výhody této koncepce oceníte především ve chvíli, kdy potřebujete k modulu co nejjednodušším způsobem připojit samostatné zařízení. Zde si totiž vystačíte, kromě napájení, s jediným kabelem.

Snaha o co nejširší spektrum možností jeho nasazení je patrná i z výčtu podporovaných vlastností. Vše začíná u duálního provozu v pásmech 900/1800 MHz, přenosu dat rychlostí až 14,4 kbps, potlačením ozvěn a vylepšeným kódováním řeči EFR. Jen s těmito charakteristikami by modul bohatě uspokojil požadavky naprosté většiny stávajících aplikací. Wavecom však šel ještě dál, a tak mezi parametry najdeme také dosud nevídanou podporu SIM Toolkitu třídy 2. Ještě zajímavější jsou plánovaná rozšíření. V průběhu tohoto roku přijde upgrade firmwaru přinášející podporu WAPu, o níž bohužel není známo více podrobnějších informací, a technologii rychlého přenosu dat GPRS (plánováno 4+1).

S uživatelem WMOD2B komunikuje pomocí standardní sady AT příkazů, rozšířené o množství speciálních instrukcí pro nastavování parametrů, popřípadě ovládání dalších funkcí. Základní pokyny v podobě sestavování/rušení spojení, zjišťování intenzity přijímaného signálu, obsluhy krátkých textových zpráv, … jsou však zcela kompatibilní s ostatními GSM moduly. Zmínku si zaslouží dobře provedené zasílání signalizačních informací, neboť si můžete detailně nastavit, o které indikace stavu máte zájem. Ať už si vystačíte se strohým oznámením sestavení/zrušení spojení, či zajímá-li vás i otevření šuplíčku čtečky SIM karty, vždy má pro vás vhodné řešení.

Největší inovací v oblasti GSM modulů vůbec je však vestavěné otevřené uživatelské aplikační rozhraní, které WMOD2B získá s novým firmwarem, plánovaným na přelomu června/července tohoto roku. Namísto strohého výkonného prvku se tak z něj může stát řídící jednotka celé vaší aplikace. Vestavěný procesor dokáže na základě programu napsaném v jazyce C++ nejen plně ovládat samotnou komunikaci s mobilní sítí, ale současně spravovat sériový port několika možnými způsoby. Může ho používat buď pro přijímání povelů vnějšího zařízení, které pak vyhodnocuje, přesněji řečeno okamžitě plní, nebo jím toto zařízení ovládat. Výhody jsou zřejmé hned na první pohled. U složitějších zařízení docílíme částečně distribuovaného řízení, které zjednoduší software jeho jednotlivých částí. Uveďme si malý příklad. Budeme potřebovat v pravidelných intervalech zjišťovat stav několika rozvodných stanic a nastane-li krizová situace, přes počítač vyhodnotit vzniklý problém. Použijeme-li představovaný modul, tak do jeho aplikačního rozhraní naprogramujeme software, který jednotlivé stanice obvolá a dotáže se na jejich stav v uplynulé době. Je-li vše v pořádku, počká například další půlhodinu, než cyklus zopakuje. Zjistí-li však problém, přes sériovou linku se spojí s počítačem, který si od dané stanice vyžádá podrobnější informace k analýze. Do té doby není potřeba nic víc, než samotný modul.

Představovaný GSM modul Wavecom WMOD2B disponuje řadou užitečných vlastností, které bychom u konkurenčních produktů jen těžko hledali. Podpora duálního provozu, SIM Toolkit třídy 2, připravenost pro WAP, GPRS a především otevřené uživatelské rozhraní mu dávají předpoklady k ovládnutí velké části trhu. Připočítáme-li k tomu konkurenceschopnou cenu, nelze ho než doporučit.

Souhrn základních technických specifikací: