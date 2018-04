Warfare Incorporated - chystejte si peněženky!

Přiznám se hned na začátku, že jsem k očekávané RTS (real-time strategy) Warfare Incorporated shlížel poněkud skepticky. Popravdě mne hry od Handmarku nikdy nijak neuchvátily, screenshoty sice vyhlížely hezky, ale takových projektů s hezkými ukázkami už tady bylo, viď PalmSW?

Stažení a instalace

V pátek večer jsem tedy stahoval 4MB demoverzi Warfare Incorporated se smíšenými pocity. Nemám rád instalační EXE soubory zaplácávající můj počítač adresáři, soubory i knihovnami všeho druhu. Po stažení Warfare spustíte instalační proceduru a aplikace vám nabídne varianty pro HiRes/HiResPlus, pro "klasiku" 160x160 na barevných a ještě na černobílých displejích. Warfare Incorporated je hezký bumbrlík - verze pro PalmOS s HiRes vyžaduje dohromady 2.820 kB, což majitele PocketPC neohromí, ale pro uživatele handheldu s PalmOS to je neskutečná velikost, která byla donedávna k vidění tak maximálně u slovníků.

Strategie v reálném čase

Warfare je hra typu RTS (real-time strategy). Jistě jste už takovouto hru někdy hráli na PC, připomínám třeba legendární Dune - Battle of Arrakis, či famózní Command & Conquer. Ze stejného soudku je ale třeba i hra Warcraft. Se svými jednotkami a stavbami máte na daném území většinou za úkol zničit nepřátelskou základnu, někdy jsou mise zpestřeny dalšími úkoly, jako třeba zničení určité budovy, či dosažení nějakého místa. To vše probíhá v reálném čase, není tedy prostor k sáhodlouhému přemýšlení jako u tahových strategií. Významnou stránkou RTS je doplňování zdrojů, ze kterých vyrábíte stavby a jednotky. Ty se získávají těžbou nějakých nerostů (v Duně koření), či sklizní omamných látek apod.

Warfare má celkem 11 typů budov a 11 jednotek. Samozřejmě se se všemi nesetkáte hned v prvních misích, objevují se postupně až v pokročilejších fázích hry. V budovách najdete velitelství, elektrárnu, sklady, továrnu na vozidla, kasárna na vojáky a další. Peníze ve hře získáváte za Galaxit - zpracovává se ve zvláštní fabrice (Galaxite Procesor) a těží je kombajn. Jeden kombajn dostanete při postavení rafinérie, další si ale můžete vyrobit v továrně na vozidla a výrazně tak zvýšit přísun peněz. Ve hře je i dostatek jednotek - od základních vojáčků až po tanky a vzdušné síly.

Menu a volby

Tvůrci věděli, že správná RTS není jen slepencem kvalitních misí, že musí mít i svůj příběh, briefingy, vyhodnocení misí a stylové menu. To vše ve Warfare najdete v míře vrchovaté.

Před každou misí vám velitelství vysvětlí situaci, sdělí úkoly a požadavky. Pak dostanete rozkaz ještě v písemné podobě (s popisem cílů mise a briefingu). Komunikace probíhá i v průběhu bojů - jsou to různé rady, hlášení, varování apod. To všechno zlepšuje celkovou atmosféru hry a oddaluje neodvratnou noční můru všech her typu RTS: stereotyp a nudu.

Menu jsou pěkná - dynamická a technokratická, se zvukovými efekty. Kromě obvyklých (a důležitých) funkcí LOAD-SAVE zde najdete řadu nastavení v členění na:

nastavení hry - rychlost hry, obtížnost (3 stupně) a způsob označování skupin jednotek

- rychlost hry, obtížnost (3 stupně) a způsob označování skupin jednotek zvuky - hlasitost a ztišení

- hlasitost a ztišení výkon - zde se dají zapnout/vypnout různé zvukové efekty a zrychlit tak třeba hru na pomalejších PDA, či vyřadit zobrazování efektů, které vám znepřehledňují hru

- zde se dají zapnout/vypnout různé zvukové efekty a zrychlit tak třeba hru na pomalejších PDA, či vyřadit zobrazování efektů, které vám znepřehledňují hru barvy - bohaté nastavené odstínu, sytosti a jasu barev, opravdu paráda!

Zbytek menu jsou funkce obvyklé pro RTS: zrušení mise, hra znovu od začátku, ukončení hry a přečtení Briefingu.

Ještě zmíníme opravdu rozsáhlý HELP, který je náhradou manuálu, který v instalačním balíku chybí. HELP je ale vynikající - s obrázky, indexem i vyhledáváním.

Jak se hraje

Klasicky. Klikáte na jednotky a udělujete jim pokyny: ťuknutím na nějaké místo na mapě tam jednotku pošlete, kliknutím na nepřátelskou jednotku s ní pošlete svoje chlapce bojovat. Lze samozřejmě vybrat i víc jednotek současně: obvyklým způsobem tažením čtverce kolem jednotek, lze ale nastavit i méně obvyklý systém napsání "kroužku" kolem zvolených jednotek - laso. Označení bojových skupin zde zatím není.

Klikáním na budovy a podržením stylusu na nich vyvoláte menu budovy. Můžete ji prodat (symbol $), či něco vyrábět (symbol kladívečka) - to podle typu budovy. Při výrobě můžete objednat až 10 jednotek z každého druhu a výroba pak běží, dokud stačí kredity.

Většinu displeje zabírá hrací obrazovka, v pravé dolní částí je celková mapa území se zobrazením hlavních staveb i terénních prvků. Bílý obdélník výřezu slouží k rychlé navigaci po mapě, mapa slouží zároveň jako radar, neboť ukazuje i blížící se nepřátelské jednotky. Na mapě funguje zkoumání - vidíte jen ta místa, která jste již navštívili. Není zde "mlha", to znamená, že se vám neskryjí jednotky na místech, kde se už nenacházíte. Mapou můžete posouvat i hardwarovými tlačítky. V dolní části displeje ještě vidíte ikonu pro menu a počet kreditů.

Zhodnocení hry

Sebedelší popis nemůže vystihnout to, jak se Warfare hraje. Jedním slovem: úžasně! Nepříjemný efekt titěrných postaviček, ze kterých vás za chvíli začnou bolet oči (tak trošku případ Age of Empires), zde není - hra se i na malém displeji hraje dobře. Zkoušel jsem ji na Clié NX70V v rozlišení 320x480, Visoru Prism (160x160) a iPAQu v rozlišení 240x320 pixelů a všude se hrála velmi dobře. Testoval jsem i černobílý emulátor a dalo se to taky hrát.

Úchvatná je grafika, která se velmi dobře hýbe i na Prismu. Hra trošku zpomalí, je-li displej plný vašich a soupeřových jednotek, to se ale dalo čekat a není to tak osudové. Naprosto skvělé jsou zvukové efekty - jednotky odpovídají na vaše volby (ve stylu Command and Conquer) a střelba i výbuchy jsou skutečně autentické. Co mne ale naprosto uchvátilo, je, že zvuky a řeč jsou k slyšení i na Prismu s běžným PalmOS pípadlem - zkrátka nádhera!

Co se neodvažuji v této minirecenzi vyhodnotit, je výdrž hry. Autoři uvádějí celkem 20 misí, v demoverzi vám poskytnou hned tři z nich (asi vědí, že kdo hru jednou okusí, dokoupí si rychle celou verzi). Na vysokou obtížnost vám i ty první mise zaberou nějakou dobu.

Kritizovat první verzi nějakého produktu se jistě dá vždy, v tomto případě mi to ale přijde zbytečné. Hra je jednoduše bomba a jistě tedy přijdou další mise (hra prý podporuje přihrání dalších misí), třeba se dočkáme i multiplayeru přes Bluetooth, vytváření skupin jednotek a dalších úžasných věcí. Můžete se ostatně přihlásit na forum uživatelů a tam snít svůj sen o dokonalejším Warfare 2...

Hra stojí 29,99 USD, což je o chlup víc než obvykle. Tahle hra není ale o chlup lepší než ty obvyklé 20dolarové. Je úplně z jiného světa, je to hra, kterou zkrátka musíte alespoň zkusit!