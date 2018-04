WAPové rozčarování

Mnozí varovali předem, mnozí těchto varování nedbali. Ať tak či tak, WAP stagnuje. WAP jako cesta k internetu pro vlastníky mobilních telefonů se původně zdála být ideálním řešením. V současnosti rozšířenost WAPových telefonů dosáhla takového stavu, kdy je konečně možné reálně pozorovat reakce zákazníků. Bohužel pro WAP, tyto reakce jsou povětšinou sporné, někdy přímo negativní.

Počet mobilních telefonů, podporujících protokol WAP stále stoupá, stejně tak jejich rozšíření mezi zákazníky. Ovšem skutečnost je taková, že velká skupina uživatelů vlastnících WAPový telefon, se k používání samotného WAPu vůbec nedostane. Důvody jsou v podstatě dva. Buď lidé ani přesně neví, co s WAPem dělat, nebo to tuší, ale nevědí, k čemu by jim WAP mohl být dobrý.

Stejně početná je skupina uživatelů, kteří sice WAP vyzkouší, ale po prvních zkušenostech si slovo WAP spojí se slovem zbytečné a dále se o možnosti této technologie nezajímají. V mnoha případech nezbývá, než dát uživatelům za pravdu, neboť WAP skutečně nabízí velmi omezenou alternativu internetu, která vyžaduje dobrou orientaci v oblasti. Pokud víte, co potřebujete a ještě lépe, kde to najít, jistě vám může WAP přinést mnoho užitečných informací. V opačném případě ovšem během několika týdnů na schopnost svého telefonu zobrazovat WAPové stránky zapomenete. Právě to je asi hlavním problémem WAPu - malá uživatelská přívětivost. Ta je velkou brzdou v době, kdy pohodlný přístup ke všem funkcím je základním požadavkem většiny zákazníků.

Výhody Webu oproti WAPu jsou zřejmé. Podstatně více informací, podstatně snáz přístupných a podstatně snáze objevitelných. Malý displej mobilního telefonu nedovoluje velké grafické triky. Prostá menu, prostý text, pokud možno nepříliš dlouhý. V souhrnu tedy pravý opak Webu. V začátcích byl sice i internet z valné části pouze textovým médiem, ovšem objem textu v něm obsažený mohl být nesrovnatelně vyšší, neboť i staré čtrnáctipalcové monitory umožňují podstatně pohodlnější četbu nežli malé displeje, které pojmou maximálně pět řádků textu o necelých třiceti znacích. Proto si pomocí WAPu nikdo nebude číst dnešní zprávy.

Další slabinou WAPu je omezenost informací. Dostat se pohodlně k informacím, které nejdou obsaženy přímo na úvodní stránce vašeho operátora, není právě lehké. Objevit jakousi zapadlou stránku, na které jsou pro vás užitečné informace, vyžaduje nemálo práce. Oproti prostému vyhledání požadavku na Webovém portálu jste ve WAPu omezeni pouze na odkazy a na adresy, kterých si někde všimnete. Tím je potlačován největší potenciál sítě, vyjádřený tzv. Metcalfovým zákonem, který praví, že užitečnost sítě prudce stoupá s počtem uživatelů. Zákon, který se nejlépe projevuje na internetu, umírá na mobilním internetu dnešních dnů, na WAPu.

WAP je bez diskuse výrazným fenoménem dnešní mobilní komunikace, což se odráží i na jeho implementaci do každého nového mobilního telefonu. Pořídit si přístroj podporující WAP nebude za půl roku ničím zvláštní, spíše půjde o samozřejmost. Ovšem používání WAPu bude ještě nějaký čas specialitou určenou buď pro skalní příznivce novinek, internetové novátory nebo dobře se orientující specialisty, kteří vědí, jak WAP použít. Zda se WAP rozšíří i mezi širokou zákaznickou veřejnost stále není jasné, neboť jeho životnost je omezena na několik málo let, než s příchodem UMTS dorazí na mobilní telefony nefalšovaný Web.