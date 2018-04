WAPová strategie pro chytrolíny

Český WAP obohatila hra pro více hráčů. Zákazníci Eurotelu se již nemusí v osamění mořit se svými Hady nebo Bludišti, ale mohou změřit své schopnosti s ostatními hráči v přímém souboji. Je zde IQ mapa a hraje se o atraktivní ceny.

Konečně již o interaktivních multiplayerových hrách na WAPu nejen slýcháme, ale máme možnost si jednu takovou vyzkoušet. Jde o velmi prostou strategickou hru, podobnou jednoduchým deskovým hrám. Odehrává se na čtverečkovaném hracím poli, v němž se každý hráč snaží získat co největší počet políček. A právě v získávání polí, hlavně těch již obsazených, se skrývá hlavní kouzlo této hry. Také se tím vysvětluje ono IQ v názvu. Souboje mezi hráči totiž probíhají prostřednictvím testování nejrůznějších vědomostí.

Poté, co se do hry zaregistrujete, začínáte na jednom poli. Herní plán vychází z mapy České republiky, což ovšem na své čtverečkované výseči plánu na první pohled nepoznáte. Během hry se pohybujete na další a další pole, a tím je zabíráte. Chcete-li zabrat políčko, které již vlastní jiný hráč, dochází k boji. Vy jako útočník musíte nejprve správně zodpovědět otázku, kterou pro vás systém náhodně vylosuje. Jestliže uspějete (správně odpovíte), váš útok se povedl. Nyní je řada na obránci. Tomu je položena stejná otázka jako vám - zná-li správnou odpověď, ubránil se vašemu útoku a pole si ponechá. Pohoří-li, přichází o pole a vy jej získáváte. Tolik o pravidlech hry.

Jaké otázky můžete tento týden dostat? Například:

Netopýr je:

a) Savec

b) Pták

c) Plaz

d) Hmyz

e) Ryba

Knihu "Miláček" napsal:

a) G.de Maupassant

b) M.York

c) J.Lennon

d) B.Clinton

e) R.Scott

Původní jméno zpěvačky Lucie Bílé je:

a) Viktorka Splavná

b) Václava Klausová

c) Stanislava Jachnická

d) Hana Zaňáková

e) Romana Feynmannová



Otázky kladené hráčům první týden byly náročnější a zahrnovaly i logické úkoly na doplnění číselné řady ap. Chybovost odpovědí se však pohybovala okolo 50 % a tvůrci hry proto otázky pro tento týden zmírnili. Nyní je přibližně 75 % odpovědí správných.

Vstoupit do hry můžete na této adrese. Každé kolo hry trvá týden a s každým dalším kolem se mění okruh kladených otázek. Hra probíhá druhý týden a doznala již některých praktických změn. V současnosti stráví hráč při řešení otázek IQ mapy 10 minut. Hráči s nejlevnějším přístupem k WAPu tak za týdenní účast zaplatí přibližně 70 korun. Miloš Endrle ze společnosti DataTech, která hru vytvořila, ovšem odhaduje průměrnou platbu za účast ve hře IQ mapa okolo 100 korun týdně. Tato cena by podle Endrleho neměla příliš negativně ovlivňovat počty hráčů.

Podle nynějších údajů se prakticky bez reklamy již zaregistrovalo 230 hráčů a představitelé firmy si „snadno dovedou představit počet více než desetinásobně větší“. Podobné množství účastníků však lze očekávat až poté, co Eurotel začne tuto hru masivněji propagovat. Do pondělí 28. května, kdy bude hra uvedena do ostrého provozu, však nelze s propagační kampaní na IQ mapu počítat.

Podle neověřených informací Eurotel hodlá v blízké době uvést ve svém WAPu ještě další dvě hry.