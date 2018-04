WAP žije Juicem - je to pravda?

Také minulý týden přinesl řadu nových událostí souvisejících s technologií mobilního přístupu k Internetu - WAP. Nejvýznamnější a nejzajímavější z nich se pro vás pokusil zachytit WAPServer a tady jsme pro vás připravili zkrácený souhrn článků, které se aktuální problematikou zabývaly:

Nokia Mobile Entertainment Service - platforma pro interaktivní WAP

Společnost Nokia představila zcela novou vývojovou platformu, která by mohla přinést téměř revoluci do vývoje her a jiných na interaktivitě založených aplikací. Platforma nese název Nokia Mobile Entertainment Service a i ona by mohla technologii WAP posunout opět o krok dále.

Veškerý vývoj provozovaných interaktivních aplikací se přitom odehrává v prostředí Windows. Vytvořená aplikace pak běží primárně na aplikačním serveru (WAS - Wireless Application Server) a klient (mobilní telefon vybavený technologií WAP) se stará v podstatě jen o zobrazování konečných výsledků (tedy v podstatě zajišťuje funkci terminálu). Výhody jsou asi docela zřejmé, neboť tak razantně klesají nároky na hardwarové vlastnosti těchto klientů.

WAP Investor - on-line obchodování na burze

Tématem článku jsou služby založené na WAPu a provozované některými servery v oblasti finančnictví. Řada provozovatelů nejrůznějších finančních serverů se již pustila do prezentace poskytovaných informací také prostřednictvím technologie WAP. Jedna z českých společností působících v této oblasti jde však ve své nabídce ještě dále a nabízí také on-line obchodování přes WAP. Akciová společnost Online Investor, která svým klientům nabízí přímé obchodování prostřednictvím internetu s akciemi na RM-Systému a nově také na trzích USA - Nasdaq, NYSE a AMEX, totiž přichází se zcela novou a revoluční službou - přímým investováním prostřednictvím mobilního telefonu.

Na mobilním telefonu připojeném díky WAPu na Internet je možné kdykoli a odkudkoli zadat nákupní či prodejní pokyn na konkrétní počet kusů daného cenného papíru, a to včetně limitní ceny, případně tzv. stop ceny. Během několika sekund po zadání příkazu je na wapových stránkách k dispozici také informace o přijetí pokynu a jeho dalším zpracování. Vlastní příkaz se pak na samotný trh dostane během několika desítek sekund.

Opera - HTML a WML v jednom

Tématem článku je údajně první profesionální prohlížeč umožňující zobrazování HTML i WML v rámci jedné aplikace. Zda-li je jeho prvenství opravdu reálné, necháme spíše stranou, i když lze určitě uznat, že mezi několika prvními určitě bude. Přívlastek profesionální je však jistě namístě, neboť i pro samotné HTML prohlížení nabízí řadu funkcí, které se u IE nebo Netscapu objevily až v několikáté verzi. Ve srovnání s posledními verzemi zmiňovaných velkých prohlížečů pak ale jistě dost pokulhává.

Uživatel, který ale často zabrousí (např. odkazem) z běžných HTML stránek do stránek zobrazovaných WAP terminálem (tedy napsaných ve WML) jistě ocení hlavní možnosti tohoto prohlížeče. Ten totiž dokáže WAP stránky "bezproblémů" zobrazovat. Jakýmkoliv problémům se vyhýbá zejména tak, že si bere příklad z řady mobilních telefonů a část záležitostí jednoduše ignoruje (např. formátování textu a jiné záležitosti, které často bývají "opomíjeny").

Zjištování údajů o uživateli přistupujícím na stránky

Řada vývojářů WAP stránek by jistě uvítala možnost nějakým způsobem zjišťovat údaje o uživateli, který k jejich stránkám přistupuje. Většina statistik přístupů totiž jako jediný údaj nabízí IP adresu, ze které se na dané stránky přichází. Bohužel touto adresou je pak WAP gateway (zpravidla operátora), která tak celý údaj činí prakticky bezcenným.

Ideálním řešením by bylo např. zjišťování telefonního čísla uživatele. Naši operátoři se však k tomuto problému zatím staví poměrně obezřetně a přestože někteří tuto informaci částečně mohou nabídnout, nefunguje vždy zcela spolehlivě a také ji nenabízejí všichni provozovatelé. Tím se také do značné míry tento údaj stává bezcenným.

I tak se však dá z HTTP a např. s použitím skriptovacího jazyka PHP zjistit řada informací, která by se dala docela vhodným způsobem využít. Řada vývojářů by třeba ocenila informace o typu přístroje, z něhož dochází (v průměru) k největšímu počtu přístupů. Lze však získat i řadu dalších zajímavých informací. Více se dočtete v samotném článku.

Juice od EuroTelu spuštěn! A co nabízí?

Operátor EuroTel dostál svého slibu a k 1. červnu skutečně zprovoznil svou službu Juice, která má být podle řady jeho vyjádření v podstatě revolucí v oblasti mobilního Internetu (tedy WAPu) v České republice. O prvních uživatelských dojmech se dočtete právě v tomto článku.

Pokud vás některé z témat zaujalo, pak by jistě byla škoda si jej nechat ujít. K tématům WAPServeru pro tento týden pak bude patřit např. server společnosti HorMart, který mimo jiné mapuje služby hostingu WAP stránek v celé České republice.