WAP se brzy dočká ozvučení

Ani horké léto nebrání přílivu nových událostí souvisejících s technologií mobilního přístupu k internetu - WAP. Nejvýznamnější a nejzajímavější z nich se pro vás opět pokusil zachytit WAPServer a tady jsme pro vás připravili zkrácený souhrn článků, které se aktuální problematikou zabývaly:

Sontora - ozvučili jsme WAP

Sontora je jednou z předních společností na internetu, která se zabývá oblastí on-line kódování a přenášení zvuku po této síti (tzv. streaming). Nedávno se však rozhodla vstoupit na pole technologie WAP a některé ze svých služeb poskytnout i uživatelům mobilních telefonů vybavených právě touto technologií.

Program této společnosti kombinující audio přenos pro internetu a WAP nese název MobiCast a zatím je přirozeně v testovací fázi. Počáteční myšlenkou, kterou se také také podařilo skutečně realizovat, bylo oprostit uživatele od nutnosti nákupu nového speciálně upraveného telefonu a zpřístupnit tak své služby i majitelům stávajících komerčně dostupných přístrojů s integrovaným WAPem verze 1.1. K ideálnímu využití pak jistě dojde při vlastnictví osobního HF (bondovky).

TvAv - nákup elektroniky přes WAP

Přestože zákazníci českých mobilních operátorů vlastnící telefon vybavený technologií WAP zatím tvoří výraznou menšinu, řadu firem to neodrazuje od tvorby vlastní prezentace na stránkách zobrazitelných ve WAPu. Objevilo se však také několik virtuálních obchodů.

Zní to možná skoro nelogicky, ale do tvorby vlastního virtuálního obchodu ve WAPu se zatím raději pouští spíše malé a střední firmy. Čekali bychom to však spíše od těch velkých, u nichž je vyšší pravděpodobnost existence finančních zdrojů na investice do vývoje takových aplikací.

Pokud vezmeme problematiku virtuálních WAP obchodů v České republice z konkrétního úhlu pohledu, můžeme narazit např. na řešení v podání sdružení TvAv zabývajícího se prodejem elektrických spotřebičů. To již delší dobu provozuje na adrese www.tvav.cz svou virtuální prodejnu určenou pro běžné WWW prostředí, ovšem nově přichází také s verzí pro WAP, která je dostupná na adrese www.tvav.cz/wap/.

WMARKS - vlastní mobilní portál za 6 minut

Jednou ze společností působících na českém trhu a zabývajících se technologií WAP je i DataTech. Ta se před nedávnem pochlubila tím, že připravuje projekt umožňující uživatelům vytvoření vlastního portálu, tzn. předdefinování záložek na oblíbené stránky.

Jako komerční název pro svůj server firma zvolila jméno Wireless MARKS a k nalezení je na adrese www.wmarks.cz. Na té se také odehrává úvodní registrace a především zmiňované přednastavení záložek.

Hned z úvodní stránky a doplňkových návodů je jasně znát, že tvůrci kladli důraz především na jednoduchost ovládání pro koncového uživatele. Celý proces vytvoření vlastního portálu je pak maximálně zjednodušen a slogan "vlastní mobilní portál za 6 minut" není vůbec přehnaný.

Server společnosti DataTech s názvem Wireless MARKS je v České republice jistě unikátním projektem. Konkurenční výhoda daná českým prostředím a řadou předdefinovaných záložek na nejlepší české stránky ve WAPu by mohla být silnou zárukou jeho úspěchu. Tvorba osobního portálu je totiž mezi uživateli WAPu (pravda zj. ve světě) považována za velmi zajímavou a hlavně smysluplnou činnost.

GetThere - cesta po displeji telefonu

Přestože americký kontinent bývá obecně považován za geografickou oblast prozatím poněkud pokulhávající v rozšířenosti technologie WAP, najdeme i zde řadu zajímavých a hlavně plně fungujících aplikací.

Konkrétní ukázkou může být kanadský server GetThere, který své služby poskytuje uživatelům běžného WWW prostředí, ale na své si přijdou i zákazníci mobilních operátorů vlastnící přístroj vybavený technologií WAP. Oblastí jeho zájmu jsou primárně turistické informace - počínaje základními údaji o nejdůležitějších místech, konče možností nákupu letenky, popř. sledováním "průběhu" letu (zpozdění, odložení letu ap.) Svou verzí pro WAP pak tento server získal ve své oblasti světové prvenství.

Mobilní verze serveru GetThere se skrývá za komerčním názvem GetThere Mobile Manager. Jeho služby pro mobilní internet nejsou "veřejně" dostupné, ale mohou je využívat pouze zákazníci několika tamějších velkých operátorů, kteří na vývoji produktu spolupracovali. Pokud však vynecháme možnost prvotního odzkoušení ve WAP simulátoru, není to žádnou překážkou.

Pokud vás některé z témat zaujalo, pak by jistě byla škoda si jej nechat ujít. K tématům WAPServeru pro tento týden pak bude patřit například velmi zajímavý server ITERU.NET, který nabízí prostřednictvím mobilního telefonu s WAPem ovládat SMS, e-mail, ICQ i fax zároveň.