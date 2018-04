WAP - přítomnost a budoucnost

Na letošním Invexu jsem až příliš často narazil na to, že lidé měli o praktické implementaci WAPu, jeho standardizaci a problémech či nadějích okolo něho, poměrně omezené představy. To je důvod, proč vznil tento článek - pokud hledáte více inside informací o WAPu, bude lépe navštívit Wapserver.

Nyní bych pouze rád shrnul to, co jsem tak nárazově přednášel na Invexu zájemcům ochotným poslouchat - a že se jich před naším stánkem nashromáždilo vždy dost.

Především WAP se pomalu dostává do života. Před tím, než se pustím do dalšího, krátce a zjednodušeně se zmíním o architektuře WAPu. WAP pro svoji funkci potřebuje tři aplikace - tou první je WAP klient (v mobilním telefonu, v PDA atd), druhou je WAP Gateway (někdy se říká WAP server, ale pozor na to, to je ze setrvačnosti, neb tak svůj výrobek označuje Nokia) a server (neplést tedy s WAP serverem!).

Jak funguje cesta dat? Pokud jste si koupili Nokia 7110, určitě jste si všimli, že telefon při nastavení Services (tedy WAPu), vyžaduje telefonní číslo. Teoreticky můžete použít libovolné číslo pro internetové připojení, prakticky je třeba vybírat opatrně. Jednak proto, aby bylo číslo rozumně tarifikováno (WAP spojení se účtuje jako volání na toto číslo), jednak WAP gateway mohou být omezené jen na přístup přes určité přípojné body. Kromě čísla musíte nastavit IP adresu gatewaye - tu by vám měl poskytnout váš operátor. V Mobil serveru máme pro testovací účely instalovanou vlastní bránu, protože operátoři ty svoje zatím moc neuvolňují - především Paegas si přístup na ni dosti hlídá, EuroTel je v tomto benevolentnější.

Když telefon vyšle požadavek stáhnout nějakou WAP stránku (třeba wap.mobil.cz), dorazí tento požadavek do gatewaye. Ta si přes internet tuto stránku vyžádá ze zadaného serveru, přeloží ji do binárního tvaru a zašle na mobilní telefon.

Až doposud jsme implicitně předpokládali, že celý proces běží jako čisté datové spojení. To ale není nutnost - definice WAPu předpokládá, že se jako transportní prostředek mohou použít i SMS zprávy. Na to například narazil Phone.com, jenž dodává mikroprohlížeče do telefonů Ericsson, Motorola i Siemens. Například v Siemens S25 je dosud implementovaný jen prohlížeč využívající SMS zprávy, protože Phone.com předpokládal, že operátoři budou implementovat verzi WAPu se SMS.

Proč to předpokládal a proč se zmýlil? SMS verze představuje výrazně nižší nároky na zatížení sítě - SMS zprávy se posílají servisními kanály, takže neukusují kapacitu sítě. Dalším kladem je, že WAP přes SMS nabízí možnost pushování obsahu, tedy jeho automatického doručení na telefon například v době, kdy byl obsah aktualizován. Tyto klady ale u operátorů nebyly schopny převážit zápory.

Hlavním záporem je podstatně složitější implementace WAP přes SMS - je třeba sáhnout do SMS centra a nastavit také speciální účtování pro tyto SMS zprávy tak, aby použití takového přístupu k WAPu bylo cenově přiměřené. To je ale podstatně implementačně náročnější, než zprovoznit přípojný bod a nastavit speciální tarifikaci při volání na něj.

To jsou důvody, proč nyní Phone.com horečně pracuje na dodělání korektně fungujícího WAPu přes CSD (circuit switched data, tedy normání sestavný datový tok). Vtip je ale v tom, že tím se zdrželo nasazení WAPu do ostatních telefonů vyjma Nokia telefony, kde je vlastní řešení firmy Nokia. Může se zdát, že je to výhra pro Nokiu, ale kacířsky si myslím, že není. Především to mezi poskytovatele obsahu (content providery) vnáší nejistotu nad budoucností WAPu - ostatní výrobci jsou totiž v konkrétních sděleních značně mlhaví a to, že se nejasně mluví o konci roku, nikoho snadno nepřesvědčí o tom, aby do WAPu předělával hromadu dat uložených v pracně oprášitelných databázích.

Ani sama Nokia ale nemá s WAPem vyhráno. Především sama navenek neprojevuje nasnou koncepci - WAP podporuje jediný její telefon a to Nokia 7110, ostatní, byť novější modely, se k WAPu neznají (8210). Sama Nokia sice udává, že ne všechny telefony jsou pro WAP vhodné, ale i její 7110 má mezery.

Nokia 7110 totiž nepodporuje (možná zatím) digitální protokol V110, takže sestavování spojení pro WAP přenos běží stejně, jako na analogovém modem - značně dlouho a ne tak spolehlivě. To není pro uživatele WAPu nic skvělého, protože je to nutí koukat se na rotující šroubovnici, obdobu přesípacích hodin z Windows.

Jenže není všechno o implementaci WAPu - WAP má zatím i dostatek svých problémů. Zatím mu schází možnost zabezpečení. Pokud ve formuláři vyplníte login a heslo, putují tato data nekódovaně po internetu a bez použití zabezpečitelného SIM Toolkitu je vám WAP zatím k ničemu. Také absence jednoznačné identifikace uživatele je problém - chápu sice výtky operátorů, že by neradi nechali serverům logovat si třeba IMEI nebo telefonní číslo, bez toho ale padá možnost personalizace, která je především pro portálové typy serverů velmi důležitá. K tomu připočtěme nemožnost, aby si WAP zjistil datum aktualizace stránek, takže dokud nevymažete cache, telefon vám implicitně podsouvá týden starý Mobil server. A momentálně problém největší pro content providery - jakpak do WAPu dostaneme reklamu a z čehopak budeme živi, když ji tam nedostaneme?

Zodpovězení předešlého odstavce je pro WAPforum krajně důležité pro to, aby se WAP začal nasazova nejenom u operátorů, ale i u poskytovatelů obsahu. Jenže se ukázalo, že operátoři a výrobci telefonů se těmito otázkami sami moc zaobírat nechtějí, protože je pálí jen minimálně - a to je další překážka na cestě k úspěchu WAPu, protože i firmy jako Yahoo se nad další podporou WAPu zamýšlejí.

Vedle tohoto dění je souboj na domácí scéně bouří v hrnku vody. EuroTel s RadioMobilem začali opět špičkovat, kdo z nich dřív představil funkční WAP portál. Přiznám bez mučení, že představení prototypu Mobil serveřího WAP portálu na Invexu byla z naší strany spíše jedovatost, protože Mobil server byl ve skutečnosti první, kdo WAP portál představil - o hodinu později jej představil RadioMobil a o další hodinu později EuroTel. Pokud bych měl srovnávat EuroTel a Paegas (náš hodnotit by nebylo seriosní), momentálně vede EuroTel - na WAP stránkách toho má dost. Jenže bitva není dobojována, v republice je pár WAP telefonů, které zatím nerozhodují o tom, komu se trh nakloní.

S WAPem ještě bude veselo. Mezi content providery se začíná formovat lobby skupina namířená proti operátorům a výrobcům, respektive proti jejich názoru, že poskytovatelé obsahu to všechno oddřou a peníze neuvidí. Operátoři se totiž těší na tučné příjmy z vyššího provozu a výrobci mobilů zase na zisky z obmněny telefonů - na content providery zatím nic nezbylo. Jednoduché je to v USA, kde o úspěchu projektu nerozhodují peníze, ale podíl na trhu promítnutý do kurzu akcií. V Evropě to ale bude jiné a baštou WAPu se stane především Evropa se svým GSM. Takže otázka, se kterou se bude WAP muset vyrovnat před svojí cestou za úspěchem zní: Z čeho se obsah zainvestuje? Nebo si opravdu myslíte, že podpora obsahu operátorů síti půjde dál, než obligátní překlopení zpráv ČTK?