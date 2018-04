WAP dostal silného nepřítele

XML jazyk pro bezdrátová zařízení - WAP - se pokoušelo potopit již několik útoků. Sám Microsoft časem vzdal svoji oblíbenou taktiku frontálního útoku a přešel k méně používané metodě rozkladu zevnitř, když začal nenápadně agitovat s tím, že HTML vlastně jednou stejně bude i v mobilech, takže WAPu netřeba.

Jenže ani Microsoft neznamenal pro WAP takové nebezpečí, jakého se mu dostalo nyní. Zrodila se AntiWAP Lobby. Co to znamená?

Již dříve jsem naznačoval několik reálných problémů, které WAP, respektive WAPforum jako jeho standardizátoři měli zohlednit, nicméně nezohlednitil. WAP totiž zatím vyhovuje dvěma stranám - výrobcům technologií a operátorům mobilních sítí. Zda bude vyhovovat uživatelům, to se uvidí zanedlouho, již dnes je ale jisté, že nevyhovuje poskytovatelům obsahu, tedy content providerům, firmám, jejichž výtvory má WAP přenášet. A to je problém, který vyústil ve vznik AntiWAP Lobby.

V následujícím textu mohu být jistě nařknut ze zaujatosti, neboť i Mobil server, s.r.o. patří mezi content providery, navíc orientované výrazně směrem k wapu. Nicméně zde se budu snažit zohlednit stanovisko obou stran už proto, že stránky Mobil serveru nejsou vhodným diskusním kolbištěm pro řešení tohoto problému.

Největším problémem WAPu pro poskytovatele obsahu je jeho finanční nezhodnotitelnost. O peníze jde vždy až v první řadě, nejinak tentokrát. WAP zatím nenabízí reálnou šanci, jak peníze na WAPu vydělat. Zatímco na běžných serverech se motají bannery a provozovatelé se alespoň mohou kojit nadějí, že prodej bannerů jim zaplatí jednou náklady, na WAPu se není ani čím kojit - do WAPu prostě zpravidla banner nedostanete. Jenže, čím bude provozovatel obsahu vydělávat?

Jistě byste rádi namítli, že tato otázka vás nezajímá. Jenže - když poskytovatel obsahu nemá alespoň naději na výdělek, neposkytuje ani obsah. A bez obsahu je WAP pouhá technologie, které chybí náplň.

WAP ani neumožňuje content providerům nějak rozpoznávat návštěvníky - tedy ani jim obsah přizpůsobovat, natož pak mít nějakou představu o tom, co jsou návštěvníci zač. Další nevýhoda bránící rozvoji inzerce, tedy zhodnocení obsahu.

To vše jsou nebezpečné výtky ze strany poskytovatelů obsahu, které WAPforum naprosto odmítlo řešit s tím, že je problémem content providerů, jak se s tím vyrovnají.

Za současného stavu definice WAPu existují dvě cesty - buďto se poskytovatelé obsahu dohodnou s operátorem a ten jim bude za obsah platit dohodnutou částku, nebo jim nabídne provizi ze sumy, kterou prohlížením WAP obsahu zaplatí uživatelé.

První metoda je samozřejmě problematická - především představuje závislost na operátorovi a bezprostředností této závislosti je dáno i popření jakýchkoliv iluziorních svobod.

Druhá metoda představuje ochotu providerů platit provizi - a tato ochota absentuje. Přitom technicky je to řešitelné - logy wap gateway obsahují záznamy, jak dlouho si kdo četl jakou stránku a jejich vyhodnocení je primitivní záležitost. Logickým argumentem operátorů v této diskusi bylo, že není realisovatelné vyplácet tisícovku maličkých serverů. Logickým protiargumentem je, že toto se děje například v hudebním průmyslu, kde rádia nevyplácejí každého interpreta, ale jednu profesní organizaci, která peníze distribuuje dále. Podobný model byl navrhován i pro případ vztahu poskytovatelů obsahu a operátorů - bezúspěšně.

Tím celá jednání skončila patem a tak vlastně vznikla i AntiWAP Lobby jako sdružení poskytovatelů obsahu protestujících proti postupu výrobců technologií a operátorů oznámila svoje odmítnutí vytvářet obsah ve WML, tedy pro WAP. Karty jsou rozdány - několik významných britských, francouzských a německých poskytovatelů obsahu bude WAP bojkotovat.

Co nyní s tím? Vypadá to na zákopovou válku - velcí poskytovatelé obsahu odmítají dělat zadarmo na něčem, z čeho profitují jiní, operátorům se platit nechce. Jde o to, komu dříve povolí nervy - zda poskytovatelům obsahu, kteří uvidí, jak se do WAPu cpou jejich konkurenti, nebo operátoři, kteří investovali miliony do technologie, kterou není důvod používat. Vyhrát nemůže nikdo.

Také je otázkou, jak se spor dotkne České republiky. I zde jsou poskytovatelé obsahu rozděleni na ty, kterým operátor platí a na ty, kteří to dělají zadarmo. Ani jedněch není mnoho a tak je na úvahy příliš brzo. Jistou nechuť vůči WAPu možno ale pozorovat je možno již nyní - i v Čechách si většina poskytovatelů obsahu položila otázku, z čeho budou na WAPu žít a při absenci rozumné odpovědi je možno vycítit určitou skepsi, co se WAPu týká...