WAP bez podpory mobilního telefonu?

Inovativní způsob použití nových SIM karet přináší na světlo světa Norský Telenor Mobil a Singapurský Telecom. Tito dva poskytovatelé mobilních služeb přináší na trh SIM kartu, se kterou lze přistupovat s pomocí WAP protokolu na internet z mobilních telefonů. Podstatné je ovšem to, že díky této kartě není třeba kupovat si nový mobilní telefon.

Výše zmínění poskytovatelé telekomunikačních služeb přišli na trh se SIM kartou, ve které je implementována aplikace WAP browseru. Tuto aplikaci navrhl Stockholmský software house Across Wireless AB.

Myšlenka tohoto řešení vznikla díky klasickému problému, který by měla tato karta vyřešit. Problém se týká odvěkého problému typu "co bylo dřív - slepice nebo vajíčko?". Operátoři totiž chtějí zavádět WAP, jelikož se k tomuto kroku vede konkurence, ale nastává problém. Jak zaujmout co největší množství uživatelů, kteří by novou službu začali použít a tím pádem by se i zaplatila?

Bohužel ale toto řešení není konečné a stoprocentně zastupující implementaci v WAP v mobilních telefonech. V tomto smyslu se vyjádřil Per Lundh, vice prezident marketingu a obchodu společnosti Across Wireless.

Ten dále prohlásil také toto: "Řešení v SIM kartě není tak dobré, jako mobilní telefon samotný, který ovšem také nenahrazuje funkci počítače. Toto řešení nenahradí a nepředejde řešení implementované v handsetech, ale lze jej aplikovat a implementovat s garancí funkčnosti."

SIM náhražka WAP mobilních telefonů, které se teprve začínají dodávat je pro operátory nejschůdnější cestou, která bude jejich zákazníky "nejméně bolet". Ingelin Dropping z Telenor Mobil prohlašuje: "Pro zákazníky bude služba téměř bez rozdílu a hlavně díky tomuto řešení bude WAP fungovat na všech námi prozatím prodaných telefonech, které WAP prozatím nepodporovaly."

Řešení není tak dokonalé díky současné maximální kapacitě SIM karty, takže s grafikou se můžeme rozloučit a rovněž je zde omezení obsahu a hloubky datové struktury pouze do několika vrstev.

V sítích obou operátorů, kteří budou nové SIM karty poskytovat svým zákazníkům je nutné zapnout si pro přístup na WAP datové přenosy. Tato skutečnost je řešena tak, že po odeslání nové SIM karty zákazníkovi, mu bude umožněno objednat si tyto služby on-line a ihned začít surfovat.

Systém je navržen tak, aby SIM karty s WAP aplikací mohly být používány ve všech mobilních telefonech, které podporují SIM Toolkit aplikace.

John Davidson, senior konzultant z London consultancy Ovum má názor, že vybudování zákaznické obce pro WAP služby bude relativně dlouhodobou záležitostí a tak bychom měli využít i možnost použití SIM karet, které podporují WAP aplikaci v telefonech se SIM toolkitem. Ty jsou dnes poměrně značně rozšířené a pro uživatele bude menší problém vyměnit SIM kartu, než svůj mobilní telefon.

Ačkoliv SIM toolkitové řešení není oproti mobilním telefonům s WAPem tak účinné a efektivní, určitě dozná zprvu větší obliby a to jen minimálně díky tomu, že si jej budou moci zákazníci, za relativně nízkou investici, vyzkoušet. Přeci jen poměr mezi cenou nového telefonu a cenou za výměnu SIM karty je hodně vysoký a investice do nového mobilu nestojí za pozdější zjištění, že to nebylo potřeba.

Nové SIM karty nejsou sice finálním řešením pro WAP, ale v době, kdy žádný mobilní telefon nesplňuje přesně specifikace WAP 1.1, je to ještě jediné přijatelné řešení.

Další otázkou ale zůstává, zda tento způsob přístupu k WAP přes SIM toolkit budou podporovat i jiní operátoři, kromě již zmíněných dvou.