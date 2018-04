Technik nekecá, technik kreslí. Pokud není obrázek zrovna na místě, pomůže si tabulkou:



Operátor URL Služba Co dostanete Za kolik AT&T Wireless Services www.attws.com AT&T Pocket Net Neomezený přístup AT&T tarif Bell Atlantic Mobile www.bam.com Web Access Microbrowser O měsíční balík minut se podělí hlas a data $9.95 za měsíc a cenu tarifu DigitalChoice Sprint PCS www.sprintpcs.com Sprint PCS Wireless Výběr z několik plánů počínaje 50 minutami Web minut a 50 "updajty" z Yahoo od $9,99 za měsíc výš a upsat se Sprint PCS - minimálně $29.99 +

AT&T Digital PocketNet Service

Základní tarif

- Zadarmo při zakoupení telefonu schopného mobilního internetu a aktivaci kteréhokoliv tarifu AT&T PCS

- Neomezený přístup na mobilní internetové stránky, email a organizer v telefonu.

- Kóty akcií, informace o filmech a restauracích, navigace od dveří ke dveřím, telefonní seznamy

- Možnost bookmarkování

- Některé stránky: InfoSpace.com, Travelocity.com, Hollywood.com, Barnes and Noble.com a abcnews.com.

Tarif Plus

- $6.99/měsíc

- Celý základní tarif a ještě:

- AT&T Digital PocketNet e-mailový účet

- Přístup na další emailové účty, jako například na AT&T WorldNet service, Earthlink, MindSpring, RCN, Hotmail, většinu lokálních poskytovatelů, universitní emailové účty a na Evropské ISP.

- Možnost posílat, přijímat a přeposílat email a Microsoft Word a Microsoft Excel (brrrrrrrr) připojené soubory přímo z telefonu.

- Možnost tisku přímo z telefonu na faxu - za další poplatek

Tarif Premium

- $14.99/měsíc

- Zahrnuje oba předešlé plány a navíc má virtuální kancelář online:

- Kalendář

- List úkolů

- Adresář - až 5 000 položek

ATT telefony pro mobilní web:

Ericsson R280LX - seznam pro 400 položek, výdrž hlasová 4/160 hodin, výdrž datová 10/290 hodin

kompletní popis telefonu (anglicky)

Cena: $99.00

Mitsubishi T250 - 99 telefonních čísel, výdrž hlasová 2/120, výdrž datová 7/120

kompletní popis telefonu (anglicky)

Cena: $199.00



Na BAM (to je opravdu jen náhoda, že se Bell Atlantic Mobile zkracuje stejně jako Bajkalsko Amurská Magistrála) a Sprint PCS se podíváme příště. Co na to Pavka Korčagin?