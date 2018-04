WAP a naši operátoři GSM

Jak jistě víte, o technologii WAP a všem možném kolem ní se hovoří již velmi dlouho. Najednou je to tu, ale nic extra se navenek neděje.

Opak je ale pravdou. Výrobci mobilních telefonů vypustili první modely, které tento protokol pro komunikaci s internetem podporují a operátoři ihned začali podporovat tento standard.

Kdo byl ale první?

Oba dva operátoři uvedli oficiálně spuštění WAPu pro zákazníky již v pondělí na Invexu. Dokonce téměř ve stejnou hodinu. Myslím ale že na to se tu nehraje, ale důležitější jsou jiné časy, které se měří na měsíce.

EuroTel sice napsal ve své tiskové zprávě: ". ... dnes na veletrhu INVEX uvedl jako první v České republice novou unikátní technologii nazývanou WAP (Wireless Application Protocol) ..... ."

Nemohu k tomuto napsat nic, jelikož jsem konferencím nebyl přítomen, ale zato vím, že jakési uvedení WAPu, na kterém bylo přítomno poměrně dost novinářů měl Radiomobil již v květnu (10.května), kde názorně demonstroval funkčnost WAPu, který byl provozuschopný již tenkrát. Pominu-li teprve specifikaci 1.0, myslím, že první byl přeci jenom Paegas.

Jedním velkám plus pro EuroTel je nejspíš ale to, že zvýšil přenosovou rychlost pro datové přenosy na 14.4 kbps, což umožní i rychlejší nahrání stránek s informacemi do mobilního telefonu. Ovšem na druhou stranu, pokud se jedná pouze o textové zprávy, je rozdíl rychlostí 9.6kbps a 14.4kbps méně markantní. Větší rozdíl bude vidět, až budou implementovány složitější aplikace, což do konce lisopadu moc neočekáváme u žádného operátora.

Obsah stránek pro WAP zařízení obou operátorů se dle tiskových zpráv poněkud liší. Zatímco EuroTel bude pravděpodobně čerpat informace ze CNN, Radiomobil bude spolupracovat převážně s ČTK.

Velmi zajímavá je také možnost výuky angličtiny v síti Paegas přes WAP rozhraní. Jedná se o ojedinělý systém LangMaster Re-wise pro WAP, který vyvinula speciálně pro tyto účely společnost EPA LLC.