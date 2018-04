Wanda přichází? - Hravý DataViz - XDA2 - a další

Wanda přichází?

Vzpomáte si na námi představený koncept komunikátoru Wanda od firmy Texas Instruments? PDA s PocketPC, Wi-Fi, Bluetooth a GSM/GPRS - co už by tak mohlo mobilnímu člověku chybět? Nyní se zdá, že by se Wanda mohla objevit už na nadcházejícím Computexu 2003. PDA používá firemní procesor TI OMAP 1510.

World Magazine v PDA

Další, kdo zkouší rozjet e-zin určený pro čtení v PDA, je World Magazine. První pilotní číslo je zadarmo, další čísla budou již zpoplatněna částkou 1-2 USD.

Časopis je uzpůsoben čtení na displejích PDA, stáhnete ho pro iSilo, Handstory, DOC, Word a TXT verzi, takže ho přečtete opravdu na všem.

XDA2 -foťák, WM2003 atd.

Možného následníka XDA, který z různými jmény prodávají mobilní provideři po celém světě, jsme viděli na PocketPCThoughts.

Poběží již s Windows Mobile 2003, bude mít SDIO slot, XScale procesor 400 MHz, lepší baterii a foťák s rozlišením 640x480 pixelů.

Windows Mobile 2003 pro Fujitsu LOOX

Majitelé PocketPC handheldu Pocket LOOX od Fujitsu Siemens si mohou upgradovat své zařízení na PocketPC2003 (Windows Mobile). Očekávaný termín distribuce je září, objednávat můžete zde.

DataViz si hraje ...

Namísto očekávané "nativní" kanceláře překvapil DataViz své fanoušky suitou PalmOS aplikací pro ... děti. PDA Playground ale může velmi posloužit dospělým majitelům PDA - představte si situaci, kdy můžete na chvíli zabavit neposednou ratolest třeba v autě, čekárně u lékaře, v restauraci atd. Zde všude může tato kombinace kreslení, omalovánek, her a puzzle velmi pomoci... Cena je 19,95 USD.