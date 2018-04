Walkmany a Cybershoty od Sony Ericssonu míří mezi levné mobily

Současná finanční krize se nevyhnula ani švédsko-japonskému výrobci mobilních telefonů Sony Ericsson. Sony Ericsson prodal za první tři měsíce letošního roku téměř o 10 milionů mobilů méně než ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku. Ztráta výrobce dosáhla 369 milionů eur.

Špatné výsledky vedou Sony Ericsson ke změně v prodejní strategii. Sony Ericsson dosud nosné řady Walkman a Cybershot, které byly vyhrazeny pro špičkové modely, změní na cenově dostupné přístroje, určené například do předplacených sad. Podle mluvčího Sony Ericssonu není zrušení dříve populárních řad na programu dne.

Nové špičkové modely od Sony Ericssonu budou nyní patřit do nové řady Entertainment Unlimited. Do té bude patřit například již prezentovaný model Idou s dvanáctimegapixelovým fotoaparátem. Sony Ericsson Idou byl představen zkraje roku na veletrhu MWC, prozatím však jen jako koncept.

Do prodeje by se měla slibná novinka s operačním systémem Symbian dostat ještě do konce letošního roku. Sony Ericsson také horečně připravuje svůj první mobilní telefon s operačním systémem Google Android. Do nové špičkové řady by měly dále patřit i přistroje s operačním systémem Windows Mobile.