Walkman se sloní pamětí – Sony Ericsson W950i

Stejně jako u ostatních telefonů řady Walkman i Sony Ericsson W950i má svůj protějšek mezi „běžnými“ telefony. Tentokrát jím je smartphone M600i se stejným konstrukčním základem. Jenže změn je tentokrát více, než u jiných modelů a W950i je tak poměrně svébytným modelem.

Aby mohl přímo konkurovat Nokii N91, rozhodl se výrobce odejmout z modelu M600i slot pro paměťovou kartu a nahradit jej rovnou 4GB vestavěné paměti. Na rozdíl od Nokie se ale Sony Ericsson nevydal cestou harddisku, v modelu W950i tak nalezneme flash paměť. To dává tomuto Walkmanu předpoklady k větší spolehlivosti, delší výdrži baterie a rychlejších reakcí systému.

Katalog mobilů: Hlavní konkurence v podobě Nokie N91 | Rodina Sony Ericssonů s OS Symbian UIQ.

Paměť není jediným rozdílem oproti M600i. Výrobce také použil klasickou telefonní klávesnici, namísto qwerty klávesničky, změny najdeme i v softwarové oblasti a to nejen v samotném systému, ale třeba i v balíku dodávaných aplikací.

Pardon. Nikoli v černém, ale tmavě fialovém. Barva, kterou výrobce nazývá Mystic Purple je poplatná svému názvu a tajemná doopravdy je. Vynikne totiž jen na denním světle, čím více ho je, tím lépe. Při běžném pokojovém osvětlení je to taková podivná černá, upřímně řečeno, barva nás moc nenadchla.

Jako u každého Walkmanu, ani tady výrobce neopomněl přidato oranžovou barvu. Čelní stranu zdobí logo, oranžově provedená je i korekční klávesa a klávesa pro spouštění přehrávače, stylovou barvu mají také mřížky reproduktorů.

Po vzhledové stránce se ale jinak jedná o velmi pohledný a elegantní telefon, to jsme již uvedli v recenzi M600i. Design je ještě uhlazenější, než u byznysově zaměřeného kolegy, protože klávesnice je zcela plochá. Telefon tak ještě více připomíná populární přehrávač iPod. Boky telefonů zůstávají téměř stejné jako u M600i, takže vlevo se nachází kolečko JogDial a návratová klávesa, připomenout se zde musí, že se jedná o Walkman, nechybí tedy logo a patřičný nápis.

Vpravo je kolébková klávesa pro regulaci hlasitosti a klávesa pro spuštění a zastavení hudebního přehrávače, kterážto funkce nahradila původní spouštění internetového prohlížeče. Chybí pochopitelně slot pro paměťové karty. Na vrchu je infraport a vypínací tlačítko, dole obligátní datový konektor.

Kompaktní rozměry W950i si získají snad každého uživatele, za tloušťku 15 mm by se nemusel stydět lecjaký telefon. Ani šířka 54 a výška 106 mm neurazí, menší smartphone s dotykovým displejem budete shánět asi marně. Výrobci se ale do těla přístroje povedlo vměstnat jen drobounký stylus, připomínající párátko. Jelikož je ale vyveden v oranžově-stříbrné barevné kombinaci, alespoň si jej se zmíněnou pomůckou nespletete.

Baterie s velkou kapacitou a průměrnou výdrží

Sony Ericsson také dělal co mohl v případě baterie. Ta se ukrývá pod plochým zadním krytem s označením výrobce a má kapacitu 950 mAh. Žel tato kapacita stačí v praxi ke dvěma dnům umírněného provozu, budete-li naplno využívat všech funkcí telefonu, připravte se na nabíjení každý den.

Samotný kryt baterie nás přivádí ke kvalitě zpracování tohoto Walkmanu. Ta je téměř příkladná, nebýt právě krytu. Jeho sejmutí není vůbec snadné, pevně drží, ale přesto má na svém místě znatelnou vůli a umí vydávat nepříjemné pazvuky. Na vině bude asi díl samotný, jelikož je vyroben z velmi tenoučkého kusu plastu a jeho tuhost je pramalá.

Stylovost celého smartphonu podtrhuje dodávané semišové pouzdro černé barvy, které je obšito oranžovým stehem. Nechybí pochopitelně logo Walkman a odpovídající nápis, rovněž v oranžové. Naopak jméno výrobce se svou šedou barvou téměř splývá s černým povrchem.

Jen si zaťukejte na displej

Displej Sony Ericssonu W950i je totožný s tím u M600i, takže si sebou nese všechny přednosti a neduhy. Standardní rozlišení 240 x 320 bodů, velmi dobrý obraz a barvy, podpora 262 tisíc barev, to jsou jeho přednosti. Displej je pochopitelně dotykový, k citlivosti dotykové vrstvy nemáme žádné výhrady.

Co naopak displeji vytknout musíme, je jeho čitelnost na slunci. Ta je velmi špatná a za venkovního osvětlení se displej mění v zrcadlo, přitom intenzita slunečního svitu nemusí být zrovna příliš vysoká. Displej je také hlavním ovládacím prvkem telefonu, drobnost stylu nijak extrémně nevadí, ale na zadávání delších textů rozhodně pohodlný není.

Klávesnice už plošší být nemohla

Pokud si nepřejete ovládat telefon přímo pomocí pera a dotykového displeje, budete muset vzít za vděk JogDialem a návratovou klávesou. Při tomto stylu ovládání je ovšem občas nutné sáhnout prsty na displej, většinou ale půjde jen o zmáčknutí softwarových kontextových kláves na spodní liště. Jen výjimečně se musí ťukat jinam na displej, to už je ale opravdu lepší vytáhnout stylus.

K pohodlnějšímu ovládání jednou rukou přispívá aktivní pohotovostní režim, který zobrazuje zameškané události, příchozí zprávy a emaily, nadcházející události z kalendáře a úkoly.

Z ovládání se nám taktéž vytratily směry vlevo a vpravo, které u M600i suplovaly klávesy vedle mezerníku. Klávesnice M600i je klasické koncepce, její povrch ale splývá s tělem telefonu a není nijak výrazně ohraničena. Hmatové rozlišení jednotlivých kláves zajišťují pouze drobounké výstupky, takže orientace na klávesnici není zrovna nejlepší. Přitom stisk a odezva každé klávesy nejsou špatné.

Při spuštěném hudebním přehrávači suplují klávesy 1 a 3 v horní řadě funkci přetáčení a přeskakování skladeb, dvojka má na starosti funkce play a stop. Celkové ovládání telefonu potěší leváky, kterým bude vyhovovat jak umístění ovládacích prvků, tak pera.

Dojem z ovládání telefonu trochu kazí občasné pomalé reakce telefonu na pokyny uživatele. Procházení nabídkou je velmi rychlé a samotná práce s aplikacemi taktéž, jenže otevírání některých aplikací a podmenu je dost pomalé. Telefon rovněž jevil občasné známky náhodné nestability.

Telefonování - chybí videohovory

Stejně jako M600i i Walkman varianta je třípásmový telefon s podporou sítí UMTS. Videohovorů si ale neužijete, protože přístroj nedisponuje žádnou kamerou. Díky operačnímu systému Symbian UIQ 3.0 je zde k dispozici bohatý adresář s možností zadání mnoha položek. Pokud Vám nebudou dostačovat, můžete položky libovolně přidávat. Třídění do seznamů a skupin jsme také zmiňovali již v recenzi M600i, tady opět nezbývá, než jej pochválit.

Pomocí seznamů lze filtrovat hovory, chybí však vyzváněcí profily, které by byly s touto funkcí propojeny. Přitom možnosti nastavení jsou velmi bohaté a rovněž snadno přístupné buď stiskem klávesy regulace hlasitosti, nebo z malého rozbalovacího menu, které se objeví po ťuknutí na drobnou šipku v levém horním rohu displeje.

Zvuk ze sluchátka při hovoru je kvalitní, stále se nám však nelíbí výkony, které podává hlasitý reproduktor. A to nejen při hovoru, ale i při vyzvánění, které může pochopitelně být ve formátu MP3.

Poněkud tápat by uživatelé mohli při vstupu do seznamu. Není mu totiž určena žádná klávesa, a z pohotovostního displeje se do něj také nedostanete. Buď tedy musíte zdlouhavě přes menu telefonu, nebo rychleji, podržením některé z numerických kláves. Takto se rovnou dostanete i na první písmeno dané klávesy v seznamu. Vyhledávání je pak tradiční postupným psaním. Zachována rovněž zůstala funkce možnosti odmítnutí příchozího hovoru s odesláním vysvětlující SMS.

Zprávy – zatracený slovník

Psaní SMS zpráv samotných není na W950i zrovna nejpohodlnější činností. Ke spuštění editoru SMS je zapotřebí třech kroků, nastavení rychlejšího spuštění není možné. Už samotný tento fakt dovede psavce odradit, realita je ale ještě nepříznivější. K pohodlnosti psaní totiž nepřispívá již zmiňovaná zhoršená orientace na klávesnici. Co je ale nejhorší, slovník T9, kterým W950i disponuje, píše s diakritikou a před odesláním ji ze zprávy neodstraní, takže se délka jedné zprávy smrskne na pouhých 70 znaků. Lepší tedy bude psát bez slovníku, ten se dá alespoň trvale vypnout.

Editor MMS již za slovník kárat nebudeme, naopak systém vytváření zpráv v průvodci krok za krokem si zaslouží pochvalu. MMS a SMS zprávy se ukládají do stejné složky, lze vytvářet i složky nové, orientace v nich ale nepatří mezi silné stránky telefonu.

Vůbec největším potěšením je u W950i manipulace s e-mailem. Klient je velmi vyspělý a umožňuje všechna myslitelná nastavení, nezapomíná na vzdálenou synchronizaci s počítačem, neomezené množství obsluhovaných účtů, automatickou kontrolu nejen v daných časových intervalech, ale i časovém rozmezí (například jen během Vašich pracovních hodin) a všemožné nastavení stahování samotných zpráv. Navíc je manipulace s ním velmi jednoduchá a pohodlná.

Organizace a data – střídavě oblačno

V oblasti datových přenosů je Sony Ericsson W950i vybaven vlastně jen polovinou technologií, které by u něj někteří uživatelé očekávali. K obligátnímu GPRS se přidává UMTS, chybí ale EDGE a Wi-Fi. Absence těchto technologií ale zamrzí spíš u manažerského M600i, u W950i tolik netrápí. Ke spojení s počítačem lze ale využít všechny v současnosti dostupné technologie, tedy USB kabel, infraport nebo Bluetooth. Připojení přes USB podporuje technologii Mass Storage, kopírování dat je poměrně rychlé.

Ve spojení s počítačem a dodávaným PC Suite umožňuje telefon synchronizaci s MS Outlookem. Ten kdo Outlook nemá, může využít alespoň synchronizaci kontaktů s Outlook Express. Nebo si bude muset Outlook dokoupit, Sony Ericsson totiž nedodává žádný vlastní software pro správu PIM dat. Tento fakt ovšem cílovou skupinu uživatelů W950i také zrovna tak moc trápit nemusí. Synchronizace je možná i vzdálená, pomocí protokolu SyncML.

Vestavěný kalendář je na vynikající úrovni, opět jsou možnosti jeho nastavení a správy událostí nepřeberné. Kalendář nabízí všechny tři pohledy, tedy denní, týdenní a měsíční. Dá se nastavit, který z pohledů si přejete mít jako hlavní, přepínání mezi nimi by ale mohlo být snazší.

Samozřejmostí je přítomnost úkolovníku, poznámek a hlasových poznámek neomezené délky a množství, stopek, odpočítávače a převodníku jednotek a měn. Ale většina těchto aplikací je umístěna v menu nástroje, nikoli pod organizérem.

Stejně jako u M600i i tady nás potěšila integrovaná čtečka RSS zpráv. Perfektní je rovněž vestavěný internetový prohlížeč Opera. S telefonem je možné prohlížet, vytvářet a spravovat i dokumenty Microsoft Office, patřičný program si ale budete muset dokoupit, protože balík Quick Office je zde přítomný pouze ve zkušební verzi.

Zábava – vše kolem MP3

V oblasti zábavy se W950i soustředí především na to, co jej řadí do řady Walkman, tedy přehrávání hudby. Jak by také ne, když vestavěný fotoaparát tu nenajdeme. Zatímco u M600i toto můžeme považovat i za klad, u multimediálního W950i nám fotoaparát chybí.

Vestavěný přehrávač je velmi propracovaný a využívá bohaté možnosti operačního systému. Vytváření playlistů, a přehrávání na pozadí, to jsou jen maličkosti. Telefon sám dovede třídit skladby podle interpretů, nálad skladeb a podobně, ale pouze za předpokladu, že tyto jsou vyplněny v ID3 Tagu onoho souboru. V samotném přehrávači pak lze jednotlivé skladby hodnotit a měnit jim právě náladu, telefon hudbu srovná přesně podle Vašich preferencí.

Při přehrávání běží na pozadí přehrávače vizualizace, kterou si můžete rovněž zvolit z nabídky. Samozřejmostí je ekvalizér, potěší funkce automatického vypnutí přehrávače po libovolně nastavené době. Při přehrávání na pozadí se v aktivním pohotovostním režimu zobrazuje název skladby a interpreta. Přehrávač je opravdu kvalitní.

Rovněž zvuk z dodávaných sluchátek je kvalitní, jelikož je ale součástí balení i redukce na klasický 3,5 mm jack, můžete si připojit libovolná sluchátka. Součástí redukce je i dálkové ovládání, takže můžete přehrávání pohodlně ovládat i když máte telefon v kapse. S připojenými sluchátky rovněž můžete poslouchat vestavěné rádio, kterým bratr M600i nedisponuje. Rádio lze použít i jako budík.

Další zábavu v telefonu obstarává už operační systém sám. V telefonu je přichystána jedna hra, Nightclub Empire, kde budujete svůj disko klub. Na dlouho ale nevystačí, její dohrání je poměrně jednoduché. Další zábavu si budete muset obstarat sami, zakoupením a doinstalování dalších her.

Suma sumárum

Walkman Sony Ericsson W950i je špičkovým zařízením, které musí nadchnout každého milovníka mobilní hudby. Nabízí spoustu úložného prostoru pro hudbu, svými rozměry a hmotností jasně poráží konkurenční Nokii N91. Nad tou má navrch také díky typu použité paměti a dle našeho názoru i designem. Nokia ale kontruje podporou Wi-Fi a vestavěným fotoaparátem, má rovněž obvyklejší ovládání. To ale Sony Ericsson kompenzuje dotykovým displejem. Za kvalitní a stylový Walkman si výrobce nechá docela dobře zaplatit. Doporučená cena 18 890 Kč je velmi vysoká, dá se ale očekávat její rychlý pokles někam na úroveň konkurenční Nokie. Tentokrát ale asi nelze prohlásit, že by se případní zájemci o W950i mohli spokojit s podstatně levnějším M600i. Oba přístroje jsou totiž ve výsledku dost odlišné a mají zcela jiné zaměření, pro opravdové hudební fanoušky je W950i ta jediná správná volba. Jen doufejme, že prodejní vzorky budou mít vyladěnější operační systém, nebo že výrobce brzy uvolní updaty. Proč ho koupit? atraktivní desin

malé rozměry a hmotnost

dobrá konstrukce

velká paměť

dotykový dispej

bohatá výbava Proč ho nekoupit? špatná čitelnost displeje na slunci

nezvyklé ovládání

chybí EDGE a Wi-Fi

občasná nestabilita

vysoká cena Kdy? V prodeji Za kolik? 18 890 Kč včetně DPH